यूपी चुनाव से पहले डिजिटल वॉर, AI और मीम्स के सहारे सियासी दल

अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता, तो यह दुनिया का पांचवां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता. उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन राजनीतिक लड़ाई भी उतनी ही बड़ी है.

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इस डिजिटल राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े नेता हैं. अखिलेश यादव, जिन्हें मजाकिया अंदाज में अक्सर "टीपू" कहा जाता है और माफियाओं के साथ दिखाया जाता है. वहीं योगी आदित्यनाथ की "बाबा" वाली छवि का इस्तेमाल उन पोस्ट में हथियार की तरह किया जाता है, जिनमें उन पर अयोध्या में कथित चंदा घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाया जाता है.

कुछ ही महीनों में भारत का दूसरा सबसे अहम चुनावी मुकाबला होने को है, यह मुकाबला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव. 2027 के चुनाव में अभी काफी समय है, इसलिए ज़ोरदार चुनावी प्रचार का माहौल अभी नहीं बना है, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव बनने के लिए यह समय काफी है. और ऑनलाइन, यह लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है.

इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर फैल रहे राजनीतिक युद्धक्षेत्र पर नज़र रखी, इसमें वेबसाइट और वायरल पेज से लेकर ऑनलाइन गेम तक शामिल हैं, और ये सभी AI से बने कंटेंट से भरे हुए हैं.

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हमने कम से कम 15 ऐसे इंस्टाग्राम पेज की पहचान की जो BJP, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हैं या खुले तौर पर उनका समर्थन करते हैं; इन सभी के कुल मिलाकर 41 लाख (4.1 मिलियन) से ज़्यादा फ़ॉलोअर हैं. इस बड़े इकोसिस्टम में कम से कम तीन पॉलिटिकल गेम और चार खास चुनावी कैंपेन वेबसाइट भी शामिल हैं - ये सभी AI से बने राजनीतिक हमलों और जवाबी हमलों से भरे हुए हैं.

जिन 15 पेजों का विश्लेषण किया गया, उनमें से सात या तो आधिकारिक तौर पर BJP से जुड़े हैं या बड़े पैमाने पर उसके राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ाते हैं. इन सभी के कुल मिलाकर लगभग 13.5 लाख (1.35 मिलियन) इंस्टाग्राम फ़ॉलोअर हैं, जिनमें से अकेले BJP उत्तर प्रदेश के आधिकारिक अकाउंट के लगभग 12 लाख (1.2 मिलियन) फ़ॉलोअर हैं.

समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम पेजों की संख्या के हिसाब से छोटा है, जिसमें पांच अकाउंट उसके संदेश का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी कुल इंस्टाग्राम फ़ॉलोइंग बीजेपी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है - लगभग 15.6 लाख (1.56 मिलियन) फॉलोअर हैं.

हालांकि, दर्शकों की संख्या में अंतर इन पेजों की उम्र पर भी निर्भर करता है. BJP से जुड़े सात में से पांच पेज इसी साल मई और जून में बनाए गए थे, जिससे पता चलता है कि इस इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा काफी नया है. इसके उलट, समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले पांच पेजों में से सिर्फ़ एक पेज इसी साल जनवरी में बनाया गया था. बाकी चार पेज कम से कम तीन साल से एक्टिव हैं, और कुछ मामलों में तो उससे भी ज़्यादा समय से, जिससे उन्हें दर्शक बनाने के लिए कहीं ज़्यादा समय मिला है.

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विश्लेषण से हमलों और जवाबी हमलों का क्रम देखने को मिलता है. जब एक खेमा कहता है कि "कुछ ज़बरदस्त आने वाला है" तो विरोधी खेमा तुरंत अपने कंटेंट के साथ जवाब देता है. 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, इन कैंपेन में व्यंग्य, प्रोपेगैंडा और पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें एक ही डिजिटल युद्ध के मैदान में घुल-मिल रही हैं.

