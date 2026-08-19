कांग्रेस पार्षद को वकीलों ने कुर्सियों से जमकर पीटा, बेबस खड़ी रही दिल्ली पुलिस, Video

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के कबीर नगर वार्ड नंबर 234 से कांग्रेस के निगम पार्षद पर बुधवार दोपहर कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि शाहदरा नॉर्थ जोन अध्यक्ष के दफ्तर के अंदर कुछ लोगों ने पार्षद के साथ मारपीट की और उन पर कुर्सियां भी फेंकीं. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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निगम पार्षद के मुताबिक, विवाद की शुरुआत कबीर नगर इलाके में चल रही कुछ कथित अवैध फैक्ट्रियों को MCD की ओर से सीलिंग का नोटिस दिए जाने के बाद हुई. इलाके के कुछ लोगों को शक था कि फैक्ट्रियों के खिलाफ नोटिस पार्षद के कहने पर MCD अधिकारियों ने जारी किए हैं. आरोप है कि इसी बात से नाराज कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया.

पार्षद ने इन आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने किसी MCD अधिकारी या कर्मचारी को फैक्ट्रियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए नहीं कहा था. यह कार्रवाई शाहदरा नॉर्थ जोन के अधिकारियों ने अपनी प्रक्रिया के तहत की है.

जोन अध्यक्ष के दफ्तर में घुसकर मारपीट का आरोप

शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष पंकज लूथरा ने घटना के बारे में बताया कि वह अपने कार्यालय में मौजूद थे और लंच के लिए रेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान कबीर नगर के निगम पार्षद घबराए हुए उनके कार्यालय में पहुंचे. लूथरा के मुताबिक, पार्षद ने उनसे कहा कि कुछ लोगों से उनकी जान को खतरा है और उन्हें बचाया जाए. इसके कुछ देर बाद ही कई लोग जोन अध्यक्ष के कार्यालय में दाखिल हो गए. आरोप है कि वहां गाली-गलौज शुरू हो गई और इसके बाद पार्षद के साथ मारपीट की गई.

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सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो में भी कार्यालय के अंदर हंगामा होता दिखाई दे रहा है. कुछ लोग पार्षद की तरफ कुर्सियां फेंकते नजर आ रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो के पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.

पुलिस की मौजूदगी को लेकर भी उठे सवाल

पार्षद ने दावा किया है कि घटना के दौरान वेलकम थाने के SHO भी मौके पर मौजूद थे. इसके बावजूद उनके साथ मारपीट हुई. इस दावे को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. फिलहाल यह पूरा विवाद कबीर नगर में कथित अवैध फैक्ट्रियों को दिए गए MCD के नोटिस से जुड़ा बताया जा रहा है. पार्षद ने साफ किया है कि नोटिस जारी कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है. घटना के बाद वायरल वीडियो और पार्षद की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है.

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