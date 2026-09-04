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Shri Krishna Janmashtami 2026 City Wise Puja Timing: आज क्या रहेगा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त? नोट कर लें दिल्ली से मुंबई तक पूजा की सही टाइमिंग

Shri Krishna Janmashtami 2026 Puja Timing: क्या आप जानते हैं कि आज आपके शहर में जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक और आरती करने का सही मुहूर्त क्या है? यहां से जानें अपने शहर के पूजन की सही टाइमिंग.

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कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (Photo: ITG)
कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (Photo: ITG)

Shri Krishna Janmashtami 2026 Puja Timing: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज भारत में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस वर्ष जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. मथुरा और वृंदावन से लेकर द्वारका तक भगवान श्रीकृष्ण के प्रमुख मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं. मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक रोशनी, दीपों और रंगोली से सजाया जाएगा.

मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ ही विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. रात 12 बजे शंखनाद, घंटा-घड़ियाल और जयकारों के बीच कान्हा की आरती उतारी जाएगी. इसके बाद मंदिरों में भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का सिलसिला शुरू होगा. माना जाता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को भक्त बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. इस साल की जन्माष्टमी को खास माना जा रहा है, क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के समय अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. ऐसे में यह संयोग भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है.

हालांकि, अलग-अलग शहरों में पंचांग के अनुसार पूजा के समय में कुछ अंतर हो सकता है. इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और उनके जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त जानना जरूरी है. आइए जानते हैं कि आपके शहर में लड्डू गोपाल की पूजा और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का शुभ समय क्या रहेगा.

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शहरों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त (City Wise Krishna Janmashtami 2026 Puja Muhurat)

नई दिल्ली- 11 बजकर 57 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 43 मिनट, सितंबर 05

नोएडा- 11 बजकर 57 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 42 मिनट, सितंबर 05

गुरुग्राम- 11 बजकर 58 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 44 मिनट, सितंबर 05

पुणे- 12 बजकर 10 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 57 मिनट, सितंबर 05

मुंबई- 12 बजकर 14 मिनट से लेकर रात 1 बजकर 1 मिनट, सितंबर 05

चेन्नई- 11 बजकर 45 मिनट से लेकर 12 बजकर 31 मिनट, सितंबर 05

जयपुर- 12 बजकर 03 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 49 मिनट, सितंबर 05

हैदराबाद- 11 बजकर 52 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 38 मिनट, सितंबर 05

चंडीगढ़- 11 बजकर 59 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 45 मिनट, सितंबर 05

कोलकाता- 11 बजकर 13 मिनट से लेकर रात 11 बजकर 59 मिनट

बेंगलुरु- 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 42 मिनट, सितंबर 05

अहमदाबाद- 12 बजकर 16 मिनट से लेकर रात 1 बजकर 02 मिनट सितंबर 05

ये रहेगा लड्डू गोपाल का पूजन मुहूर्त (Pujan Muhurat)

जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ समय आज रात 11 बजकर 57 मिनट से शुरू होकर रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. शुभ मुहूर्त लगभग 45 मिनट तक रहेगा.

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