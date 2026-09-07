शाहरुख खान की किंग में दिखेगी बंटी और बबली की जोड़ी! सामने आया धमाकेदार अपडेट

सिद्धार्थ आनंद की मचअवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग', जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में हैं, अपनी बड़ी स्टार कास्ट की वजह से पहले से ही चर्चा में है. अब खबर हैं कि रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन इस फिल्म में फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. इससे पहले वे 2007 में आई फिल्म 'लागा चुनरी में दाग' और बंटी-बबली में साथ नजर आए थे.

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'मिड-डे' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रानी और अभिषेक न केवल 'किंग' में साथ दिख सकते हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह फिल्म के लिए नॉस्टेल्जिया (पुरानी यादों) का एक और पहलू जोड़ देगा, क्योंकि यह फिल्म पहले से ही बॉलीवुड के अलग-अलग दौर के कई जाने-पहचाने चेहरों को एक साथ ला रही है.

रानी और अभिषेक दिखेंगे साथ?

रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने पहले भी कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'बस इतना सा ख्वाब है' (2001), 'युवा' (2004), 'बंटी और बबली' (2005), 'कभी अलविदा ना कहना' (2006) और 'लागा चुनरी में दाग' (2007) शामिल हैं. दोनों का साथ काम करने का एक्सपीरियंस रोमांस और कॉमेडी से लेकर कई कलाकारों वाली ड्रामा फिल्मों तक रहा है, जिससे 'किंग' में उनके फिर से साथ आने की खबर दिलचस्प हो जाती है.

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खबरों के अनुसार, अभिषेक इस शाहरुख खान-स्टारर एक्शन फिल्म में विलेन (खलनायक) की भूमिका निभाने वाले हैं. उनके किरदार के बारे में जानकारी गुप्त रखी गई है, और इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनके किरदार का रानी के किरदार के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन होगा या नहीं.

शाहरुख के साथ भी बनेगी जोड़ी

इस बीच, रानी खुद भी 'किंग' में एक और महत्वपूर्ण रीयूनियन (फिर से साथ काम करने) के लिए तैयार हैं. बताया जा रहा है कि यह एक्ट्रेस 'कभी अलविदा ना कहना' (2006) में शाहरुख खान के साथ अपनी पिछली बड़ी फिल्म के लगभग 20 साल बाद फिर से उनके साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं. इसके अलावा दोनों 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'वीर-ज़ारा' और 'पहेली' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

'किंग' फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ-साथ रानी और अभिषेक के भी शामिल होने की खबरें हैं, जिससे यह एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म बन रही है. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल पारिवारिक कहानी का मिश्रण होने की उम्मीद है.



फिल्म 'किंग' को कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर तैयार किया जा रहा है. शाहरुख खान के साथ कई बड़े सितारों की मौजूदगी वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर उम्मीदें पहले से ही बहुत ज्यादा हैं. खबरों के मुताबिक, 'किंग' के पूरे भारत में थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिकॉर्ड 250 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं.

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बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेन मारुधर ने 'किंग' के पूरे भारत में थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 250 करोड़ रुपये में हासिल किए हैं. इस डील को साल के सबसे बड़े थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझौतों में से एक माना जा रहा है, जो शाहरुख खान की इस फिल्म से जुड़ी भारी कमर्शियल उम्मीदों को दर्शाता है.

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