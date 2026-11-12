560 फीट लंबा पंडाल, पीछे हेलीपैड और 24 घंटे भंडारा... राजा भैया के कुंडा में होगी धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा, बाबा रामदेव सहित कई दिग्गजों को न्योता

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में होने वाली श्रीराम कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. बेंती में होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है. यह कथा 17 से 20 नवंबर तक होगी. आयोजन समिति का कहना है कि यहां एक साथ हजारों श्रद्धालुओं के बैठने और ठहरने का इंतजाम किया गया है. करीब 20 से 25 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. कथा सुनाने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे. आयोजन के आखिरी दिन दिव्य दरबार भी लगेगा.

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इस कार्यक्रम को लेकर बेंती में बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं. पंडाल बनाने से लेकर श्रद्धालुओं के खाने और ठहरने तक की व्यवस्था की जा रही है. आयोजन स्थल पर मजदूर दिन-रात काम में जुटे हैं. बड़े-बड़े जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही पोल और तार लगाने का काम भी चल रहा है. आयोजन से जुड़े लोग भी ग्राउंड पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

560 फीट लंबा होगा मुख्य कथा पंडाल

आयोजन का मुख्य कथा पंडाल 100 फीट चौड़ा और 560 फीट लंबा होगा. इसके दोनों तरफ 54 फीट चौड़े और 400 फीट लंबे अलग-अलग पंडाल बनाए जाएंगे. यानी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बड़े स्तर पर जगह तैयार की जा रही है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बैठने और कथा सुनाने के लिए भी खास इंतजाम किया गया है. इसके लिए 80 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा विशेष पंडाल तैयार किया जाएगा. आयोजन स्थल के पीछे हेलीपैड भी बनाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर हेलिकॉप्टर से आने वाले मेहमानों को उतारा जा सके.

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25 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम

तीन दिवसीय रामकथा और आखिरी दिन होने वाले दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन समिति के मुताबिक, करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए अलग-अलग इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी न हो. श्रद्धालुओं के खाने-पीने का भी खास ध्यान रखा गया है. आयोजन के दौरान चारों दिन 24 घंटे भंडारा चलाने की तैयारी है. भंडारा स्थल पर भोजन के साथ नाश्ते का भी इंतजाम रहेगा. यानी कथा में आने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी.

रामकथा में जुटेंगे संत और सियासी दिग्गज

इस आयोजन में धार्मिक जगत के साथ-साथ राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, योगगुरु बाबा रामदेव, सतुआ बाबा और हैदराबाद के टी. राजा समेत कई संतों, मंत्रियों और विधायकों को आमंत्रित किया गया है. बाबा रामदेव और सतुआ बाबा सहित कुछ संतों को भी न्योता दिया गया है. इसके अलावा दूसरे राज्यों के कई नेताओं के भी कुंडा पहुंचने की उम्मीद है.

बेंती में रामकथा के लिए बनाए जा रहे पंडाल और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर राजा भैया ने जायजा लिया. आयोजन स्थल पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बैठने, ठहरने, खाने और आने-जाने की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है. कुंडा और बेंती में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ संतों और राजनीतिक हस्तियों के जुटने की उम्मीद है. फिलहाल, मुख्य पंडाल से लेकर भंडारे और श्रद्धालुओं के ठहरने तक की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे IG और SP

कथा की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है. प्रयागराज के IG अजय मिश्रा और प्रतापगढ़ के SP दीपक भूकर पुलिस टीम के साथ बेंती मैदान पहुंचे. अधिकारियों ने कथा स्थल, पंडाल, हेलीपैड, श्रद्धालुओं के ठहरने और भंडारे की व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही सुरक्षा इंतजामों को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए. इस दौरान राजा भैया भी अधिकारियों के साथ मौजूद रहे. बेंती में होने वाली रामकथा चर्चा में है. 17 से 19 नवंबर तक रामकथा और 20 नवंबर को दिव्य दरबार होना है.

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