डबल मर्डर के आरोपी की दबंगई, कॉन्स्टेबल पर हमला कर भाग रहा था आरोपी, पुलिस ने पैर में मारी गोली

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दो नाबालिगों की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हिरासत में ही भागने की कोशिश कर रहे आरोपी का पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया और मौके से भागने लगा.

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पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी, जो कि आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद उसे पकड़ लिया गया. इस दौरान कांस्टेबल भी घायल हो गया. फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आरोपी पर दो नाबालिग बच्चों की हत्या का आरोप है. घटना के वक्त पुलिस आरोपी को वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए लेकर गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान शिवनेसन के रूप में हुई है. उसे जिले के इनाम समयापुरम इलाके के पास से हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

बुधवार को पुलिस टीम उसे पूछताछ के लिए लेकर गई थी. जांच के दौरान पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करने थे. इसी दौरान शिवनेसन ने कथित तौर पर कांस्टेबल मोहन पर हमला कर दिया. इसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की.

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भागने पर पुलिस ने चलाई गोली

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस टीम ने गोली चलाई. गोली उसके पैर में लगी और पुलिस ने उसे काबू कर लिया. हमले में कांस्टेबल मोहन को भी चोटें आईं. घायल कांस्टेबल को तिरुचिरापल्ली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, गोली लगने से घायल आरोपी का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

SP ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

घटना की जानकारी मिलने के बाद तिरुचिरापल्ली जिले के पुलिस अधीक्षक डोंगरे प्रवीण उमेश अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल कांस्टेबल मोहन की तबीयत के बारे में जानकारी ली. फिलहाल नाबालिगों की हत्या की जांच जारी है.

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