कैंपेन अब सिर्फ़ रील्स, पोस्टर और मीम पेज तक सीमित नहीं है. राजनीतिक संदेशों को अब इंटरैक्टिव गेम में भी बदला जा रहा है. हमें कम से कम तीन गेम मिले, जो मोटे तौर पर बीजेपी के नैरेटिव का समर्थन करते हैं.

'फ्रेंड्स ऑफ़ योगी' वेबसाइट पर 'बुलडोज़र रन' नाम का एक 'एंडलेस रनर' गेम है, जिसमें खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर बुलडोज़र चलाते हैं, बाधाओं से बचते हैं और तय की गई दूरी के आधार पर स्कोर बनाते हैं.

एक और गेम, 'ऑपरेशन धर्म: द फ़ाइनल संकल्प', शूटिंग फ़ॉर्मेट पर आधारित है. इसमें खिलाड़ी आम नागरिकों को बचाते हुए टारगेट की पहचान करते हैं. गेम में अतीक अहमद, विकास दुबे, असद अहमद, मुन्ना बजरंगी और ऐसे ही अन्य लोगों के नाम शामिल हैं; हर एक पर इनाम रखा गया है और राज्य के एंटी-माफ़िया नैरेटिव को गेमप्ले में बदला गया है.

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तीसरा गेम टेलीविज़न क्विज़ शो जैसा है, जिसमें खिलाड़ियों से योगी आदित्यनाथ के जीवन और राजनीतिक सफ़र के बारे में सवाल पूछे जाते हैं. इसमें लाइफ़लाइन और 1 करोड़ रुपये तक का प्राइज़ लैडर भी है. हालांकि, इनाम के तौर पर मिलने वाली रकम असल में टोकन हो सकती है.

वेबसाइटों में क्या है?

यही कैंपेन इकोसिस्टम हमारे द्वारा विश्लेषण की गई कम से कम चार खास राजनीतिक वेबसाइटों तक फैला हुआ है. इनमें से तीन या तो बीजेपी-समर्थक संदेशों का समर्थन करती हैं या उन्हें बढ़ावा देती हैं, जबकि एक कांग्रेस के दावों पर आधारित है.

'याद रखेगा यूपी' वोटरों से 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को याद करने के लिए कहती है. यह कोसी कलां हिंसा जैसी घटनाओं के साथ-साथ माफ़िया राज, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और युवाओं के साथ अन्याय जैसे मुद्दों को एक इंटरैक्टिव टाइमलाइन में दिखाती है, जिसे वह "कड़वी सच्चाई" कहती है.

'नॉनस्टॉप यूपी' (Nonstop UP) इसके ठीक उलट रास्ता अपनाती है. यह नागरिकों की कहानियों और अनुभवों के ज़रिए विकास का नैरेटिव पेश करती है, यूज़र्स को अपने वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित करती है और उत्तर प्रदेश को योगी के शासन में इंफ़्रास्ट्रक्चर, कल्याण और अवसरों के ज़रिए बदले हुए राज्य के तौर पर दिखाती है.

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'फ्रेंड्स ऑफ़ योगी' (Friends of Yogi) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित है. यह उनके रोज़मर्रा के काम, जनता से जुड़ाव और गवर्नेंस के आधार पर उनकी राजनीतिक प्रोफ़ाइल बनाती है और साथ ही कैंपेन से जुड़ी सामग्री और राजनीतिक गेम भी होस्ट करती है. कांग्रेस के मामले में, 'बीजेपी झूठ की दुकान' पेज ने 3 सितंबर तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में राहुल गांधी की चार रैलियों में किए गए 40 दावों की लिस्ट बनाई है. इसमें हर दावे के साथ डॉक्यूमेंट्स और सोर्स भी दिए गए हैं और साथ ही यह बात भी कही गई है कि "डेटा को बोलने दें".

बीजेपी इकोसिस्टम: बुलडोज़र, "टीपू" और योगी ब्रांड

बीजेपी को सपोर्ट करने वाले ग्रुप में 'Nonstop UP', 'Yaad Rakhega UP', 'Bhay Mukt Uttar Pradesh', 'Awaaz UP Ki', 'Phir Se NDA Sarkar' और 'Friends of Yogi' शामिल हैं.

