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बिहार: शिवहर के नए एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मंदिर में की पूजा, नंदी के कान में कही मनोकामना; फोटो वायरल

बिहार के शिवहर के नए SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने देकुली धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. जानिए IIT से IPS तक का उनका सफर...

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शिवहर में पदभार संभालने के बाद सबसे पहले पहुंचे देकुली धाम मंदिर.(Photo:ITG)
शिवहर में पदभार संभालने के बाद सबसे पहले पहुंचे देकुली धाम मंदिर.(Photo:ITG)

बिहार के शिवहर जिले के नए पुलिस अधीक्षक IPS मोहिबुल्लाह अंसारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. 7 नवंबर को जिले में पदभार संभालने के बाद वे सबसे पहले देकुली धाम मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की और नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी कही. मंदिर में पूजा करते हुए उनकी तस्वीर वहां मौजूद एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद यह वायरल हो गई.

मोहिबुल्लाह अंसारी के मुस्लिम होने और हिंदू मंदिर में पूजा-अर्चना करने को लेकर सोशल मीडिया पर लोग इसे धार्मिक सौहार्द और आपसी सद्भाव से जोड़कर देख रहे हैं. उनकी यह तस्वीर शिवहर के साथ-साथ बिहार में भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

महाभारत काल से जुड़ी मान्यता वाले मंदिर में की पूजा

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देकुली धाम मंदिर को लेकर स्थानीय स्तर पर महाभारत काल से जुड़ी मान्यताएं प्रचलित हैं. मंदिर पहुंचकर SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने भगवान शिव के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा की.

हिंदू धार्मिक परंपरा में नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की मान्यता है. अंसारी ने भी नंदी के कान में अपनी इच्छा कही. उनकी पूजा-अर्चना की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पहल को आपसी सम्मान और धार्मिक सद्भाव का उदाहरण बता रहे हैं.

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7 नवंबर को शिवहर में पदभार संभालने के बाद सबसे पहले पहुंचे देकुली धाम मंदिर.

पिता के ताने से बदली पढ़ाई की दिशा

मोहिबुल्लाह अंसारी का जीवन सफर भी काफी संघर्षपूर्ण रहा है. बिहार के सिवान जिले के रहने वाले अंसारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूली दिनों में उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी. 10वीं और 12वीं के प्री-बोर्ड में खराब अंक आने पर उनके पिता ने उन्हें IIT में जाने का सपना देखने से पहले पास होने लायक नंबर लाने की बात कही थी.

अंसारी के मुताबिक, पिता की यह बात उनके लिए चुनौती बन गई. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया और अपनी तैयारी का तरीका बदल दिया.

IIT दिल्ली से कॉर्पोरेट नौकरी और फिर IPS तक का सफर

लगातार मेहनत के बाद मोहिबुल्लाह अंसारी ने JEE मेन और एडवांस्ड परीक्षा पास की. वर्ष 2011 में उन्हें IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला. बीटेक पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक एक कंपनी में नौकरी की. हालांकि, उनका लक्ष्य सिविल सेवा में जाने का था. वर्ष 2015 में नौकरी छोड़कर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. लगातार प्रयासों के बाद तीसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 381वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चयनित हुए.

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उनका यह सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला है, जो पढ़ाई में शुरुआती असफलताओं के बाद अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं.

अमेरिका में सम्मानित किए जाने की जानकारी

मोहिबुल्लाह अंसारी को 13 दिसंबर 2026 को अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में आयोजित होने वाले सातवें 'वर्ल्ड फेयर एंड फेस्टिवल' में सम्मानित किए जाने की जानकारी दी गई है. यह सम्मान एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड फेयर एंड फेस्ट USA की ओर से दिया जाना प्रस्तावित है.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुलिस सेवा में नेतृत्व, ईमानदारी, जनसेवा और समाज कल्याण में योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है. इस आयोजन में दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों के शामिल होने की बात कही गई है.  
 

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