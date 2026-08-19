Kitchen Cleaning Tips: चिकनाई और गंदगी से गैस चूल्हा दिखने लगा है पुराना? इन 2 चीजों से करें साफ, चमक उठेगा नया जैसा

Kitchen Burner Cleaning Tips: रसोई में रोजाना खाना बनाते समय गैस चूल्हे पर तेल के छींटे, दूध उबलकर गिरना और मसालों के दाग जम जाते हैं. समय के साथ यह चिकनाई और गंदगी इतनी जिद्दी हो जाती है कि सामान्य कपड़े या पानी से साफ करने पर भी नहीं छूटती जिससे नया गैस चूल्हा भी पुराना और गंदा दिखने लगता है.

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अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और घंटों मेहनत करने से बचना चाहते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें घर की सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने गंदे गैस स्टोव को बिल्कुल नया और चमकदार बना सकते हैं.

गैस चूल्हा साफ करने की ट्रिक्स

गैस चूल्हा साफ करने के लिए सबसे पहले रेगुरेटर बंद कर दें और हाथों में ग्लव्स पहनकर ही चूल्हे की सफाई करें.

1. बेकिंग सोडा और नींबू का करें इस्तेमाल

सबसे पहले गैस चूल्हे के बर्नर और स्टैंड को हटा दें. अब गंदे स्टोव पर प्रचुर मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें. इसके बाद आधा कटा हुआ नींबू लें और उसे बेकिंग सोडा पर हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू के रस और बेकिंग सोडा का एसिड मिलकर चिकनाई को काटना शुरू कर देता है. इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें.

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2. सिरका और गर्म पानी का स्प्रे

अगर दाग बहुत ज्यादा पुराने और सख्त हैं तो बेकिंग सोडा लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा सफेद सिरका स्प्रे कर दें. इससे हल्का झाग उठेगा जो अंदर तक जमी ग्रीस को बाहर निकाल देगा.

3. स्क्रबर और माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई

15 मिनट बाद एक नॉन-स्क्रैच स्पंज या सॉफ्ट स्क्रबर लें और चूल्हे को हल्के हाथों से रगड़ लें. अंत में एक गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से पूरे चूल्हे को अच्छी तरह पोंछकर सूखा लें. आपका गैस स्टोव बिल्कुल चमकता हुआ नया जैसा दिखने लगेगा.

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