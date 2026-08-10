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'कफन लेकर चलता हूं', LIVE कॉन्सर्ट में भावुक हुए 67 साल के लकी अली, बोले- जहां मरूं वहीं गाड़ दो

Lucky Ali Emotional Video: पॉपुलर और टैलेंटेड सिंगर लकी अली अपने गानों और सुरीली आवाज से हमेशा ही फैंस का दिल जीत लेते हैं. लेकिन अब लाइव कॉन्सर्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है. फैंस भी भावुक हो रहे हैं.

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लकी अली के वीडियो ने मचाई हलचल (Photo: Screengrab)
लकी अली के वीडियो ने मचाई हलचल (Photo: Screengrab)

लकी अली म्यूजिक और बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. सिंगर होने के साथ वो सॉन्गराइटर और एक्टर के तौर पर भी फैंस के दिलों पर हमेशा राज करते आए हैं. उनकी रूहानी आवाज और सुरीली गायकी खास तरह का सुकून देती है. फिल्मी गानों के साथ उनके लाइव कॉन्सर्ट्स भी काफी पसंद किए जाते हैं. लेकिन अब लकी अली ने अपने तमाम चाहनेवालों को इमोशनल कर दिया है. 

लकी अली के वीडियो से मची हलचल

दिग्गज सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है. वो लाइव शो में अपनी मौत की तैयारी पर बात करते दिखे. इस दौरान वो स्टेज पर ही काफी भावुक हो गए. उनकी आंखों में आंसू छलक उठे. 

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वीडियो में लकी अली लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने फैंस से कहते नजर आ रहे हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एक दिन उन्हें जाना ही होगा. उन्होंने कहा-मैं जानता हूं, मैं भी आप सभी से बहुत प्यार करता हूं. लेकिन एक दिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही, ना? मैं आपको इसके लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच कहूं तो मैं खुद इसके लिए तैयार हूं. 

 

 

कफन साथ लेकर चलते हैं सिंगर

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लकी ने यह भी खुलासा किया कि जब भी वो ट्रैवल करते हैं, तो अपने साथ अपना कफन यानी इहराम (बिना सिले हुए दो सादे सफेद रंग के कपड़े, जिसे मुस्लिम पुरुष हज या उमराह के दौरान पहनते हैं) जरूर कैरी करते हैं. उन्होंने इहराम को अपना कफन बताया. वो बोले- मैं जब भी सफ़र करता हूं, तो मैं अपने इहराम के साथ सफर करता हूं, जो कि मेरा कफन है. जहां भी मर जाऊं, वहीं गाड़ दो मुझे. 

लकी अली का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके वीडियो ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया है. कमेंट सेक्शन में फैंस सिंगर पर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने उनकी तारीफ में लिखा- आपकी आवाज घर जैसी लगती है. दूसरे फैन ने लिखा- आप इस तरह की बातें मत करो. एक अन्य फैन ने लिखा- आप कभी नहीं जा सकते. आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे. 

लकी ने गाए ब्लॉकबस्टर गााने

लकी अली की बात करें तो वो मशहूर कॉमेडियन-एक्टर महमूद के बेटे हैं. महमूद के 8 बच्चों में लकी दूसरे नंबर पर हैं. उनका गाना 'एक पल का जीना' ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था. सालों बाद भी उनका ये गाना फैंस का फेवरेट है. इसके अलावा उन्होंने 'गोरी तेरी आंखें कहें', 'ना तुम जानो ना हम' जैसे हिट गाने गाए हैं. लोग उनकी सदाबहार गायकी के दीवाने हैं. 

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