‘जय संतोषी मां’ के सिंहासन पर ‘हनुमान अंश’! ध्वस्त किया 51 साल पुराना रिकॉर्ड, मचाया तहलका

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे देखकर ट्रेड भी दंग है और दर्शक भी. जिस ‘हनुमान अंश’ ने बेहद छोटे बजट से अपनी यात्रा शुरू की थी, वही फिल्म अब कमाई के ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है, जहां पहुंचना बड़े-बड़े बजट वाली फिल्मों के लिए भी सपना होता है. फिल्म ने 28वें दिन 11 करोड़ का नेट कलेक्शन कर ऐसा तूफान खड़ा किया कि अब इसकी कुल घरेलू नेट कमाई 72.88 करोड़ हो गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 85.97 करोड़ तक पहुंच चुका है.

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लेकिन असली कहानी सिर्फ 85 करोड़ के आंकड़े की नहीं है. ‘हनुमान अंश’ ने 51 साल पुराने ‘जय संतोषी मां’ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का दावा पेश कर दिया है. यानी 1975 में जिस फिल्म ने बेहद कम बजट में हिंदी सिनेमा की कमाई की परिभाषा बदल दी थी, उसके सामने अब एक नई भक्तिमय फिल्म ने अपना झंडा गाड़ दिया है.

28वें दिन आया ऐसा उछाल, ट्रेड भी हैरान!

आमतौर पर किसी फिल्म के चौथे हफ्ते में पहुंचते-पहुंचते उसकी कमाई में भारी गिरावट आने लगती है. लेकिन ‘हनुमान अंश’ का खेल ही अलग नजर आ रहा है. फिल्म ने 27वें दिन जहां 7.75 करोड़ नेट कमाए थे, वहीं 28वें दिन कमाई सीधे 11 करोड़ पर पहुंच गई. यानी एक ही दिन में करीब 41.9 फीसदी का जबरदस्त उछाल.

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और सबसे दिलचस्प बात- ये कमाई करीब 7,055 शोज से आई है. फिल्म की रफ्तार अभी थमी नहीं है. चौथे हफ्ते में भी दर्शकों की भीड़ फिल्म को लगातार ऑक्सीजन दे रही है.

51 साल पुराना ‘जय संतोषी मां’ वाला साम्राज्य हिला

अब आते हैं उस रिकॉर्ड पर, जिसने इस पूरी कहानी को ऐतिहासिक बना दिया है. 30 मई 1975 को रिलीज हुई ‘जय संतोषी मां’ महज 25-30 लाख के आसपास के बजट में बनी थी. इसके बावजूद फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 5-5.25 करोड़ का कलेक्शन किया और देखते ही देखते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई.

उस दौर में फिल्म का क्रेज ऐसा था कि सिनेमाघर सिर्फ सिनेमाघर नहीं रह गए थे. दर्शक फिल्म देखने नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था के भाव से थिएटर पहुंच रहे थे.

फिल्म ने करीब 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी और गोल्डन जुबली का दर्जा हासिल किया. खास बात यह कि उसी साल 15 अगस्त को रिलीज हुई ‘शोले’ जैसी ऐतिहासिक फिल्म के सामने भी ‘जय संतोषी मां’ ने अपनी अलग पहचान और जबरदस्त रन बनाए रखा.

जय संतोषी मां फिल्म का एक सीन

अब ‘हनुमान अंश’ ने बदला हिसाब!

‘जय संतोषी मां’ ने करीब 25-30 लाख के बजट से 5 करोड़ से ज्यादा कमाकर जो मिसाल बनाई थी, उसे दशकों तक चुनौती देना आसान नहीं था. लेकिन ‘हनुमान अंश’ ने इस पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का दावा किया है.

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फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसका बॉक्स ऑफिस सफर किसी ट्रेड के अनुमान जैसा नहीं, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ की ताकत जैसा नजर आ रहा है. शुरुआत भले धीमी रही हो, लेकिन जैसे-जैसे दर्शकों ने फिल्म को पसंद करना शुरू किया, कमाई ने रफ्तार पकड़ ली.

और अब चौथे हफ्ते में 11 करोड़ का एक दिन का कलेक्शन बताता है कि फिल्म अभी भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है.

‘हनुमान अंश’ का बजट करीब 1.8 करोड़ बताया जा रहा है. इसके मुकाबले फिल्म का 72.88 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. जिस फिल्म के लिए निर्माताओं ने करोड़ों के बड़े-बड़े सेट, सुपरस्टार फीस और भारी मार्केटिंग पर पैसा नहीं बहाया, वही फिल्म अब कमाई के मामले में बड़े बजट की फिल्मों को आंखें दिखा रही है.

यही वजह है कि ‘हनुमान अंश’ की कहानी अब सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं रह गई है, बल्कि लो-बजट सिनेमा के लिए एक बड़ा बॉक्स ऑफिस केस स्टडी बनती जा रही है.

असली ‘चमत्कार’ अभी बाकी है?

28वें दिन 11 करोड़ की कमाई ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है- क्या ‘हनुमान अंश’ अब 100 करोड़ नेट क्लब की तरफ भी कदम बढ़ा सकती है?

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फिलहाल इंडिया नेट 72.88 करोड़ और ग्रॉस 85.97 करोड़ है. अगर फिल्म इसी तरह दर्शकों को खींचती रही, तो आने वाले दिनों में इसके आंकड़े और भी चौंका सकते हैं. एक तरफ 1975 की ‘जय संतोषी मां’ ने भक्ति और आस्था के दम पर इतिहास रचा था, तो दूसरी तरफ 2026 की ‘हनुमान अंश’ उसी धार्मिक भावनाओं को नए दौर के दर्शकों तक पहुंचाकर बॉक्स ऑफिस पर नया अध्याय लिखती नजर आ रही है.

51 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई. सवाल अब सिर्फ इतना है- ये महाचमत्कार आखिर कितनी दूर तक जाएगा?

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