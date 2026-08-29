कंगना रनौत के सपोर्ट में उर्वशी रौतेला, कृति सेनन पर साधा निशाना, ब्रालेट पहनने पर उठाए सवाल

कृति सेनन के रक्षाबंधन एड को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. एड पर गरमाते विवाद को देखते हुए ब्रांड ने इसे हटाने का फैसला लिया. लेकिन एड हटने के बावजूद भी कृति के कपड़ों पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. कंगना रनौत के बाद अब उर्वशी रौतेला ने राखी एड में ब्रालेट पहने पर कृति सेनन पर निशाना साधा है.

और पढ़ें

क्या बोलीं उर्वशी रौतेला?

समाचार एजेंसी संग बातचीत में कृति ने कहा- मेरा यह मानना है कि क्रिएटिविटी के नाम पर सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. मैं किसी को भी उसके पहनावे या कपड़ों के आधार पर जज नहीं करती हूं. मुझे लगता है कि आजादी और क्रिएटिविटी का जश्न मनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि चाहे यह किसी भी ब्रांड का प्रचार ही क्यों न हो, रक्षाबंधन एक बेहद संवेदनशील विषय है.

उर्वशी ने आगे कहा- करोड़ों लोग इस पर्व को मनाते हैं. हमें अपनी परंपराओं पर गर्व है. इसलिए, हमें इस बात को लेकर जागरूक और सतर्क रहना होगा कि हम क्रिएटिविटी और रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व, जिसका भारतीय परंपरा में इतना बड़ा सांस्कृतिक महत्व है, दोनों को एक साथ मिलाकर खिलवाड़ नहीं कर सकते.

महिलाओं को लेकर क्या बोलीं कृति?

Advertisement

उर्वशी आगे बोलीं- मैं भारतीय कल्चर का काफी सम्मान करती हूं. यह भाई-बहन के रिश्ते का एक खूबसूरत फेस्टिवल है. मुझे लगता है कि एक दायरा बनाने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए. मैं मानती हूं कि महिलाओं को आजादी है. वो पावरफुल हैं. वो आजादी में विश्वास रखती हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें जागरूक रहने की भी जरूरत है. हम सभी भारतीय हैं और हमें अपने देश का सम्मान करना होगा.

उर्वशी ने अपने बयान में साफ तौर पर कृति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों-इशारों में कृति के कपड़ों पर सवाल उठा दिए.



---- समाप्त ----