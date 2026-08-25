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The Vvaan Teaser: 'हमारी रक्षक हैं वो जिनकी शेर सवारी है', खतरनाक वन का रहस्य खोजेंगे सिद्धार्थ, रिलीज हुआ टीजर

सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है. ये एक फोकलोर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कहानी का थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाया है.

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द वन फिल्म का टीजर आया सामने (Photo: Screengrab)
द वन फिल्म का टीजर आया सामने (Photo: Screengrab)

इंडिया में फिलहाल मैडॉक फिल्म्स का हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स ही था, जो इंडियन फोकलोर बेस्ड कहानी बड़े पर्दे पर ला रहा था. अब प्रोड्यूसर एकता कपूर, पंचायत जैसी सीरीज बनाने वाले मेकर्स TVF के साथ मिलकर एक हैरतअंगेज कहानी ला रही हैं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया जैसे सितारे शामिल हैं. उनकी फिल्म का नाम द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट है, जो अगले महीने रिलीज होने के लिए तैयार है. अभी इसका टीजर जारी किया गया है, जिससे फिल्म की कहानी का थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकता है. 

क्या है इस वन का रहस्य?

फिल्म द वन के टीजर की शुरुआत एक गांव के पास मौजूद घने जंगलों में होती है. जंगल में कुछ काली शक्तियों का साया है, वहां एक जगह है जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा है- प्रवेश वर्जित है. उस जंगल का इतिहास गवाह है कि जो भी वहां गया है, वो कभी लौटकर नहीं आया. मगर एक दिन एक शख्स की किस्मत उसे उसी जंगल की तरफ ले आई, जहां जाना वर्जित है. यहीं पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की धांसू एंट्री होती है. 

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उन्हें उस जंगल में होने वाली अजीब-ओ-गरीब चीजें अपने सपनों में दिखने लगती हैं, जैसे उनका उस जगह से कोई कनेक्शन हो. वो उस जंगल में जाकर अपने साथ हो रही घटनाओं का मतलब निकालना चाहता है. वहां उसे एक दिव्य शक्ति दिखाई देती है. इसके बाद फिल्म की हीरोइन तमन्ना भाटिया की एंट्री होती है, जो छट पूजा करती नजर आईं. उनका और सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार फिल्म में पति-पत्नी का होने वाला है.  

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यहां देखें टीजर:

द वन फिल्म के टीजर में आगे कई सारी चीजें होती हैं. सिद्धार्थ के किरदार को अपने साथ हो रहीं अजीब घटनाओं का सच जानना है. इसमें उसका सामना कुछ हैवानों से भी हो सकता है. तभी उसकी रक्षा करने वो आएंगी जिनकी सवारी शेर है. फिल्म में और भी किरदारों की झलक दिखाई गई है. सुनील ग्रोवर, मनीष पौल, अनूप सोनी और श्वेता तिवारी इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल करते नजर आएंगे. 

इस फिल्म को दीपक मिश्रा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पंचायत जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज बनाई है. ये फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होगी, जिसका अभी ट्रेलर भी आना बाकी है. यानी इस वन से जुड़े और भी राज खुलने वाले हैं. 

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