scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Body Scrub: बाजार के महंगे स्क्रब छोड़ें, चावल-चुकंदर से घर पर बनाएं 100% नेचुरल स्क्रब, स्किन को मिलेगा सॉफ्ट पिंक ग्लो!

धूल-मिट्टी और धूप की वजह से हाथों की त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. महंगे प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए आप रसोई में मौजूद चीजों से 100% नेचुरल DIY बॉडी स्क्रब बना सकते हैं. यह त्वचा को एक्सफोलिएट कर डेड सेल्स हटाता है और नेचुरल ग्लो देता है.

Advertisement
X
चावल को स्किन के लिए गुणकारी माना जाता है. (PHOTO:AI)
चावल को स्किन के लिए गुणकारी माना जाता है. (PHOTO:AI)

Homemade Body Scrub: रोजाना बार-बार साबुन, धूल-मिट्टी और धूप के संपर्क में आने से हाथों की त्वचा रूखी और बेजान नजर आने लगती है. स्किन पर डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा खराब दिखने लगती है. स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश बनाने के लिए लोग महंगे बॉडी स्क्रब और बॉडी वॉस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हमारी स्किन पर कई सारी साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं. 

अगर आप बिना किसी नुकसान और नेचुरल चीजों से अपनी स्किन को पहले जैसी मुलायम बनाना चाहते हैं तो आप डेड सेल्स हटाने के लिए आप घर पर ही एक आसान बॉडी स्क्रब तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. रसोई में मौजूद चावल, ओट्स, चीनी और चुकंदर जैसी चीजों से मिनटों में आप यह DIY स्क्रब तैयार कर सकते हैं, जो स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद कर सकते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं बॉडी स्क्रब

सम्बंधित ख़बरें

Kaai Cleaning Tips
छत और आंगन में जम गई जिद्दी काई? 5 रुपये का ये सफेद पाउडर करेगा सफाई
क्रिस्पी आलू कुरकुरे (Photo-ITG)
आलू से घर पर बनाएं बाजार जैसे क्रिस्पी कुरकुरे, रेसिपी है बेहद आसान
घर पर बनाएं हेल्दी ओट्स ब्रेड (Photo-ITG)
मैदे वाली ब्रेड छोड़िए! घर पर बनाएं हेल्दी ओट्स ब्रेड, जानें रेसिपी
Old Monk rum dispute
रम के नाम से नहीं बिकेगी ओल्ड मॉन्क? HC तक पहुंचा केस
Expiry Date (Photo: ITG)
पैकेट की Expiry डेट मिटा नए लेबल चिपकाए, यूं चल रहा था बड़ा खेल
  1. इस स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच ओट्स और 2 चम्मच चीनी लें. इन तीनों चीजों को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इस बात का ध्यान रखें कि पाउडर बहुत ज्यादा मोटा न हो, ताकि त्वचा पर स्क्रब करते समय ज्यादा रगड़ न लगे.
  2. अब एक छोटा चुकंदर लें और उसे अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. इसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाकर मिक्सर में पीस लें. तैयार मिक्सर को छानकर इसका जूस अलग कर लें.
  3. अब एक बाउल में तैयार किया हुआ चावल-ओट्स-चीनी का पाउडर लें. इसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाएं. इसके बाद इसमें तैयार किया हुआ चुकंदर और गुलाब जल का जूस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. आपका होममेड बॉडी स्क्रब तैयार है.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

Advertisement

स्क्रब को हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. इसे बहुत जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा में जलन या लालिमा हो सकती है. करीब 2 से 3 मिनट हल्की मसाज करने के बाद हाथों को नॉर्मल पानी से धो लें और इसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

स्क्रब कैसे करता है काम?

इस स्क्रब में मौजूद चावल, ओट्स और चीनी त्वचा की ऊपरी सतह पर मौजूद डेड स्किन को हटाने में मदद कर सकते हैं, जबकि नारियल तेल त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. चुकंदर का जूस स्क्रब को नेचुरल गुलाबी कलर भी देता है. अगर इसे नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए और त्वचा को पर्याप्त मॉइस्चराइज रखा जाए, तो हाथ ज्यादा मुलायम और साफ नजर आ सकते हैं. हालांकि, हर इंसान की स्किन अलग होती है, इसलिए रिजल्ट भी अलग-अलग हो सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान: संवेदनशील या बहुत नाजुक त्वचा पर किसी भी DIY स्क्रब को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. कट, घाव, रैश या जलन वाली त्वचा पर इसे इस्तेमाल न करें. स्क्रब को बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करने के बजाय सप्ताह में 1 से 2 बार करना काफी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आलिया भट्ट के बाद समय रैना के 'ह्यूमर' का शिकार हुए वरुण धवन, कहा 'जानवर'-एक्टिंग का उड़ाया मजाक |
    Janmashtami 2026: शुभ मुहूर्त में ऐसे कराएं खीरे से कान्हा का जन्म, पंचामृत स्नान भी स्टेप-बाय-स्टेप समझें |
    Homemade Body Scrub: बाजार के महंगे स्क्रब छोड़ें, चावल-चुकंदर से घर पर बनाएं 100% नेचुरल स्क्रब, स्किन को मिलेगा सॉफ्ट पिंक ग्लो! |
    सुई, हेयर पिन और कांच खाने लगी महिला, Pica बीमारी से पीड़िता के पेट से निकलीं 6 सुइयां |
    श्रद्धा वही रहेगी, पर व्यवस्था बदलेगी, राम मंदिर में अब CEO जितेंद्र मिश्र लाएंगे आधुनिक मैनेजमेंट |
    नेपाल ने फ्लैश फ्लड के लिए मांगा मुआवजा तो भारत के विदेश मंत्रालय का आया जवाब |
    ‘जय संतोषी मां’ के सिंहासन पर ‘हनुमान अंश’! ध्वस्त किया 51 साल पुराना रिकॉर्ड, मचाया तहलका |
    ATM मशीन के कीपैड लोहे के क्यों होते हैं, 99% लोग नहीं जानते वजह |
    मथुरा से CM योगी ने पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    Shri Krishna Janmashtami 2026 City Wise Puja Timing: आज क्या रहेगा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त? नोट कर लें दिल्ली से मुंबई तक पूजा की सही टाइमिंग
    Advertisement