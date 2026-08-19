scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सनी देओल-आमिर खान बंटे! बंटवारा 1947 के OTT राइट्स को लेकर दोनों क्यों भिड़े?

सनी देओल की हाल ही में रिलीज हुई बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है. इस बीच सनी देओल और आमिर खान के बीच विवाद की खबर सामने आ रही है.

Advertisement
X
आमिर खान-सनी देओल के बीच विवाद? (Photo: Yogen Shah)
आमिर खान-सनी देओल के बीच विवाद? (Photo: Yogen Shah)

बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे आमिर खान और सनी देओल, फिल्म '#Batwara1947' के ज़रिए पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ आए थे. यह उनका पहला असली प्रोफेशनल कोलैबोरेशन था, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ था. हालांकि, फिल्म के निर्माण में हुई देरी और इसके बाद हुए कुछ बिजनेस फैसलों के चलते दोनों एक्टर्स के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों स्टार्स के बीच नाराजगी की मुख्य वजह करोड़ों रुपये का कमर्शियल नुकसान बनी है.

OTT डील बनी विवाद की जड़
फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'Batwara 1947' (जिसे शुरुआत में 'Lahore 1947' नाम दिया गया था) को लेकर एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने काफी बड़ा ऑफर दिया था. प्लेटफॉर्म ने फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेशकश की थी. सनी देओल और प्रोड्यूसर आमिर खान के बीच एक व्यावसायिक समझौता हुआ था, जिसके तहत सनी को फिल्म के कुल मुनाफे का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलना था. ऐसे में 60 करोड़ रुपये का यह ऑफर सनी के लिए काफी मुफीद और फायदेमंद सौदा था, लेकिन आमिर खान के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

Batwara 1947 vs Awarapan 2 box office collection day 5
सस्ते टिकट का कमाल! आवारापन 2-बंटवारा की कमाई में उछाल
Sunny Deol recalls his financiaa ordeal
पान मसाला एड में दिखे सनी, वीडियो देख चौंके फैंस, किया ट्रोल
simrat Kaur bold photos
सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू ने दिखाई बोल्डनेस, तोड़ी संस्कारी इमेज, बिकिनी टॉप में बरपाया कहर
hema malini praises sunny deol batwara 1947
‘बंटवारा 1947’ देख भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- इंसानियत चुनने की जरूरत
Sunny Deol recalls his financiaa ordeal
करोड़ों के कर्ज में रहे सनी देओल, गदर 2 से बदली किस्मत

जिस वक्त यह OTT डील ऑफर हुई थी, आमिर खान अपनी दूसरी फिल्म 'सितारे जमीन पर' की रिलीज की तैयारियों में व्यस्त थे. आमिर भारत में डिजिटल कंटेंट को लेकर एक नया प्रयोग करना चाहते थे. वह फिल्म को YouTube पर 'पे-पर-व्यू' या 'वीडियो-ऑन-डिमांड' मॉडल के तहत रिलीज करने के विचार पर काम कर रहे थे, ताकि देश में एक नए सब्सक्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की जा सके. इस क्रिएटिव और कमर्शियल रिस्क को लेते हुए आमिर ने 60 करोड़ रुपये के उस पक्के और ओटीटी ऑफर को खारिज कर दिया.

Advertisement

बॉक्स ऑफिस का झटका 
आमिर खान का यह रिस्की फैसला आखिरकार भारी पड़ गया. 'Batwara 1947' जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप साबित हुई. फिल्म के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब इसके OTT राइट्स की कीमत घटकर आधी यानी लगभग 30 करोड़ रुपये ही रह गई है. जहां पहले 60 करोड़ का मुनाफा तय दिख रहा था, वहीं अब सीधे तौर पर 30 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

50% मुनाफे का नुकसान 
मुनाफे में हुई इस भारी-भरकम 50 प्रतिशत की गिरावट का सीधा और बड़ा असर सनी देओल की जेब पर पड़ा है. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सनी को मिलने वाली रकम अब आधी रह गई है, जिससे वह आमिर खान से काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं. इसी नुकसान और फैसले लेने के तरीके को लेकर फिल्म की रिलीज के समय सनी देओल और आमिर खान आमने-सामने आ गए हैं, और दोनों के बीच का यह मनमुटाव है.. 

हालांकि ये खबर फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक है, आजतक इसकी पुष्टि नहीं करता है. वहीं दोनों ही सितारों ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सनी देओल-आमिर खान बंटे! बंटवारा 1947 के OTT राइट्स को लेकर दोनों क्यों भिड़े? |
    Instagram से X तक... PM मोदी नंबर-1, कैबिनेट की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड जारी! |
    यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन में सब ठीक नहीं है? साहिल के साथ देखें दंगल |
    Premanand Maharaj: क्या हुआ जब मुसलमान से भिक्षा लेने पहुंचे प्रेमानंद के शिष्य रिंकू सिंह? |
    उत्तराखंड से लेकर पश्‍च‍िम बंगाल तक, कुदरत के कहर की दहशत, देखें वीड‍ियोज |
    घर पर उगाएं पिस्ते का पौधा, बस जान लें ये आसान ट्रिक; ₹1600 खर्च कर बाजार से नहीं पड़ेगा खरीदना |
    अयोध्या: रामलला के आभूषणों का हिसाब रखने वाले केडी तिवारी समेत 3 कर्मचारियों को हटाया |
    इमरान खान पर आए फैसले के खिलाफ PAK सरकार की नई चाल! |
    TATA-Maruti और Hyundai को टक्कर, CNG कार लाने की तैयारी में है ये कंपनी, लॉन्च करेगी SUV |
    लड़के ने ChatGPT से पूछा लड़की को लेकर ये सवाल, फिर घर पहुंची पुलिस
    Advertisement