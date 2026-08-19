scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kitchen Cleaning Tips: चिकनाई और गंदगी से गैस चूल्हा दिखने लगा है पुराना? इन 2 चीजों से करें साफ, चमक उठेगा नया जैसा

Kitchen Burner Cleaning Tips: अगर आपके किचन में भी रखा चूल्हा चिकनाई से पुराना दिखने लगा है तो यहां हम आपको कुछ आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आपका चूल्हा फिर से नया जैसा दिखने लगेगा.

Advertisement
X
ऐसे साफ करें गैस चूल्हा (Photo: ITG)
ऐसे साफ करें गैस चूल्हा (Photo: ITG)

Kitchen Burner Cleaning Tips: रसोई में रोजाना खाना बनाते समय गैस चूल्हे पर तेल के छींटे, दूध उबलकर गिरना और मसालों के दाग जम जाते हैं. समय के साथ यह चिकनाई और गंदगी इतनी जिद्दी हो जाती है कि सामान्य कपड़े या पानी से साफ करने पर भी नहीं छूटती जिससे नया गैस चूल्हा भी पुराना और गंदा दिखने लगता है.

अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और घंटों मेहनत करने से बचना चाहते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें घर की सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने गंदे गैस स्टोव को बिल्कुल नया और चमकदार बना सकते हैं.

गैस चूल्हा साफ करने की ट्रिक्स

सम्बंधित ख़बरें

Badam Alternative Peanuts
हजार वाले बादाम की जगह खाएं ये सस्ती चीज, मिलेंगे उतने ही फायदे
Bhutte Ke Chilke Ke Uses
भुट्टा छील कूड़े में फेंक देते हैं छिलके? ऐसे करें यूज
britain salmonella outbreak one dead
ब्रिटेन में फैल रहा साल्मोनेला संक्रमण, मरीजों की संख्या 200 पार!
Door Lock Care Tips
बारिश में ताले में लग गई है जंग? आजमाएं ये 6 आसान तरीके
Dal Foam
दाल उबालते समय ऊपर क्यों बनता है सफेद झाग?

गैस चूल्हा साफ करने के लिए सबसे पहले रेगुरेटर बंद कर दें और हाथों में ग्लव्स पहनकर ही चूल्हे की सफाई करें.

1. बेकिंग सोडा और नींबू का करें इस्तेमाल
सबसे पहले गैस चूल्हे के बर्नर और स्टैंड को हटा दें. अब गंदे स्टोव पर प्रचुर मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें. इसके बाद आधा कटा हुआ नींबू लें और उसे बेकिंग सोडा पर हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू के रस और बेकिंग सोडा का एसिड मिलकर चिकनाई को काटना शुरू कर देता है. इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें.

Advertisement

2. सिरका और गर्म पानी का स्प्रे 
अगर दाग बहुत ज्यादा पुराने और सख्त हैं तो बेकिंग सोडा लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा सफेद सिरका स्प्रे कर दें. इससे हल्का झाग उठेगा जो अंदर तक जमी ग्रीस को बाहर निकाल देगा.

3. स्क्रबर और माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई
15 मिनट बाद एक नॉन-स्क्रैच स्पंज या सॉफ्ट स्क्रबर लें और चूल्हे को हल्के हाथों से रगड़ लें. अंत में एक गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से पूरे चूल्हे को अच्छी तरह पोंछकर सूखा लें. आपका गैस स्टोव बिल्कुल चमकता हुआ नया जैसा दिखने लगेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    बिहार में सम्राट सरकार के विरुद्ध कैसे एक नया आंदोलन शुरू हो गया? देखें दस्तक |
    पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं... कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान के क्या हैं मायने? |
    इंदौर घूमने आई जर्मन महिला से छेड़छाड़, गांधी हॉल के चौकीदार पर केस, कोर्ट ने जेल भेजा |
    Film Wrap: कंगना ने रामदेव को दिया करारा जवाब, टूटने से बचा गोविंदा-सुनीता का 39 साल का रिश्ता |
    Kitchen Cleaning Tips: चिकनाई और गंदगी से गैस चूल्हा दिखने लगा है पुराना? इन 2 चीजों से करें साफ, चमक उठेगा नया जैसा |
    बांग्लादेश में कल राष्ट्रपति चुनाव, BNP के फखरुल की जीत लगभग तय |
    कांग्रेस पार्षद को वकीलों ने कुर्सियों से जमकर पीटा, बेबस खड़ी रही दिल्ली पुलिस, Video |
    बरेली में 24 घंटे में दो पतियों ने की खुदकुशी, एक ने पत्नी के मायके जाने पर Facebook Live कर दी जान, दूसरे का विवाद में उठाया खौफनाक कदम |
    जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी की रामपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी |
    'जेन-Z' बोलकर सुरक्षाबलों से क्यों भिड़ी लड़की? देखें ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण
    Advertisement