अब सुंदर नहीं, 'यू एट' बोलती है Gen Z, जानिए इन शब्दों का मतलब

आजकल किसी की तारीफ करने का तरीका भी बदल रहा है. पहले लोग किसी की अच्छी फोटो देखकर सुंदर, शानदार या कमाल जैसे शब्द कहते थे. लेकिन अब जेन जी के पास तारीफ करने के लिए अपनी अलग डिक्शनरी है. सोशल मीडिया पर ‘इट्स गिविंग’, ‘एट’ और ‘स्ले’ जैसे शब्द काफी सुनने को मिल रहे हैं. खास बात यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ किसी की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदाज और कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए भी किया जाता है.

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क्या है ‘इट्स गिविंग’?

जेन जी के बीच ‘इट्स गिविंग’ का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई चीज किसी खास अंदाज या एहसास से जुड़ी हुई लगे. जैसे किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और उसका पूरा लुक किसी फिल्मी सेलेब्रेटी जैसा लग रहा है, तो लोग कह सकते हैं ‘इट्स गिविंग हीरोइन वाइब्स’. इसका मतलब है कि उसका अंदाज बिल्कुल वैसा ही लग रहा है. आसान भाषा में कहें तो ये किसी के लुक या अंदाज की तारीफ करने का नया तरीका है.

‘एट’ का क्या मतलब है?

‘एट’ भी जेन जी के फेवरेट तारीफ वाले शब्दों में से एक है. इसका इस्तेमाल तब होता है, जब किसी ने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया हो. जैसे किसी दोस्त ने शानदार फोटो खिंचवाई, अच्छा डांस किया या कोई बेहतरीन ड्रेस चुनी, तो उसके लिए कहा जा सकता है ‘यू एट’. इसका मतलब है कि तुमने कमाल कर दिया. इस शब्द के जरिए लोग बताते हैं कि सामने वाले ने सच में बहुत अच्छा काम किया है.

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‘स्ले’ बोलकर कैसे करते हैं तारीफ?

'स्ले' का इस्तेमाल किसी के शानदार लुक, कॉन्फिडेंस या काम की तारीफ करने के लिए किया जाता है. अगर कोई दोस्त किसी पार्टी में बहुत अच्छे अंदाज में तैयार होकर पहुंचाता है, तो उसे देखकर कहा जा सकता है 'यू स्ले'. यानी तुमने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. ये शब्द खासकर किसी के कॉन्फिडेंस और उसके पूरे अंदाज को पसंद करने पर बोला जाता है.

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जेन जी को क्यों पसंद हैं ये शब्द?

इन शब्दों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे हैं और अपनी बात जल्दी कह देते हैं. जेन जी सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान लंबे वाक्यों के बजाय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जिनसे उनकी फीलिंग आसानी से समझ आ जाए. इन शब्दों में थोड़ा मजाक, अपनापन और उत्साह भी होता है.

इसके अलावा, ये शब्द सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं हैं. इनके जरिए जेन जी अपनी पीढ़ी की भाषा और इंटरनेट पर चल रहे नए चलन को भी दिखाते हैं. यही वजह है कि अब ये शब्द दोस्तों की बातचीत से लेकर सोशल मीडिया की कमेंट्स तक में दिखाई देने लगे हैं. यानी किसी को पसंद करने या उसकी तारीफ करने का तरीका बदल रहा है और जेन जी ने इसके लिए अपनी अलग भाषा बना ली है.

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