जन्मदिन की खुशी मातम में बदली, पार्टी के बाद तालाब में उतरे 3 युवक और चली गई जान

असम के जोरहाट स्थित चिनामारा टी एस्टेट में जन्मदिन मनाने पहुंचे तीन युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया. मृतकों की पहचान अक्षत कुमार रॉय, सुशांत पटेल और रेहान के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीनों एक समूह के साथ जन्मदिन की पार्टी के लिए यहां पहुंचे थे.

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बताया जा रहा है कि जोरहाट के फांसी अली इलाके से करीब 10-12 युवक और किशोर जन्मदिन मनाने चिनामारा टी एस्टेट आए थे. जश्न के बाद तीनों युवक कथित तौर पर तालाब में चले गए. इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद तलाश शुरू की गई.

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SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF की मदद से तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. काफी देर तक चले अभियान के बाद SDRF कर्मियों ने तालाब से तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए.

पुलिस और स्थानीय निवासियों के मुताबिक, आशंका है कि जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद तीनों तालाब में नहाने या पानी में जाने के लिए उतरे थे. हालांकि, वे किस वजह से पानी में गए और हादसा किस तरह हुआ, इसकी पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

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तीनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया. दोस्त और परिचित भी इस हादसे से सदमे में हैं. एक साथ तीन युवाओं की जान जाने से चिनामारा टी एस्टेट और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस आगे की प्रक्रिया पूरी कर रही है और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

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