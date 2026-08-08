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DC Movie Review: अनिरुद्ध के धांसू म्यूजिक से सजी ये 'ब्लडी' रोमांटिक कहानी, वामिका गब्बी उड़ाएंगी सबके होश

डायरेक्टर लोकेश कनगराज अब एक्टिंग की रेस में दौड़ लगाना शुरू कर गए हैं, जिसमें उन्हें वामिका गब्बी का साथ मिला है. उनकी नई फिल्म डीसी (DC) थिएटर्स में रिलीज हुई और ये उन फिल्मों में से है जिसे आप देखना कतई मिस नहीं कर सकते. आखिर ये फिल्म ऐसा क्या दिखाती है? आइए, आपको बताते हैं...

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कैसी है वामिका की नई फिल्म? (Photo: ITGD)
कैसी है वामिका की नई फिल्म? (Photo: ITGD)
फिल्म:DC
3.5/5
  • कलाकार : लोकेश कनगराज, वामिका गब्बी, संजना
  • निर्देशक :अरुण माथेस्वरन

अगर आप थिएटर्स में इन दिनों स्पाइडर मैन देखने में बिजी हैं, तो ज़रा एक नजर साउथ सिनेमा की तरफ भी घुमाइए. नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर अरुण माथेस्वरन फिर एक दमदार कहानी लाए हैं, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी. उनकी नई फिल्म डीसी (DC) थिएटर में 7 अगस्त को रिलीज हुई, जिसमें तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने बतौर एक्टर काम किया. इसमें उनके साथ वामिका गब्बी भी हैं, जिनका पंजाबी सिनेमा से साउथ की तरफ ट्रांजिशन लाजवाब है. कैसी है ये नई फिल्म, आइए विस्तार से बात करते हैं. 

क्या है DC का मतलब?

फिल्म का टाइटल DC- दास (लोकेश कनगराज) और चंद्रा (वामिका गब्बी) के नामों से लिया गया है. कहानी एक ऐसे गुंडे की है, जो बचपन में ही मां को खो देने का दर्द सहन कर चुका है. पुलिस से भागकर उसने अपनी एक नई गैंग बनाई है. एक दिन वो किसी पुलिस वाले का मर्डर कर देता है क्योंकि पुलिसवाले ने चंद पैसों के लिए एक गरीब किसान को मार डाला. इसके बाद, सारी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लग जाती है. दास इस दौरान पार्वती (संजना) नाम की लड़की से मिलता है, जो होटल में गाना गाती है. आगे चलकर दास ही उस लड़की की मौत का कारण बनता है.

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दास इसके बाद चंद्रा से मिलता है, जो एक सेक्स वर्कर होती है. दास, चंद्रा को उस गंद भरी जिंदगी से छुड़ा ले जाता है. दोनों इसके बाद साथ मिलकर दुश्मनों को धूल चटाते हैं. दास के पास एक भारी टास्क होता है- उसे कई सारे रुपये एक जगह पहुंचाने हैं जिसे जुटाने में चंद्रा उसकी मदद करती है. इसी के बीच वो पुलिस से अपनी जान छुड़ाते भागते रहते हैं. अब क्या दास और चंद्रा इस खतरनाक दुनिया से जिंदा बचकर निकल पाएंगे? या फिर पुलिस की गोली उनका खेल खत्म कर देगी? ये आप फिल्म देखकर ही पता लगाएं, तो ज्यादा मजा आएगा. 

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रिवेंज में रोमांस की खुशबू, 'ब्लडी' है कहानी

फिल्म DC एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक्शन और खून-खराबा ज्यादा है. लेकिन बीच-बीच में रोमांस का भी एहसास दिलाती है. इस सिंपल सी दिखने वाली कहानी में खूब सारा एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस भी भरा है. डायरेक्टर अरुण माथेस्वरन ने अपनी फिल्म को साउथ वाला मासी स्टाइल दिया, जो देखने में सचमुच शानदार है. उसमें 'मास' का तड़का अनिरुद्ध रविचंद्र ने डाला है. 

पिक्चर का हर एक मोमेंट उनके म्यूजिक से एलिवेट होता है. ऐसा लगता है कि अगर अनिरुद्ध का म्यूजिक इस फिल्म में नहीं होता, तो शायद ये फिल्म उतनी मजेदार नहीं होती जितनी हकीकत में है. सच कहें तो कुछ-कुछ मोमेंट्स में ये फिल्म ढीली भी पड़ती है, जो इसकी एक कमजोर कड़ी में से एक है. लेकिन अनिरुद्ध ने अपने गानों से वो मोरचा संभालकर रखा. 

DC का एक्शन भी जोरदार है. एक-एक एक्शन सीन इतनी बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, कि आप उसे देखते हुए अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे. फिल्म इतनी 'ब्लडी' है कि उसमें मोहब्बत का लाल रंग कम और बदले का लाल रंग ज्यादा नजर आता है. कुछ शॉट्स तो फिल्म के अंदर ऐसे हैं, जो अपने दिल में उतर जाएंगे. 

यहां देखें DC का ट्रेलर:

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लोकेश कनगराज का सरप्राइज, वामिका ने दिखाया दम

DC से लोकेश कनगराज अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने इंडियन सिनेमा की कैथी, विक्रम, लियो, मास्टर- जैसी दमदार फिल्में डायरेक्ट की हैं जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया. लेकिन DC में उन्होंने अपनी एक्टिंग से एकदम सरप्राइज सा कर दिया. दास के रोल में उन्होंने जो पैशन और आग दिखाई, वो सचमुच हैरान करने वाली थी. उन्हें देखते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये उनकी पहली बतौर एक्टर फिल्म है. इस फिल्म को देखकर आप एक और कारण से लोकेश के फैन बन जाएंगे. 

वामिका गब्बी भी इस फिल्म में अपने गोल्डन फेज का सही तरीके से इस्तेमाल करती दिखीं. उन्हें इस फिल्म में वो करने को मिला, जो अधिकतर बॉलीवुड फिल्मों में वो नहीं करती नजर आतीं. इससे पहले लोग वामिका की खूबसूरती पर तो जान छिड़कते ही थे. अब उनके एक्शन अवतार पर भी दिल हार बैठेंगे. DC में एक्ट्रेस अपने काम से सबके होश उड़ाने वाली हैं. अगर आपका मन एक बेहतरीन मास्टरपीस फिल्म देखने का है, और खून-खराबे से ज्यादा तकलीफ नहीं है तो DC फिल्म को एक मौका देकर देखें. 

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