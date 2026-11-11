scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डबल मर्डर के आरोपी की दबंगई, कॉन्स्टेबल पर हमला कर भाग रहा था आरोपी, पुलिस ने पैर में मारी गोली

तिरुचिरापल्ली में दो नाबालिगों की हत्या के आरोपी ने पूछताछ और हथियार बरामदगी के दौरान कांस्टेबल मोहन पर हमला कर भागने की कोशिश की. पुलिस ने उसे रोकने के लिए पैर में गोली मारी. इस पूरे मामले में आरोपी और एक कांस्टेबल घायल हो गए. फिलहाल दोनों का इलाज जारी है.

Advertisement
X
आरोपी ने कांस्टेबल पर हमला कर भागने की कोशिश की (Photo-ANI)
आरोपी ने कांस्टेबल पर हमला कर भागने की कोशिश की (Photo-ANI)

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दो नाबालिगों की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हिरासत में ही भागने की कोशिश कर रहे आरोपी का पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया और मौके से भागने लगा.

पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी, जो कि आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद उसे पकड़ लिया गया. इस दौरान कांस्टेबल भी घायल हो गया. फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आरोपी पर दो नाबालिग बच्चों की हत्या का आरोप है. घटना के वक्त पुलिस आरोपी को वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए लेकर गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान शिवनेसन के रूप में हुई है. उसे जिले के इनाम समयापुरम इलाके के पास से हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

अस्पताल के बेड पर सो रही थी महिला, चूहे ने अंगूठा कुतरा
Elderly Patient Bitten by Rat Inside Government Hospital Ward
इलाज कराने गई थी महिला, अस्पताल के वार्ड में चूहे ने कुतर दिया अंगूठा
Noida Protest Mastermind
नोएडा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड अरेस्ट, यूपी STF ने तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
मेट्रो शहरों को 'बाय-बाय'! ये 5 शहर बन रहे हैं 'वर्क फ्रॉम होम' का नया ठिकाना
हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से दो बिजली कर्मियों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)
हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से दो बिजली कर्मियों की मौत, मरम्मत के लिए चढ़े थे खंभे पर

बुधवार को पुलिस टीम उसे पूछताछ के लिए लेकर गई थी. जांच के दौरान पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करने थे. इसी दौरान शिवनेसन ने कथित तौर पर कांस्टेबल मोहन पर हमला कर दिया. इसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: देहरादून में दीपावली पर खूनी खेल! दो दिन में 3 हत्याएं, कहीं बेटे ने पिता को मारा तो कहीं दीवार के विवाद में भांजे की हत्या

भागने पर पुलिस ने चलाई गोली

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस टीम ने गोली चलाई. गोली उसके पैर में लगी और पुलिस ने उसे काबू कर लिया. हमले में कांस्टेबल मोहन को भी चोटें आईं. घायल कांस्टेबल को तिरुचिरापल्ली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, गोली लगने से घायल आरोपी का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

SP ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

घटना की जानकारी मिलने के बाद तिरुचिरापल्ली जिले के पुलिस अधीक्षक डोंगरे प्रवीण उमेश अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल कांस्टेबल मोहन की तबीयत के बारे में जानकारी ली. फिलहाल नाबालिगों की हत्या की जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मध्यप्रदेश में कैसे म‍िली श्वेत क्रांत‍ि को ग‍त‍ि? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया |
    Bhai Dooj 2026: रिंकू सिंह ने छोटी बहन संग मनाया भाई दूज, सूट में छाईं नेहा, कूल लुक में दिखे क्रिकेटर, Photos |
    3 महीने बाद Airtel का बड़ा फैसला, वापस आया ₹299 का प्लान, लेकिन बदल गया फायदा |
    कर्नाटक: महंगाई के मुद्दे पर कर्नाटक में BJP का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी |
    कभी मां के प्यार को तरसा था ये वायरल बेबी मंकी, अब दूसरे बच्चे पर लुटा रहा प्यार |
    'अपनों के पास वक्त नहीं, तो किराए पर ले लें पोते-पोती...' इंड‍िया में अनोखे स्टार्ट अप शुरू, घंटे के हिसाब से दे रहे सैलरी |
    MP में बिक रही खतरनाक पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम, किडनी-नर्वस सिस्टम कर देगी खराब |
    किसानों की औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी कैसे हो खत्म? च‍िराग पासवान ने बताया |
    3 दिन में 5 कत्ल से दहला सोनीपत, अब शराब के नशे में दोस्त को चाकू से गोदा, एक ही दिन में दो मर्डर |
    चलती बाइक पर युवक का महिला संग रोमांस, एक्शन में आई पुलिस
    Advertisement