Film Wrap: कंगना ने रामदेव को दिया करारा जवाब, टूटने से बचा गोविंदा-सुनीता का 39 साल का रिश्ता

बॉलीवुड की दुनिया में आज भी खबरों का पारा हाई रहा. कहीं 39 साल पुरानी शादी को लेकर मचा बवाल शांत हुआ, तो कहीं कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को करारा जवाब देकर सुर्खियां बटोर लीं. उधर सुरेश ओबेरॉय ने BJP में अपने सफर और राजनीति से हुए मोहभंग का खुलासा कर दिया. इसी बीच अनुराग कश्यप-शुभ्रा शेट्टी का रिश्ता और सनी देओल-आमिर खान की फिल्म को लेकर विवाद भी चर्चा में रहा. तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की दिनभर की उन खबरों पर, जिन्होंने सबसे ज्यादा हलचल मचाई.

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'मोहन भागवत अच्छे लगे लेकिन BJP में जाना नकली-सा लगा', बोले सुरेश ओबेरॉय, राजनीति से हुआ 'मोहभंग', गुरुजी से पड़ी थी डांट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुरेश ओबेरॉय ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि आखिर वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में कैसे शामिल हुए और कुछ समय बाद राजनीति से उनका मन क्यों उचट गया. सुरेश ने साफ कहा कि राजनीति में उन्हें वो ‘अच्छी एनर्जी’ नहीं मिली, जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे.

'कमरे में मेरा हाथ पकड़ा और...' ऑडिशन देने गई एक्ट्रेस के साथ हुई गंदी हरकत, डर के भागी

आम्रपाली गुप्ता टीवी का जाना माना नाम हैं. वो टेलीविजन पर निगेटिव रोल के लिए जानी जाती हैं. आज उनके पास घर, गाड़ी और दौलत सब है. आज भले ही एक्ट्रेस अच्छी लाइफ जी रही हैं, लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई सारी मुश्लिकें और रिजेक्शन झेला है.

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'मेरी जवानी की चिंता मत करो', बाबा रामदेव पर कंगना रनौत का पलटवार

बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव पर पलटवार किया है. कंगना ने हाल ही में देश के Gen Z को 'गटर जेनरेशन' कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खुद की लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे. बाबा रामदेव के इस कमेंट पर अब कंगना ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है.

शादी तोड़ने नहीं बचाने कोर्ट गई थीं सुनीता आहूजा, पत्नी संग बरकरार है गोविंदा का 39 साल का रिश्ता, मैनेजर का खुलासा

बॉलीवुड के फेमस कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी एक बार फिर सुर्खियों में है. पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही थीं. ऐसे में जब सुनीता आज अपने बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट पहुंचीं, तो हर किसी के कान खड़े हो गए. देखते ही देखते सवाल उठने लगा कि क्या गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में फिर कोई नया पंगा हो गया है?

सनी देओल-आमिर खान बंटे! बंटवारा 1947 के OTT राइट्स को लेकर दोनों क्यों भिड़े?

बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे आमिर खान और सनी देओल, फिल्म '#Batwara1947' के ज़रिए पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ आए थे. यह उनका पहला असली प्रोफेशनल कोलैबोरेशन था, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ था. हालांकि, फिल्म के निर्माण में हुई देरी और इसके बाद हुए कुछ बिजनेस फैसलों के चलते दोनों एक्टर्स के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं.

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53 साल के अनुराग कश्यप संग लिव-इन में 23 साल छोटी गर्लफ्रेंड, नहीं करेंगी शादी, बोलीं- भरोसा नहीं

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और उनकी गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी लंबे वक्त से साथ हैं. दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, खासकर दोनों के बीच उम्र के फासले को लेकर. लेकिन अब शुभ्रा ने साफ कर दिया है कि शादी को लेकर दोनों की कोई प्लानिंग नहीं है.

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