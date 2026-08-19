जल बोर्ड घोटाले पर सियासी जंग, AAP के आरोपों पर राघव चड्ढा ने दी सफाई

दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमा गई है. इस मामले में AAP ने अपने बागी नेता राघव चड्ढा को भी लपेटने की कोशिश की है. ऐसे में अब राघव चड्ढा ने भी इसे लेकर अपनी सफाई पेश की है.

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दरअसल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी. आजतक से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि ACB ने इस मामले में AAP से BJP में शामिल हुए सांसद राघव चड्ढा से इस मामले में पूछताछ क्यों नहीं की.

प्रियंका ने कहा, पिछले केस की तरह, ये भी एक मनगढ़ंत केस साबित होगा. जब ये कथित गड़बड़ियां हुईं, तब सत्येंद्र जैन जेल में थे. BJP ने खुद राघव चड्ढा पर इन गड़बड़ियों का आरोप लगाया था.

'BJP बदले की राजनीति कर रही है'



प्रियंका कक्कड़ ने आगे कहा, 'क्या उन्होंने राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया, क्या उन्होंने राघव चड्ढा से पूछताछ की? BJP ने उस समय दावा किया था कि ये फर्जी गड़बड़ियां राघव ने की थीं. आप उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? BJP बदले की राजनीति कर रही है, हमें धमकाने की कोशिश कर रही है. लेकिन BJP की राजनीति से सब तंग आ चुके हैं.'

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राघव चड्ढा ने दी सफाई

प्रियंका कक्कड़ के आरोपों के बाद राघव चड्ढा ने इन पर जवाब दिया. राघव चड्ढा के एक करीबी सूत्र ने कहा, 'DJB के उपाध्यक्ष के रूप में राघव चड्ढा का कार्यकाल 2 मार्च 2020 को शुरू हुआ और 3 मार्च 2022 को खत्म हुआ. कानून के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति सिर्फ 2 साल के लिए है. मार्च 2022 में, उन्होंने दिल्ली विधायक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया था.'

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सूत्र ने आगे कहा कि कथित घोटाला अक्टूबर 2022 से संबंधित है, यानी डीजेबी उपाध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने के 7 महीने बाद. दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर मामले में राघव चड्ढा को घसीटने की AAP की कोशिश राजनीतिक ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कवायद है. ये आप के अपने नेतृत्व पर लगे भ्रष्टाचार, गलत कामों और घोटालों के आरोपों से ध्यान हटाने की एक घटिया कोशिश है.

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