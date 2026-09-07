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2 बच्चों-शादीशुदा बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर संग 'टची' हुईं राखी सावंत, बोलीं- मुझे एक मौका दो

समय के शो पर इस बार राखी सावंत और अशनीर ग्रोवर की एंट्री हुई थी. दोनों के बीच एपिसोड के दौरान कई ऐसे मोमेंट्स हुए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं. राखी ने अशनीर पर लाइन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि वो इससे थोड़े अनकंफर्टेबल होते नजर आए.

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राखी ने किया अशनीर संग फ्लर्ट (Photo: Screengrab)
राखी ने किया अशनीर संग फ्लर्ट (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत कितनी बेखौफ हैं, ये हर कोई जानता है. इंटरनेट पर उनके पैपराजी वीडियो वायरल रहते हैं, जिसमें वो अपने अनफिल्टर्ड अंदाज से लोगों को एंटरटेन करती दिखती हैं. राखी ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर भी कई बार अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया. अब एक बार फिर वो समय के शो पर आईं, और पूरी लाइमलाइट लूटकर चली गईं. 

समय रैना ने बीते दिन अपने नए इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का एपिसोड यूट्यूब समेत इंटरनेट पर अपलोड किया. इसमें राखी सावंत के साथ गेस्ट बनकर शार्क टैंक वाले बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर भी आए थे. समय ने कहा था कि ये एपिसोड लोगों को पुराने शो की याद दिलाएगा. हालांकि एपिसोड में कंटेस्टेंट्स की कॉमेडी से ज्यादा राखी अनफिल्टर्ड अंदाज की चर्चा रही.

अशनीर संग राखी हुईं 'टची'

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शो के दौरान राखी सावंत और अशनीर ग्रोवर के बीच कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. राखी खुलेआम एक शादीशुदा और दो बच्चों के पिता अशनीर संग टची हो रही थीं. उनके बीच जो बातें हुईं, वो सचमुच शॉकिंग थीं जिससे कुछ लोग राखी से नाराज होते भी नजर आए. 

दरअसल शो पर अशनीर को लेकर राखी ने कहा कि वो उन्हें उनकी पत्नी माधुरी जैन के कारण जानती हैं, जो लॉक अप 2 शो का हिस्सा बनी थीं. आगे उन्होंने बिजनेसमैन की पत्नी की माधुरी दीक्षित से तुलना की. बाद में, उन्होंने अशनीर ग्रोवर को लेकर कुछ ऐसे इशारे किए, जिनमें सेक्स से जुड़ी बातें थीं. राखी उनके काफी करीब भी चली गईं, कभी वो उनकी गोद में बैठ गईं. तो कभी उन्हें अपना क्लीवेज दिखाने लगीं. शुरुआत में अशनीर थोड़े असहज नजर आए.

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लेकिन बाद में वो राखी संग थोड़े कंफर्टेबल हो गए. एक परफॉर्मेंस पसंद नहीं आने के बाद अशनीर ने मजाक में कहा कि अब उन्हें राखी पसंद आने लगी हैं. आगे उन्होंने एक्ट्रेस की तारीफ भी की. अशनीर ने जब राखी से कहा कि वो बुरी इंसान नहीं हैं, तब एक्ट्रेस ने कहा- मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूं, आप मुझे एक मौका देकर देखिए. ये सुनते ही अशनीर ने मजाक में कहा कि चलो फिर. बिजनेसमैन के कमेंट से ऑडियंस हंस-हंसकर लोटपोट हो गई. 

राखी से नाराज हैं लोग?

सोशल मीडिया पर कई लोग राखी के इस अंदाज से एंटरटेन जरूर हुए. मगर कुछ ने उन्हें फटकार भी लगाई. एक यूजर ने कहा कि अगर यही चीज किसी लड़के ने लड़की के साथ की होती, तो उसपर बवाल मच जाता. अब राखी सावंत ने अशनीर ग्रोवर के साथ सही बर्ताव किया या गलत, ये तो वही जानती हैं. 

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