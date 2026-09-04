आलिया भट्ट के बाद समय रैना के 'ह्यूमर' का शिकार हुए वरुण धवन, कहा 'जानवर'-एक्टिंग का उड़ाया मजाक

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपने चर्चित इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का नया एपिसोड लेकर आ चुके हैं. इस बार उनके शो पर बॉलीवुड स्टार वरुण धवन, और 12वीं फेल एक्ट्रेस मेधा शंकर पहुंचे थे. लेटेस्ट एपिसोड में समय ने अपने स्टाइल में सभी को जमकर रोस्ट किया. मगर लगता है कि उनके निशाने पर इस बार वरुण ज्यादा रहे.

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समय ने किया वरुण को रोस्ट

लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड की एक क्लिप्स सोशल मीडिया पर समय रैना ने खुद शेयर की, जिसमें वो अपने शो पर वरुण धवन का स्वागत कर रहे थे. क्लिप में एक्टर समय से पूछ भी रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ हुईं FIR के बाद, उन्होंने अपने शो में कुछ बदलाव किए हैं? तो इसपर उन्होंने कहा कि उनके शो पर बड़े-बड़े सेलेब्स आने शुरू हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ा चेंज है.

आगे समय ने वरुण और आलिया पर तंज कसते हुए कहा कि उनका शो नीचे ही जाता जा रहा है. इसपर एक्टर हंसते हुए अपना मुंह छिपाते नजर आए. फिर वरुण धवन ने समय को बताया कि वो उनके शो के काफी बड़े फैन रहे हैं. जबतक पहला सीजन आता था, वो उसे काफी एंजॉय करते थे. यहां तक कि उन्होंने समय रैना के शो का एक एपिसोड अपने पिता डेविड धवन को भी दिखाया.

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वरुण की इसी बात पर समय ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वो शो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखा? तो वरुण ने इससे इनकार किया और कहा कि वो ये शो अकेले ही देखना पसंद करते हैं. वरुण ने ये भी कहा कि वो जानते थे समय के शो के साथ कुछ बुरा होगा, जिसपर कॉमेडियन ने एक्टर को ही रोस्ट कर डाला.

अंत में जब वरुण अपनी लेटेस्ट रिलीज है जवानी तो इश्क होना है के बारे में बता रहे थे, तब समय ने फिर उन्हें रोस्ट करते हुए फिल्म का टाइटल बदल डाला. उन्होंने कहा है पापा डायरेक्टर तो एक्टर होना ही है. इस क्लिप में वरुण और मेधा शंकर खुलकर हंसते हुए दिखाई दिए.

इस क्लिप से पहले समय और वरुण की एक और क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें कॉमेडियन ने इशारों-इशारों में एक्टर को 'जानवर' कह दिया था. समय शो पर वरुण की फेमस स्माइल को रीक्रिएट कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी. इसके लिए उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. मालूम हो कि वरुण और समय एक-दूसरे के पड़ोसी भी हैं. एक बातचीत में वरुण ने खुद इस बात को कंफर्म किया था.

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