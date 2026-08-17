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गोविंदा पर पत्नी सुनीता ने सरेआम लगाया लांछन, सपोर्ट में उतरीं सलमान खान की EX गर्लफ्रेंड, बोलीं- इस उम्र में...

गोविंदा और सुनीता के बीच का रिश्ता बिगड़ता ही जा रहा है. उम्र में छोटी एक्ट्रेस संग काम करने और उनके साथ घूमने पर सुनीता ने गोविंदा के किरदार पर सवाल उठाए. गोविंदा ने भी पत्नी को फटकार लगाई है. पति-पत्नी के बीच छिड़ी जंग के बीच अब सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने गोविंदा को सपोर्ट किया है.

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गोविंदा के सपोर्ट में सोमी अली (Photo: Instagram @realsomyali, @govinda_herono1)
गोविंदा के सपोर्ट में सोमी अली (Photo: Instagram @realsomyali, @govinda_herono1)

90s के सुपरस्टार गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर गरमाया हुआ है. सुनीता आए दिन पब्लिकली पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उम्र में छोटी एक्ट्रेस संग काम करने को लेकर सवाल उठा रही हैं. सुनीता कई दफा गोविंदा को गलत बोल चुकी हैं, जिसके बाद एक्टर ने भी पलटवार किया और सुनीता को हद में रहने को कहा. गोविंदा के किरदार पर सवाल उठता देख अब सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली एक्टर के सपोर्ट में आगे आई हैं. 

गोविंदा के सपोर्ट में क्या बोलीं सोमी?

सोमी अली ने गोविंदा संग अपनी कई सारी थ्रोबैक फोटोज का कोलाज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने गोविंदा के सपोर्ट में एक लंबा नोट भी लिखा है. गोविंदा की तारीफ में सोमी अली ने लिखा- मैं यहां अपनी बात रख रही हूं, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं करेगा. लोग जरूरत के समय पर सपोर्ट नहीं करते. मैं गोविंदा को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से जानती हूं, इसलिए मैं उनके बारे में दोनों पहलुओं से कुछ बातें कह सकती हूं.

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सोमी आगे बोलीं- चीची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान टैलेंटेड स्टार्स में से एक हैं. उस इंडस्ट्री में बिताए अपने समय के दौरान मैं जितने भी कलाकारों से मिली, गोविंदा उनमें से सबसे विनम्र अभिनेताओं में से एक हैं. मैं चीची और सुनिता दोनों का बेहद सम्मान करती हूं. हालांकि, किसी एक्टर के किसी कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोल स्वीकार करने में उम्र से जुड़ा कोई भेदभाव नहीं है. टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. 

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सोमी ने फिर कहा- ऐसे समय में जब काम मिलना मुश्किल हो, काम करते रहने का विकल्प चुनना सम्मान की बात होती है. इसमें गलत मानने जैसा कुछ नहीं है. किसी एक्टर की काबिलियत उसकी उम्र या उसकी को- स्टार की उम्र से तय नहीं होती. यह उसके टैलेंट, प्रोफेशनलिज्म और आगे बढ़ते रहने की इच्छा से तय होती है. 

'जब दरवाजे खोलना मुश्किल हो गया हो, तब काम करने का मौका मिलने पर जश्न मनाना चाहिए. हर एक्टर यह साबित करने का मौका पाने का हक़दार है कि उसके पास अभी भी देने के लिए बहुत कुछ है. जो इंसान सिर्फ अपना मनपसंद काम जारी रखने की कोशिश कर रहा हो, उसके खिलाफ उम्र को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.'

 

यहां देखें सोमी की पोस्ट-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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गोविंदा की तारीफ में सोमी बोलीं- शायद किसी अभिनेता के बारे में सबसे सराहनीय बात यह है कि वो ऐसे वक्त भी हार नहीं मान रहा, जब इंडस्ट्री या अन्य लोग उसे यह बताने लगें हैं वो कि वो बूढ़ा हो चुका है. गोविंदा के लिए सोमी अली की इंस्पायरिंग पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. फैंस सोमी की तारीफ कर रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि गोविंदा अपनी कमबैक फिल्म 'रूपा' में एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग नजर आने वाले हैं. कोमल उम्र में गोविंदा से काफी छोटी हैं. वहीं, बीते दिनों कोमल एयरपोर्ट पर गोविंदा संग स्पॉट हुईं, जिसके बाद सुनीता ने मीडिया संग बातचीत में गोविंदा को खरी-खोटी सुनाई थी. सुनीत ने कहा था कि गोविंदा बेटी की उम्र की लड़की संग घूम रहे हैं. सुनीता ने कोमल के ड्रेसिंग सेंस का भी मजाक उड़ाया था. 

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पत्नी के आरोपों का गोविंदा ने भी कड़े शब्दों में जवाब दिया. उन्होंने सुनीता से हद में रहने को कहा. गोविंदा ने कहा वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और सुनीता उन्हें बदनाम कर रही हैं. 

गोविंदा और सुनीता के बीच छिड़ी जंग में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं?

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