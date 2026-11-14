scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब सुंदर नहीं, 'यू एट' बोलती है Gen Z, जानिए इन शब्दों का मतलब

जेन जी के बीच किसी की तारीफ करने का तरीका बदल रहा है. अब सुंदर, शानदार और कमाल जैसे शब्दों की जगह 'इट्स गिविंग', 'एट' और 'स्ले' जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों की बातचीत तक, इन शब्दों का खूब चलन है. जानिए इनका मतलब और कब किया जाता है इनका इस्तेमाल.

Advertisement
X
जेन जी के इन स्लैंग्स का क्या मतलब है?
जेन जी के इन स्लैंग्स का क्या मतलब है?

आजकल किसी की तारीफ करने का तरीका भी बदल रहा है. पहले लोग किसी की अच्छी फोटो देखकर सुंदर, शानदार या कमाल जैसे शब्द कहते थे. लेकिन अब जेन जी के पास तारीफ करने के लिए अपनी अलग डिक्शनरी है. सोशल मीडिया पर ‘इट्स गिविंग’, ‘एट’ और ‘स्ले’ जैसे शब्द काफी सुनने को मिल रहे हैं. खास बात यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ किसी की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदाज और कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए भी किया जाता है.

क्या है ‘इट्स गिविंग’?

जेन जी के बीच ‘इट्स गिविंग’ का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई चीज किसी खास अंदाज या एहसास से जुड़ी हुई लगे. जैसे किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और उसका पूरा लुक किसी फिल्मी सेलेब्रेटी जैसा लग रहा है, तो लोग कह सकते हैं ‘इट्स गिविंग हीरोइन वाइब्स’. इसका मतलब है कि उसका अंदाज बिल्कुल वैसा ही लग रहा है. आसान भाषा में कहें तो ये किसी के लुक या अंदाज की तारीफ करने का नया तरीका है.

सम्बंधित ख़बरें

Sourav Joshi Vlogs
करोड़पति यूट्यूबर ने फैमिली के सामने पहने वाइफ के कपड़े! रिएक्शन वायरल
gen z moving towards entrepreneurship
नौकरी को टाटा! Gen Z का बिज़नेस पर फोकस, अपना रहे ये फंडा
gen z hurdle durkling trend
क्या है ‘हर्डल डर्कलिंग’? क्यों बिस्तर पर पड़े रहना पसंद कर रही है Gen Z
Gen Z Love Angle Movies
एकतरफा प्यार और जुनून... प्यार पर बनी ये फिल्में ज़रूर देखे Gen Z
gen z slang words trendy
टोपी नहीं, कुछ और है No Cap का मतलब! समझिए Gen Z के ये स्लैंग्स

‘एट’ का क्या मतलब है?

‘एट’ भी जेन जी के फेवरेट तारीफ वाले शब्दों में से एक है. इसका इस्तेमाल तब होता है, जब किसी ने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया हो. जैसे किसी दोस्त ने शानदार फोटो खिंचवाई, अच्छा डांस किया या कोई बेहतरीन ड्रेस चुनी, तो उसके लिए कहा जा सकता है ‘यू एट’. इसका मतलब है कि तुमने कमाल कर दिया. इस शब्द के जरिए लोग बताते हैं कि सामने वाले ने सच में बहुत अच्छा काम किया है.

Advertisement

‘स्ले’ बोलकर कैसे करते हैं तारीफ?

'स्ले' का इस्तेमाल किसी के शानदार लुक, कॉन्फिडेंस या काम की तारीफ करने के लिए किया जाता है. अगर कोई दोस्त किसी पार्टी में बहुत अच्छे अंदाज में तैयार होकर पहुंचाता है, तो उसे देखकर कहा जा सकता है 'यू स्ले'. यानी तुमने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. ये शब्द खासकर किसी के कॉन्फिडेंस और उसके पूरे अंदाज को पसंद करने पर बोला जाता है.

यह भी पढ़ें: Gen Z Office Culture: 9 टू 5 जॉब को टाटा! Gen Z का क्यों हो रहा ऑफिस से मोहभंग

जेन जी को क्यों पसंद हैं ये शब्द?

इन शब्दों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे हैं और अपनी बात जल्दी कह देते हैं. जेन जी सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान लंबे वाक्यों के बजाय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जिनसे उनकी फीलिंग आसानी से समझ आ जाए. इन शब्दों में थोड़ा मजाक, अपनापन और उत्साह भी होता है.

इसके अलावा, ये शब्द सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं हैं. इनके जरिए जेन जी अपनी पीढ़ी की भाषा और इंटरनेट पर चल रहे नए चलन को भी दिखाते हैं. यही वजह है कि अब ये शब्द दोस्तों की बातचीत से लेकर सोशल मीडिया की कमेंट्स तक में दिखाई देने लगे हैं. यानी किसी को पसंद करने या उसकी तारीफ करने का तरीका बदल रहा है और जेन जी ने इसके लिए अपनी अलग भाषा बना ली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अब सुंदर नहीं, 'यू एट' बोलती है Gen Z, जानिए इन शब्दों का मतलब |
    ASEAN समिट: पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे से भारत को क्या होगा हासिल? देखें कूटनीति |
    EPFO ने दी डेडलाइन! कंपनियां 15 नवंबर तक निपटा लें PF का ये काम, देरी की तो लगेगा ब्याज और जुर्माना |
    CEO चाहते हैं कि उनके सबसे अच्छे कर्मचारी नौकरी छोड़ दें! कंपनी की अनोखी पहल |
    टॉयलेट के पास तवा, सफाई में लापरवाही... पुणे के दो मशहूर रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड |
    रोहित शर्मा के लिए बेटी समायरा का खास सरप्राइज, फैंस हुए हैरान |
    'मोहल्ले में रहना है तो 500 रुपये हफ्ता दो...', परिवार को धमकाने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस |
    Akshara Singh Chhath Puja: छठी मइया की भक्ति में डूबीं अक्षरा सिंह, गंगा में लगाई डुबकी, रीति-रिवाजों से की पूजा |
    Bathua Paratha: बोरिंग रोटी-दाल छोड़ें, सर्दियों में बनाकर खाएं आलू और बथुए का पराठा, इस ट्रिक से बनेगा फूला-फूला |
    5 छक्के और 15 बॉल पर फिफ्टी... सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, शिवम दुबे भी चमके
    Advertisement