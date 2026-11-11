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Saif Ali Khan Fitness Secret: 56 की उम्र, 4 बच्चों के पिता... सैफ का शर्टलेस सूर्य नमस्कार, नवाब साहब पर फिदा हुईं करीना

सैफ अली खान के नवाबी ठाठ-बाठ तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन अब सैफ ने शर्टलेस होकर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट की है. सैफ योग करते हुए दिखाई दिए. उनकी फिटनेस पर फैंस दिल हार रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छाया सैफ अली खान का नया वीडियो (Photo: Screengrab)
सोशल मीडिया पर छाया सैफ अली खान का नया वीडियो (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान जब से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए हैं, तब से उनका हर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. सैफ के शाही अंदाज और नवाबी ठाठ-बाठ की झलक पाना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. अब नवाब साहब सैफ ने फैंस के साथ अपना फिटनेस सीक्रेट शेयर किया है. 

सैफ कैसे रखते हैं खुद को फिट?

ये तो सभी जानते हैं कि 56 की उम्र में भी सैफ सुपरफिट और डैशिंग हैं. अब उन्होंने शर्टलेस होकर अपना वीडियो शेयर किया है. सैफ की बॉडी और गुड लुक्स पर फैंस दिल हार रहे हैं. सैफ अली खान का नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही छा गया है. वीडियो में सैफ खूबसूरत लोकेशन पर खुले आसमान के नीचे योग और सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कई अलग योगासन भी किए.

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सैफ सिर्फ शॉर्ट्स पहने दिखाई दिए. शर्टलेस होकर उन्होंने अपनी बॉडी फ्लॉन्ट की. सैफ की बॉडी देखकर फैंस काफी इंप्रेस हो रहे हैं. फैंस का कहना है कि इस उम्र में भी उन्होंने खुद को शानदार तरीके से मेंटेन किया है. 

 

करीना के रिएक्शन ने खींचा ध्यान

वीडियो के साथ सैफ ने कैप्शन में लिखा- काम पर लौटने का समय आ गया है! पहले दिमाग... फिर बॉडी... एक नए और खुशहाल साल के लिए फिर से पटरी पर लौट रहे हैं.

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सैफ की इस पोस्ट पर उनकी बेगम करीना ने भी खास कमेंट करके हर किसी का ध्यान खींच लिया है. करीना ने लिखा- आज सूर्य नमस्कार में आपने मुझे पीछे छोड़ दिया. 56 के सैफ का ये अंदाज देखकर फैंस भी इंप्रेस हो गए हैं. कोई उन्हें चार्मर कह रहा है, तो कोई फायर इमोजी के साथ अपने रिएक्शन दे रहा है. 

सैफ की बात करें तो वो 4 बच्चों के पिता हैं. लेकिन उनके गुड लुक्स और डैशिंग स्टाइल स्टेटमेंट देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. अपनी फिटनेस से सैफ कई यंगस्टर्स को टक्कर दे रहे हैं...क्यों सही कहा ना हमने?

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