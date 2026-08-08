scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरु गंभीर का श्रीलंका में र‍िकॉर्ड प्रचंड, टेस्ट में गरजे... वनडे में किया व‍िस्फोट, पर यहां चूक गए

Gautam Gambhir Sri Lanka Record in Tests, ODIs and T20Is: भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा शुरू हो चुका है. 15 अगस्त से पहला टेस्ट गॉल में होना है फ‍िलहाल टीम इंड‍िया अभ्यास मैच खेल रही है. लेकिन इस खबर में हम यह जानेंगे कि गौतम गंभीर का श्रीलंका की धरती र‍िकॉर्ड कैसा रहा है. क्योंकि बतौर ख‍िलाड़ी वो कई मौकों पर श्रीलंका जा चुके हैं

Advertisement
X
गौतम गंभीर के बतौर ख‍िलाड़ी श्रीलंका में आंकड़े शानदार रहे हैं. (Photo: AFP/ BCCI)
गौतम गंभीर के बतौर ख‍िलाड़ी श्रीलंका में आंकड़े शानदार रहे हैं. (Photo: AFP/ BCCI)

अगर टीम इंड‍िया कहीं व‍िदेशी दौरा कर रही है तो अक्सर यही देखा जाता है उस अमुक मुल्क में ख‍िलाड़‍ियों का र‍िकॉर्ड कैसा है? कौन सा ख‍िलाड़ी चला है, कौन सा फ्लॉप रहा है, व‍िपक्षी टीम की ताकत क्या है... इन्हीं बातों के इर्द-ग‍िर्द खेल की कहान‍ियां घूमती है.

मौजूदा समय में भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है, 2 टेस्ट उसे खेलने हैं. पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अभी भारतीय टीम SLC XI के ख‍िलाफ प्रैक्ट‍िस मैच खेल रही है, जिसकी शुरुआती शुक्रवार (7 अगस्त) से हुई.  

2 टेस्ट खेलने गई मौजूदा भारतीय टीम के स्कॉड में मौजूद रवींद्र जडेजा, केएल राहुल, कुलदीप यादव ही ऐसे ख‍िलाड़ी हैं, ज‍िनको श्रीलंका में खेलने का अनुभव है. लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है कि टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर भी श्रीलंका की धरती पर खेल चुके हैं और उनका बतौर ख‍िलाड़ी शानदार र‍िकॉर्ड रहा है, हालांकि एक फॉर्मेट में उनका र‍िकॉर्ड डांवाडोल रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

IND vs SL Pitch
घास वाली प‍िच देख टीम इंडिया भड़की, श्रीलंका सीरीज से पहले बवाल
Gautam Gambhir with Team India
टीम इंडिया का कल से लंका में 'रिहर्सल', गंभीर ने भरा ख‍िलाड़‍ियों में जोश
Gautam Gambhir, Shubman Gill
लंका में जीत चाहिए तो सुलझानी होगी 3 पहेली, गिल के सामने बड़ी चुनौती
Ajit Agarkar, Gautam Gambhir
श्रीलंका सीरीज बनी अग्निपरीक्षा! अगरकर-गंभीर की कुर्सी दांव पर
Mohammed Shami
ना गंभीर, ना द्रव‍िड़... शमी ने बताया अपना फेवरेट कोच

2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट से डेब्यू करने वाले गौतम गंभीर 18 अगस्त 2008 को सबसे पहली बार श्रीलंका की धरती पर खेलने के लिए उतरे थे. जो एक वनडे मुकाबला था. खास बात यह है कि गंभीर का यह श्रीलंका की धरती पर पहला मुकाबला था, वहीं यह व‍िराट कोहली का वनडे क्रिकेट में डेब्यू था. दोनों ने तब ओपन‍िंग की थी. 

Advertisement

गंभीर ने तब उस मुकाबले में खाता नहीं खोल सके थे. वहीं कोहली भी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे.श्रीलंका की धरती पर गंभीर ने वैसे ज्यादतर मैच श्रीलंका के ख‍िलाफ ही खेले, 18 वनडे में से दो मैच ऐसे थे जो उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के ख‍िलाफ खेले थे. 

