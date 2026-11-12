4000 करोड़ की रामायण को टक्कर दे रही जापानी फिल्म? दुनिया के 101 बाजारों में मचाया धमाल

रणबीर कपूर स्टारर रामायण मिक्स रिव्यूज के बीच लगातार दर्शकों की भीड़ को थिएटर्स में खींच रही है. फिल्म ने देशभर में 500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. कई देशों में भी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है लेकिन एक फिल्म ऐसी है, जो रामायण पर भारी पड़ती नजर आ रही है.

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पहले बात करते हैं रामायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की. रामायण ने रिलीज के सात दिनों के भीतर ही 511.10 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. दुनियाभर की बात करें तो फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही है. दुनियाभर में फिल्म ने 934.55 करोड़ रुपये की कमाई की है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने गुरुवार यानी पांच दिसंबर को भारत में 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद छह दिसंबर को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और इसने 48.05 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन अगले दिन फिल्म की कमाई में उछाल नजर आया और फिल्म ने 69.80 करोड़ रुपये की कमाई की.

इसके अगले दिन यानी रविवार को फिल्म ने 56.15 करोड़ रुपये कमाए. सोमवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की और कमाई में 9.15 फीसदी का उछाल आया. फिल्म ने सोमवार में ही 107.50 करोड़ रुपये कमा लिए.

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रामायण इसके बाद से ही लगातार बढ़िया कमाई कर रही है. मंगलवार को 94.10 करोड़ और बुधवार को फिल्म ने 70.65 करोड़ रुपये की कमाई की और इस तरह फिल्म अब तक देशभर में 511.10 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

रामायण ने यूके और आयरलैंड के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. यह यहां सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म ने यहां छह से आठ नवंबर के बीच 21.4 लाख पाउंड का कलेक्शन किया. रामायण से पहले यहां सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्में एसएस राजामौली की आरआरआर, शाहरुख खान की पठान, जवान और रणवीर सिंह की धुरंधर थी. लेकिन रामायण ने इन सभी को पछाड़ दिया है.

लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जापान की कम बजट वाली पावरफुल फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो ने रामायण को भी पछाड़ दिया है. रामायण ने कुल 38 टेरिटरी में 5.57 करोड़ डॉलर और गॉडजिला ने 101 टेरिटरी में 6.3 करोड़ डॉलर कमाए. दरअसल अमेरिका और कनाडा में गॉडजिला का दबदबा है और यही फिल्म की सबसे बड़ी जीत है.

गॉडजिला माइनस जीरो ने नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 3.16 करोड़ डॉलर कमाए हैं जबकि रामायण का आंकड़ा 1.22 करोड़ डॉलर रहा. इस तरह हॉलीवुड के सबसे बड़े बाजार में जापानी फिल्म काफी आगे रही. हालांकि, ये भी मानना पड़ेगा कि कम बाजारों में भी रामायण की पकड़ अच्छी है.



किन देशों में कौन, किस पर भारी ?

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रामायण ने ब्रिटेन में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड बनाया. ब्रिटेन के अलावा आयरलैंड, यूएई और ऑस्ट्रेलिाय में रामायण को लेकर क्रेज है. यहां रामायण पूरी तरह से गॉडजिला पर भारी है.

लेकिन अमेरिका विशेष रूप से नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जापान में गॉडजिला की बंपर कमाई हो रही है. आईमैक्स की बात करें तो गॉडजिला ने आईमैक्स से 2.13 करोड़ डॉलर कमाए हैं जबकि रामायण के मामले में यह आंकड़ा साठ लाख डॉलर ही रहा. इस तरह देखें तो गॉडजिला फिलहाल कुल वर्ल्डवाइड कमाई में आगे है, लेकिन उसे 101 टेरिटरी का फायदा मिला है. रामायण सिर्फ 38 टेरिटरी में रिलीज होकर भी बहुत करीब पहुंची.

गॉडजिला माइनस जीरो फिलहाल भारत में रिलीज नहीं हुई है. फिल्म 20 नवंबर से आईमैक्स पर भारत में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले 27 अक्तूबर को जापान की यह फिल्म दुनियाभर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को 4000 करोड़ रुपये की रामायण के सिर्फ सात फीसदी बजट में ही बनाया गया है.

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