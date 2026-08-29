सुभाष घई से भिड़े थे सलमान खान, डायरेक्टर को दी गालियां, हाथापाई तक पहुंची बात

सुभाष घई बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स में से एक हैं. 80-90 के दशक में आईं उनकी फिल्में खूब पसंद की गई थीं. लेकिन साल 2008 में आई उनकी फिल्म युवराज उस स्तर पर पसंद नहीं की गई, जैसी उन्हें उम्मीद होगी. इसमें सलमान खान जैसे सुपरस्टार थे, जो उनके साथ पहली बार काम कर रहे थे. हालांकि ये फिल्म भी किस तरह बन पाई, वो भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है जिसे हाल ही में डायरेक्टर ने सुनाया है.

और पढ़ें

टाइम्स नाऊ से बातचीत में सुभाष घई ने सलमान संग अपने पुराने विवाद को याद किया. एक समय दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी, नतीजा ये हुआ कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी. डायरेक्टर ने बताया कि उनकी लड़ाई में सलमान खान के पिता सलीम खान को आना पड़ा, जिन्होंने बाद में सुपरस्टार को काफी डांटा.

डायरेक्टर से भिड़े सलमान खान

सुभाष घई ने कहा- फिल्म युवराज के समय सलमान खान के भाई मेरे पास आए और बोले कि आप सलमान के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाते? मैंने पूछा कि क्या सलमान मेरे साथ काम करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं? क्योंकि मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया है. तब उन्होंने कहा कि हां, वो काम करना चाहते हैं.

'इसके बाद मैंने एक कहानी लिखी. मेरे लिए चुनौती ये थी कि सलमान को ऐसे किरदार में कास्ट करना था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया हो. लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही हमारा झगड़ा हो गया था. हमारे बीच हाथापाई तक हो गई थी. इसके बाद उनके पिता सलीम साहब ने उन्हें डांटा था.'

Advertisement

क्यों हुई थी सुभाष घई-सलमान की लड़ाई?

सुभाष घई ने लड़ाई का किस्सा सुनाते हुए कहा- हम एक पार्टी में थे और सलमान काफी नशे में थे. वो कुछ गलत बात कह रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत कहो. शायद उन्हें मुझसे किसी बात की नाराजगी थी. उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया या वो क्यों किया? मैंने कहा कि एक डायरेक्टर होने के नाते ये मेरा फैसला है.

'इसके बाद उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दीं. मैंने उनसे ऐसा ना करने को कहा. इसी बात को लेकर वहां हमारा झगड़ा हो गया. अगली सुबह सलीम साहब ने मुझे फोन किया और बताया कि सलमान ने अपनी मां को सारी बातें बता दी हैं. उन्होंने कहा कि मैंने उसे डांट दिया है. इसके बाद उन्होंने सलमान को मेरे घर माफी मांगने के लिए भेजा.'

सलमान संग पैचअप पर सुभाष घई बोले- सलमान मेरे घर आए और बहुत शालीनता से मुझसे माफी मांगी. इसके बाद मेरे मन में उनके लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि वो अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे. मैंने उस बात को वहीं खत्म कर दिया. इसके बाद हम अक्सर एक-दूसरे के घर आने-जाने लगे. फिर हमने साथ में एक फिल्म भी की.

---- समाप्त ----