scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बच्चों को काम नहीं मिलेगा', गोविंदा से अनबन पर सुनीता को एजाज खान की नसीहत

बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है. इस बीच एक्टर के सपोर्ट में एजाज खान ने एक रील पोस्ट की है. जिसमें उन्होंने सुनीता आहूजा से अपील की है.

Advertisement
X
गोविंदा के सपोर्ट में एजाज खान (Photo: Instagram/imajazkhan)
गोविंदा के सपोर्ट में एजाज खान (Photo: Instagram/imajazkhan)

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच पारिवारिक अनबन और विवाद अब किसी से छिपा नहीं है. हाल ही में दोनों के रिश्तों में बढ़ता तनाव उस वक्त और गहरा गया जब सुनीता आहूजा को मुंबई के फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. इसी कड़ी में मशहूर एक्टर एजाज खान ने गोविंदा के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई है. एजाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक वीडियो रील शेयर करते हुए गोविंदा का सपोर्ट किया और सुनीता आहूजा को पर्सनल बातें सार्वजनिक न करने की सलाह दी.

एजाज खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई वीडियो रील में गोविंदा का पक्ष लेते हुए अपनी बात रखी. एजाज ने वीडियो की शुरुआत में ही सुनीता आहूजा को 'सुनीता भाभी' संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो इस मामले में बोलने का उनका कोई हक नहीं बनता, लेकिन अब जब बातें जगजाहिर हो चुकी हैं, तो वे एक छोटे भाई के नाते अपनी सलाह दे रहे हैं. एजाज ने कहा, 'यह जो आप गोविंदा जी के साथ कर रही हैं, वह गलत है. आप न केवल उनके साथ गलत कर रही हैं, बल्कि अपने बेटे और बेटी के साथ भी गलत कर रही हैं.'

बच्चों के करियर पर पड़ेगा असर
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एजाज खान ने चेताया कि इस तरह के सार्वजनिक बयानों और विवादों का नुकसान उनके बच्चों को उठाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उकसाने और मजे लेने का काम करते हैं. इस कंट्रोवर्सी की वजह से आने वाले समय में उनके बेटे और बेटी को इंडस्ट्री में काम मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट और प्रोडक्शन हाउस अक्सर कंट्रोवर्सी से जुड़े परिवारों के बच्चों को काम देने से कतराते हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एजाज ने सुनीता आहूजा के उन दावों पर भी सवाल उठाया जिनमें अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होंने गोविंदा को बनाया या संभाला.  एजाज ने स्पष्ट किया कि गोविंदा अपने दौर के बहुत बड़े सुपरस्टार थे और उन्हें किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनके करोड़ों चाहने वाले फैंस और उनकी मां की दुआओं ने इस मुकाम तक पहुंचाया है. अपनी मां के निधन के बाद गोविंदा जिस दौर से गुजरे, उसका जिक्र करते हुए एजाज ने कहा कि मां के जाने के बाद गोविंदा बेहद कठिन समय से गुजरे हैं, और माता-पिता के अलावा इस दुनिया में कोई निस्वार्थ प्यार नहीं करता.

सम्बंधित ख़बरें

Govinda sunita ahuja divorce case
नहीं टूटेगी गोविंदा की 39 साल की शादी, सुनीता से हुई सुलह, मैनेजर का खुलासा
Sunita Ahuja
फैमिली कोर्ट गईं सुनीता, दिखीं परेशान, बेटे ने संभाला
खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है. Photo ITG
गोविंदा की बिखरी शादी पर हंसे खेसारी, उड़ाया मजाक
Govinda
क्लब में नाचे गोविंदा, हसीनाओं संग लगाए ठुमके, Video
Salman Khan Ex Somy Ali Defends Govinda
गोविंदा पर पत्नी ने लगाया लांछन, सपोर्ट में उतरीं सलमान की EX

गोविंदा के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए एजाज ने कहा कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद गोविंदा ने हमेशा बेहद शालीनता और इज्जत के साथ हर बात का जवाब दिया है. उन्होंने सुनीता आहूजा से अपील की कि वे दूसरों के बहकावे में आकर अपनी ही हंसी न उड़वाएं. उन्होंने कहा, 'जब राजा के साथ कोई गलत करना चाहता है, तो रानी का इस्तेमाल किया जाता है. लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं. गोविंदा जी स्टार थे, हैं और हमेशा स्टार ही रहेंगे.'

पब्लिक ट्रायल के खिलाफ एजाज का संदेश
वीडियो के साथ-साथ एजाज खान ने एक कैप्शन भी लिखा,  उन्होंने लिखा, 'मैंने गोविंदा जी के सपोर्ट में ये रील बनाई है. पति-पत्नी के बीच चाहे कितने भी मतभेद हों, व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक रूप से लाकर किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं. गोविंदा जी ने सालों तक अपनी कला से देश का मनोरंजन किया है-उनकी गरिमा और योगदान का सम्मान होना चाहिए. रिश्तों के फैसले सच्ची, समझदारी और इज्जत के साथ होना चाहिए, पब्लिक ट्रायल से नहीं. ये मेरी पर्सनल राय है; किसी के खिलाफ नफरत फैलाना मेरा मकसद नहीं.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जल बोर्ड घोटाले पर सियासी जंग, AAP के आरोपों पर राघव चड्ढा ने दी सफाई |
    सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कन्नौज में 12 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस |
    सोरेन सरकार के सामने नई चुनौती, रद्द हुई भर्ती परीक्षाओं से बवाल |
    लगातार बारिश से पुरुलिया में सड़कें जलमग्न |
    किस मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन? |
    Delhi: चाकू की नोक पर महिला को बनाया बंधक, 75 लाख कैश लेकर फरार हुए लुटेरे |
    आजमगढ़ में शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन |
    NCERT ने बदली पॉलिटिकल साइंस की किताबें बनाने वाली टीम, RSS से जुड़े चार नाम शामिल |
    लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, Video |
    बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर आया जीजा और साले को मार दी गोली, जानें विवाद की वजह
    Advertisement