Bihar Famous Waterfall: बारिश में दिल जीत लेगा बिहार का ये वॉटरफॉल, चट्टानों से गिरते झरने की खूबसूरती देख भूल जाएंगे विदेश!

Bihar Famous Tutla Bhawani Waterfall: अगर आप बारिश के मौसम में किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां नेचर की ब्यूटी के साथ आपको सुकून का भी अहसास हो, तो आप बिहार में भी एक खूबसूरत जगह घूम सकते हैं. इसके लिए आपको रोहतास जिले में स्थित तुतला भवानी वॉटरफॉल जाना पड़ेगा. जी हां, बिहार का यह खूबसूरत झरना आपको बारिश के दिनों में एक अलग ही सुकून का अहसास कराएगा.

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कैमूर की पहाड़ियों के बीच बसे इस खूबसूरत झरने की पहचान इसकी ऊंची चट्टानों से गिरती पानी की धार, घने जंगल और मां तुतला भवानी मंदिर के कारण है. यही वजह है कि यहां नेचर लवर्स के साथ-साथ श्रद्धालुओं की भी अच्छी-खासी भीड़ पहुंचती है. मानसून के दौरान यह झरना अपने सबसे बेहतरीन नजारा दिखाई देता है. चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और पानी की गूंज पूरे माहौल को बेहद सुकूनभरा बना देती है.

अगर आपको फोटोग्राफी, ट्रेकिंग या नेचर वॉक पसंद है,तो यहां आकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. वीकेंड में परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन की ट्रिप के लिए भी यह शानदार स्पॉट माना जाता है.

एंट्री फीस और टाइमिंग

तुतला भवानी वॉटरफॉल में एंट्री के लिए करीब 30 रुपये प्रति व्यक्ति फीस ली जाती है. हालांकि स्थानीय प्रशासन समय-समय पर इसमें बदलाव कर सकता है, इसलिए यात्रा से पहले ताजा जानकारी जरूर ले लें. पर्यटक आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां घूम सकते हैं. सुबह के समय यहां का मौसम ज्यादा सुहावना रहता है और भीड़ भी कम होती है.

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कैसे पहुंचें तुतला भवानी वॉटरफॉल?

अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो सासाराम रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी प्रमुख स्टेशन है. स्टेशन से टैक्सी या ऑटो के जरिए आसानी से वॉटरफॉल तक पहुंचा जा सकता है. सड़क मार्ग से आने वाले टूरिस्ट सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन और रोहतास से प्राइवेट गाड़ियों या टैक्सी की मदद ले सकते हैं. वहीं हवाई यात्रा करने वालों के लिए गया एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जहां से सड़क के रास्ते यहां आसानी से पहुंच सकते हैं.

घूमने से पहले रखें ये बातें ध्यान

बारिश के मौसम में चट्टानों पर फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए मजबूत ग्रिप वाले जूते पहनकर ही जाएं. झरने के बिल्कुल किनारे जाने या जोखिम भरी जगहों पर सेल्फी लेने से बचें. अपने साथ पानी की बोतल, हल्का नाश्ता और जरूरत का सामान रखें, क्योंकि अंदर सीमित चीजें मिलती हैं. साथ ही प्रकृति की खूबसूरती बनाए रखने के लिए कचरा इधर-उधर न फैलाएं.

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