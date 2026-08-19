'मेरी जवानी की चिंता मत करो', बाबा रामदेव पर कंगना रनौत का पलटवार

बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव पर पलटवार किया है. कंगना ने हाल ही में देश के Gen Z को 'गटर जेनरेशन' कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खुद की लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे. बाबा रामदेव के इस कमेंट पर अब कंगना ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है.

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कंगना ने योग गुरु को नसीहत देते हुए साफ कहा कि वह उनकी जवानी या निजी जिंदगी के बारे में सपने देखना छोड़ दें और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाएं.

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर कर बाबा रामदेव पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने लिखा, 'बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो. कोई केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा ही लगा सकता है.'

कंगना ने पतंजलि से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए आगे कहा कि कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी है. यह बात पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं. इसलिए मुझे चरित्र के बारे में मत बताइए. मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है और यहां कोई धोखाधड़ी नहीं है.

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बाबा रामदेव ने साधा था निशाना

पूरे विवाद की शुरुआत बाबा रामदेव के एक इंटरव्यू से हुई थी. जब उनसे कंगना के Gen-Z को 'गटर जेनरेशन' कहे जाने वाले बयान पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने एक्ट्रेस के अतीत पर टिप्पणी कर दी थी. रामदेव ने कहा था कि उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता.

बाबा रामदेव ने कंगना के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि देश के नौजवानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. उन्होंने कहा था कि देश के जवानों को गटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है. यह पूरी तरह से गलत बात है और कंगना की पार्टी (BJP) के सीनियर लोगों को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए. फिलहाल दोनों चर्चित हस्तियों के बीच की यह तल्खी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

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