कुल म‍िलाकर गंभीर ने श्रीलंका की धरती पर 18 वनडे मुकाबले खेले, 42.16 के 86.44 के स्ट्राइक रेट और 5 अर्धशतक और 2 शतक के साथ उन्होंने 759 रन  बनाए. जो यह द‍िखाता है  उनका बल्ला श्रीलंका की धरती पर जमकर गरजा है. गौर करने वाली बात यह भी है कि गंभीर ने अपने वनडे कर‍ियर में कुल 147 मैच खेले और 5238 रन बनाए. इस दौरान उनका एवरेज 39.68 और  स्ट्राइक रेट 85.25 का रहा. 

जो साफ-साफ द‍िखाता है कि गंभीर का एवरेज और स्ट्राइक रेट श्रीलंका में उनके ओवरऑल आंकड़ों से बेहतर रहा. 

gamhir
 

श्रीलंका में गंभीर का टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन 

चूंकि भारतीय टीम मौजूदा समय में 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए गई हुई है, 15 अगस्त से पहला मुकाबला होना है. ऐसे में गौतम गंभीर के श्रीलंका की धरती पर टेस्ट आंकड़ों को देखा जाए तो यह शानदार हैं. 

गंभीर ने श्रीलंका में 4 टेस्ट खेले. ये चारों टेस्ट उन्होंने श्रीलंका के ख‍िलाफ ही खेले. जहां उन्होंने 8 पारी खेलकर 312 रन बनाए हैं. गंभीर ने इस दौरान 3 अर्धशतक  जड़े. 

Gambhir

Advertisement

पर टी20 फॉर्मेट में नहीं कर सके कमाल! 

टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में गौतम गंभीर ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन टी20 फॉर्मेट में प्रदर्शन वो श्रीलंका में वो धाक नहीं द‍िखा सके. उन्होंने जो 7 टी0 इंटरनेशनल श्रीलंका में खेले, यहां उनके बल्ले से 7 मुकाबलों में महज 99 रन ही आ सके. 

Gambhir

यानी एक बात तो तय है कि गुरु गंभीर इस मौजूदा दौरे पर भारतीय टीम के रणबांकुरों से उम्मीद करेंगे कि वो इस सीरीज को 2-0 से जीते, ताकि WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप) 2025-2027 में टीम की स‍िचुएशन सुधरे, क्योंकि अभी तो टीम WTC टेबल में 5 स्थान पर है (बांग्लादेश से भी नीचे). इस मौजूदा WTC साइकिल में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से घर पर 0-2 से हार चुकी है. ऐसे में गौतम गंभीर को भी यह बात तो द‍िखाना होगा कि वो केवल व्हाइट बॉल (वनडे और टी20) ही नहीं, बल्क‍ि रेडबॉल क्रिकेट में भी कोच‍िंग के महारथी हैं. 

क्योंकि गंभीर की रेडबॉल कोच‍िंग लंबे समय से रडार पर है, अब सवाल है कि क्या गंभीर जैसा वनडे और टेस्ट में श्रीलंका में खेले, वैसा टीम इंड‍िया के ख‍िलाड़‍ियों को अपने न‍िर्देशन में खेलने के ल‍िए गाइड कर पाएंगे. क्योंकि इस सीरीज से हार से होने पर उनकी रेडबॉल कोच‍िंग पर सवाल तो जरूर उठेगा. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अतीक का 'नेस्तनाबूद' घर जहां रखा जाएगा अबान का शव! बाहुबली के बगल में दफन होगा बेटा |
    J-K: तीन राउंड फायरिंग... काली स्कॉर्पियो छोड़ जंगल में भागे 3 संदिग्ध कौन? |
    भारत समेत 5 देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा अमेरिका! रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल सीनेट में पास |
    Gen-Z पर नजर, सपा से जल्दी डील... 'मिशन UP 2027' के लिए राहुल गांधी का 3-स्टेप प्लान |
    CID के फोन में Hit Spray व्हाट्सएप ग्रुप? पुलिसवाले से क्यों भिड़े अभिजीत दिपके |
    किसी का घर गिरा, कोई घंटों जाम में फंसा... दिल्ली-NCR में बारिश आई, आफत लाई |
    Aaj Ka Panchang, 8 August 2026: 8 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 8 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 8 August 2026: मीन राशिवालों की नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, हर काम सोच समझ कर करें, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 August 2026: कुंभ राशिवालों की धन की स्थिति बेहतर होगी, इनकम बढ़ाने का प्रयास करें, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement