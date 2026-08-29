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'हमारे बीच सब कुछ परफेक्ट नहीं', मैरिड लाइफ पर बोलीं शबाना, जावेद अख्तर की पहली पत्नी पर भी की बात

एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है. अपने निजी जिंदगी को लेकर हमेशा वह सुर्खियों में बनी रही हैं, हाल ही में उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं.

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शादी पर बोलीं शबाना आजमी (Photo: Instagram/@azmishabana18)
शादी पर बोलीं शबाना आजमी (Photo: Instagram/@azmishabana18)

एक्ट्रेस शबाना आजमी ने  हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई सारे खुलासे किए है. जावेद अख्तर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनका रिश्ता हमेशा खुशहाल और परफेक्ट नहीं रहा है. उन्होंने जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी के बारे में भी बात की .

हाल ही में Zoom एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने जावेद अख्तर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बाते की. उन्होंने कहा की उनका रिश्ता हमेंशा अच्छा नहीं रहा है, दोनों के बीच कई बार बड़े झगड़े भी होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और आपसी समझ उनके रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है.

शादी पर बोलीं शबाना आजमी
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें जावेद अख्तर की सबसे ज्यादा जो बात पसंद आई, वह उनकी बुद्धिमत्ता और मजाकिया अंदाज है. वह उन बुद्धिमान लोगों में से हैं, जिनसे में कभी मिली हूं. मेरे पिता और जावेद एक जैसे ही हैं, जावेद मुझे अपने पिता की याद दिलाते हैं. दोनों की पारिवारिक माहौल भी काफी मिलती-जुलती है, दोनों के माता-पिता लेखक थे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे. उन्हें उर्दू शायरी काफी पसंद थी. 

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शबाना ने कहा कि 'हमारी शादी हंकी डोरी मतलब हमेशा बिल्कुल ठीक-ठाक रहने वाली शादी नहीं है, लेकिन हमारी दोस्ती बेहद मजबूत है और दुनिया को देखने का नजरिया भी हम दोनों का काफी हद तक एक जैसा है. यही चीज है जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है. जावेद का लोगों से बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है. वह निष्पक्ष इंसान हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं.'

पहली पत्नी को लेकर दिया बयान
शबाना आजमी जावेद की पहली पत्नी हनी ईरानी के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बातें की. उन्होंने कहा, 'जिस समय मेरी शादी जावेद से हुई थी, उस दौर में परिस्थितियां आसान नहीं थीं और उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जावेद पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे. लेकिन हनी ने उस समय बहुत समझदारी दिखाई और उन्होंने और हनी ने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा. शबाना ने कहा कि आज हनी ईरानी उनके लिए परिवार के सदस्य जैसी हैं और दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता भी है. '

एक्ट्रेस ने बताया कि हनी ने कभी भी अपने बच्चों फरहान और जोया के मन में उनके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने कभी बच्चों के सामने जावेद की बुराई नहीं की और न ही उन्हें माता-पिता के बीच बांटने की कोशिश की. शबाना, हनी को समझदार बताया और कहा कि हनी की इन्हीं खूबियों की वजह से उनके लिए उनके साथ रिश्ता बनाना आसान हुआ. शबाना के मन में हनी के लिए गहरा सम्मान है.
 
शबाना आजमी का फिल्मी करियर
शबाना आजमी ने करीब 5 दशक से ज्यादा का समय सिनेमा में राज किया है. उन्होंने 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. शबाना आजमी ने साल 1984 में मशहूर गीतकार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर से शादी की थी. 

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शाबाना कई सुपरहिट फिल्में में काम किया है, जिसके लिए पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है साथ ही उन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री भी मिला है. हाल ही में एक्ट्रेस आवारापन और बंटवारा 1947 में नजर आई थी.

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