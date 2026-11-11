योगी सरकार के विकास से बदल रहा मेरठ, रैपिड रेल और मेट्रो ने खोले रोजगार के डबल रास्ते

योगी सरकार में मेरठ को रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात मिलने के बाद शहर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. इसका असर अब लोगों के रोजाना सफर से आगे बढ़कर नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और रियल एस्टेट तक दिखाई देने लगा है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक पहुंच आसान होने से मेरठ में रहने वाले लोगों के लिए दूसरे शहरों में काम करना सुविधाजनक हुआ है. वहीं, बाहर से आने वाले कारोबारियों और छात्रों के लिए भी मेरठ पहुंचना पहले के मुकाबले आसान हुआ है.

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जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के मुताबिक, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ मेरठ तेजी से आधुनिक और कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन रहा है. आरआरटीएस और मेट्रो से शहर में आवागमन के साथ कई आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है.

बेहतर कनेक्टिविटी से बदल रही मेरठ की तस्वीर. (Photo: ITG)

दिल्ली आना-जाना हुआ आसान, छात्रों को भी राहत

रैपिड रेल के संचालन से मेरठ और दिल्ली के बीच सफर पहले के मुकाबले कम समय में पूरा हो रहा है. इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और कारोबारियों को मिल रहा है. दिल्ली और एनसीआर में नौकरी करने वाले लोग मेरठ में परिवार के साथ रहकर रोजाना आ-जा सकते हैं. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय और गाजियाबाद-मुरादनगर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी आवागमन आसान हुआ है. अब उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में पीजी या किराये का कमरा लेने की जरूरत कम पड़ रही है.

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मेरठ निवासी विकास गुप्ता इसका उदाहरण हैं. उनकी दोनों बेटियां मुरादनगर से बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं. पहले उन्हें वहां पीजी या किराये के कमरे में रहना पड़ता था. अब रैपिड रेल की सुविधा मिलने के बाद दोनों रोजाना घर से कॉलेज जाती हैं और शाम को लौट आती हैं. इससे परिवार को आर्थिक राहत मिली है.

मेरठ में विकास को मिल रही नई रफ्तार. (Photo: ITG)

कारोबार और उद्योगों को मिल रहे नए अवसर

बेहतर कनेक्टिविटी से मेरठ के कारोबारियों के लिए दिल्ली, गाजियाबाद और साहिबाबाद तक पहुंच आसान हुई है. बाहर से आने वाले व्यापारी भी एक ही दिन में मेरठ आकर अपना काम पूरा कर सकते हैं. इसका फायदा सर्राफा बाजार, दवा कारोबार और खेल उद्योग जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है.

डीएम के मुताबिक, मेरठ में 80 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे करीब साढ़े पांच लाख लोग जुड़े हैं. कनेक्टिविटी बेहतर होने से इन उद्योगों को नए बाजार और ग्राहक मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं. खेल उत्पादों के अलावा कैंची, ब्रास बैंड, ट्रंपेट और बिगुल जैसे स्थानीय कारोबार को भी इसका लाभ मिल सकता है.

रियल एस्टेट में बढ़ी मांग

रैपिड रेल और मेट्रो स्टेशनों के आसपास जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की मांग बढ़ी है. शताब्दी नगर, परतापुर, मोहिउद्दीनपुर और दिल्ली रोड जैसे इलाकों में खरीदारों और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है.

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डॉ. वीके सिंह के अनुसार, आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास कुछ संपत्तियों के दाम सात-आठ महीने पहले करीब 2 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थे, जो अब बढ़कर 5 से 6 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गए हैं. कई क्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, स्टेशन के आसपास जमीन और मकान महंगे होने से स्थानीय खरीदारों के सामने चुनौती भी बढ़ी है.

नई परियोजनाओं से निवेश की उम्मीद

गंगा एक्सप्रेसवे के आने से मेरठ में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहा है. मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना का शिलान्यास भी कर चुके हैं. आरआरटीएस स्टेशन और पुराने दिल्ली-गाजियाबाद हाईवे के आसपास होने से इन परियोजनाओं में निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं. मेरठ में निजी बिल्डर भी निवेश के लिए आगे आ रहे हैं.

जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के चलते मेरठ तेजी से आधुनिक और कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन रहा है. शहर में रोजगार, कारोबार, उद्योग और रियल एस्टेट के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं. रैपिड रेल और मेट्रो से दिल्ली-NCR के दूसरे शहरों तक पहुंच आसान हुई है. इससे मेरठ में रहकर दूसरे शहरों में नौकरी या कारोबार करना सुविधाजनक हो रहा है.

बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक परियोजनाओं और नई टाउनशिप के चलते मेरठ में विकास की रफ्तार बढ़ रही है. शहर अब एनसीआर के एक अहम आर्थिक और आवासीय केंद्र के रूप में अपनी जगह बना रहा है.



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