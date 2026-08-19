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'पत्नी को मारा नहीं, बल्कि वध किया है...', पत्नी की हत्या के बाद ट्रेन के सामने कूदा पति

गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद में पति-पत्नी की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पत्नी भी मृत मिली. जांच में गला घोंटकर हत्या की आशंका सामने आई. वहीं, युवक के मौत से पहले बनाए वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया.

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मौत से पहले बनाया 3.52 मिनट का वीडियो.(Photo: Bhargavi Joshi/ITG)
मौत से पहले बनाया 3.52 मिनट का वीडियो.(Photo: Bhargavi Joshi/ITG)

गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद से पति-पत्नी की मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां उसकी पत्नी का शव भी बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है.

दरअसल, यह घटना केशोद के एयरपोर्ट फाटक इलाके की है. यहां वेरावल-बांद्रा एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान केशोद अर्बन हेल्थ सेंटर में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले गिरीशभाई बाबुभाई बालस के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: बेलन-तार से पीटती थी कलयुगी मां, चीखें सुनकर दौड़े पड़ोसी, जूनागढ़ में 6 साल की मासूम ऐसे बची

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मामला उस वक्त बेहद गंभीर हो गया, जब पुलिस ने गिरीशभाई के घर की तलाशी ली. घर के अंदर उनकी पत्नी विपुला उर्फ विद्या का शव मिला. शुरुआती जांच में महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. इसके बाद पुलिस ने पति की मौत को भी इसी घटना से जोड़कर जांच शुरू कर दी.

मौत से पहले बनाया 3.52 मिनट का वीडियो

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जांच के दौरान पुलिस के हाथ करीब 3.52 मिनट का एक वीडियो लगा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो युवक ने ट्रेन के सामने जाने से पहले रिकॉर्ड किया था. पुलिस इस रिकॉर्डिंग को अहम सबूत मानकर उसके हर पहलू की पड़ताल कर रही है.

वीडियो में गिरीशभाई ने अपने चार साल पुराने प्रेम विवाह और पत्नी के साथ चल रहे विवादों का जिक्र किया है. उसने बताया कि दोनों के बीच शादी के बाद कई बार झगड़े होते थे. करीब छह महीने पहले वह पत्नी को मायके से मनाकर वापस घर लेकर आया था.

युवक के मुताबिक, पत्नी उससे कहती थी कि वह उसे चैन से नहीं जीने देगी. वीडियो में उसने दावा किया कि घरेलू विवाद के कारण उसका जीवन मुश्किल हो गया था. उसने यह भी कहा कि उसने इस संबंध में एक बार पुलिस को जानकारी दी थी.

नौकरी को लेकर भी चल रहा था विवाद

गिरीशभाई ने वीडियो में पत्नी की नौकरी से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया. उसके मुताबिक, पत्नी उसके नौकरी छुड़वाने से नाराज थी. उसने पत्नी को दोबारा नौकरी करने के लिए कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई.

वीडियो में युवक ने पत्नी पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया. उसने दावा किया कि लगातार तनाव और घरेलू विवाद से वह परेशान हो चुका था. इसी दौरान उसने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की.

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गिरीशभाई ने वीडियो में कहा कि उसने पत्नी को मारा नहीं, बल्कि "वध" किया है. हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब रिकॉर्डिंग, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और दोनों के बीच संबंधों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत, पुलिस जांच में जुटी

डीवाईएसपी हितेश धांधलिया के मुताबिक, गिरीशभाई और विपुला उर्फ विद्या ने करीब चार साल पहले प्रेम विवाह किया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले दोनों के बीच वास्तव में क्या हुआ था और हत्या के पीछे तत्काल वजह क्या रही.

प्रारंभिक जांच में आशंका है कि युवक ने पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद घर से निकलकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.

केशोद पुलिस ने मामले में वीडियो को भी जांच का अहम हिस्सा बनाया है. घटनास्थल, घर से मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो में युवक द्वारा लगाए गए आरोपों का मिलान किया जा रहा है. पति-पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस की जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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