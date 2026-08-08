scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen-Z पर नजर, सपा से जल्दी डील... 'मिशन UP 2027' के लिए राहुल गांधी का 3-स्टेप प्लान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तीन स्तर की रणनीति तैयार की है. पार्टी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने, उत्तर प्रदेश में संगठन को फिर से खड़ा करने और समाजवादी पार्टी के साथ समय रहते सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने पर जोर दे रही है.

Advertisement
X
2027 यूपी चुनाव से पहले SP-कांग्रेस गठबंधन पर बढ़ा जोर. ( file Photo: PTI)
2027 यूपी चुनाव से पहले SP-कांग्रेस गठबंधन पर बढ़ा जोर. ( file Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के भीतर राहुल गांधी तीन स्तर की रणनीति पर काम कर रहे हैं. इसमें युवाओं के बीच नई राजनीतिक पकड़ बनाना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना और सीट बंटवारे को लेकर किसी भी विवाद से पहले समाजवादी पार्टी (SP) के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देना शामिल है.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए प्रयागराज जा रहे हैं. कांग्रेस का मानना है कि प्रयागराज का गांधी परिवार से ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ता रहा है. पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास रहा आनंद भवन आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस का दफ्तर भी रहा था. बाद में इंदिरा गांधी ने 1970 में इसे भारत सरकार को दान कर दिया था.

पार्टी के भीतर यह धारणा है कि संसद से लेकर सड़कों तक छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी के आक्रामक रुख से Gen-Z और युवाओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो रही है. पार्टी के फीडबैक के मुताबिक, जंतर-मंतर छात्र आंदोलन में उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे और कांग्रेस इसी वर्ग को 2027 चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ना चाहती है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
'प्रयागराज आ रहा हूं...', सोशल मीडिया x पर राहुल गांधी की पोस्ट
Jayant Chaudhary RLD
यूपी चुनाव से पहले जयंत को लगा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया RLD से इस्तीफा
CM Yogi Adityanath Gen-Z plane
Gen-Z का मन टटोलेगी योगी सरकार, जानिए स्वतंत्र युवा आयोग क्या करेगा
congress rahul gandhi and priyanka gandhi
'टीम प्रियंका' से यूपी कांग्रेस मुक्त! अब राहुल के पसंदीदा नेताओं को कमान
हल्ला बोल: अखिलेश का PDA विस्तार BJP के हिंदुत्व के दांव की काट है?
Advertisement

SP के साथ जल्द सीट बंटवारे पर जोर

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को 10 जनपथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक में समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया गया. बैठक में कांग्रेस के सभी छह लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला मौजूद थे.

सूत्रों के अनुसार, संसद सत्र 13 अगस्त को खत्म हो रहा है और 20 अगस्त तक SP-कांग्रेस के बीच समन्वय की औपचारिक घोषणा हो जानी चाहिए, ताकि सीट बंटवारे की बातचीत समय पर पूरी हो सके. नेताओं का मानना है कि ज्यादा देरी से गठबंधन में भ्रम और कड़वाहट बढ़ सकती है. हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बेहतर तालमेल है, लेकिन दोनों दलों की दूसरी पंक्ति के नेता सीट बंटवारे को लेकर मीडिया में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं.

संगठन मजबूत करने की तैयारी

कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए. पार्टी का मानना है कि लखनऊ में मजबूत हुए बिना दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा.

इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने हाल ही में पूर्व AAP मंत्री और अंबेडकरवादी नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. सूत्रों के मुताबिक, उन्हें राज्य के दलित मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि बसपा प्रमुख मायावती का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है. इसके अलावा प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले पुराने AICC सचिवों प्रदीप नरवाल, धीरज गुर्जर और तौकीर आलम की जगह अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड़, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान को जिम्मेदारी दी गई है.

Advertisement

बदलाव से नई ऊर्जा

कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि यह बदलाव लंबे समय से लंबित था और इससे संगठन में नई ऊर्जा आएगी. पार्टी का आकलन है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पुनरुत्थान का बड़ा मौका है. यदि पार्टी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में भी उसे इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत समेत 5 देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा अमेरिका! रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल सीनेट में पास |
    Gen-Z पर नजर, सपा से जल्दी डील... 'मिशन UP 2027' के लिए राहुल गांधी का 3-स्टेप प्लान |
    CID के फोन में Hit Spray व्हाट्सएप ग्रुप? पुलिसवाले से क्यों भिड़े अभिजीत दिपके |
    किसी का घर गिरा, कोई घंटों जाम में फंसा... दिल्ली-NCR में बारिश आई, आफत लाई |
    Aaj Ka Panchang, 8 August 2026: 8 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 8 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 8 August 2026: मीन राशिवालों की नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, हर काम सोच समझ कर करें, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 August 2026: कुंभ राशिवालों की धन की स्थिति बेहतर होगी, इनकम बढ़ाने का प्रयास करें, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 8 August 2026: मकर राशिवालों को कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, विदेश से संबंधित काम बनेंगे, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 August 2026: धनु राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करियर में तरक्की के योग है, जानें शुभ रंग
    Advertisement