इन सभी में मैसेजिंग बार-बार तीन मुख्य बातों पर केंद्रित होती है: एक मज़बूत एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर योगी आदित्यनाथ, सरकार का विकास और कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड, और समाजवादी पार्टी के शासन के सालों से तुलना. सबसे तीखे हमले अखिलेश यादव पर किए गए हैं.

'भय मुक्त उत्तर प्रदेश' ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें संगीत तो वही था, लेकिन बोल अलग थे—ये बॉलीवुड गाने "मुन्नी बदनाम हुई" जैसा था. एक महिला अखिलेश की ओर इशारा करती है, जबकि गाने के बोल उनकी सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने, महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने और दंगों के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाते हैं.

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गाने की मुख्य लाइन है, "यूपी बदनाम हुआ था, टीपू तेरे कारण" "टीपू" नाम अखिलेश-विरोधी कंटेंट में बार-बार इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका बन गया है.

'याद रखेगा यूपी' ने AI से बने वीडियो और कार्टून को बढ़ावा दिया है, जिनमें उन्हें कथित माफियाओं से जोड़ा गया है और SP की वापसी को अराजकता की वापसी के तौर पर दिखाया गया है.

'नॉनस्टॉप यूपी' ने एक अलग तरीका अपनाया है; यह योगी सरकार के तहत विकास को बढ़ावा देता है और अपराधियों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई का जश्न मनाता है. एक बैकग्राउंड ट्रैक में कहा गया है, "गुंडा-माफिया का किला, बुलडोज़र से हिला"

सपा का पलटवार: PDA की राजनीति और "बाबा"

समाजवादी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले पांच प्रमुख पेजों में शामिल हैं: samajwadiparty_official, SAMAJWAD EK SOCH, Samajwadi Party Media Cell, समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक और बड़ा अकाउंट, और PDA Pariwar

अकेले 'SAMAJWAD EK SOCH' के इंस्टाग्राम पर लगभग 3,42,000 और फेसबुक पर 4,81,000 फॉलोअर्स हैं. 'Samajwadi Party Media Cell' के X (ट्विटर) पर 5,17,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं.

उनके संदेश अखिलेश यादव, योगी सरकार की आलोचना और पार्टी के PDA फॉर्मूले के इर्द-गिर्द घूमते हैं. 'SAMAJWAD EK SOCH' ने "मुन्नी" वाले फॉर्मेट का अपना वर्जन पोस्ट किया, जिसमें इस बार "बाबा" (योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द) को निशाना बनाया गया. वीडियो में आरोप लगाया गया है कि मौजूदा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई है और इसमें महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और पुलिस की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे उठाए गए हैं.

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'Samajwadi Party Media Cell' नियमित रूप से योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए एडिट किए गए और AI-स्टाइल वाले वीडियो पोस्ट करता है. कुछ वीडियो में मुख्यमंत्री को स्मोकिंग पाइप या "चिलम" के साथ दिखाया गया है, और साथ में यह लाइन होती है: "वनस्पति का है ये खेल".

AI का इस्तेमाल सिर्फ़ एक राजनीतिक पक्ष ही नहीं कर रहा है. एक बनावटी राजनीतिक हमले से दूसरा हमला पैदा हो रहा है. "पीडीए परिवार" कैंपेन का एक और पहलू है, जो सिर्फ़ बीजेपी पर हमला करने पर नहीं, बल्कि उस सामाजिक गठबंधन को मज़बूत करने पर केंद्रित है जिसके इर्द-गिर्द सपा (SP) अपनी राजनीति को गढ़ती दिखती है.

बसपा और कांग्रेस: ​​छोटे सैंपल, बड़ी ऑडियंस

हमारे सैंपल में BSP की मौजूदगी तुलनात्मक रूप से कम है. दो इंस्टाग्राम पेज - 'बहुजन समाज पार्टी' और 'मिशन 2027 बीएसपी' - के कुल मिलाकर लगभग 330,000 फॉलोअर्स हैं. ये पेज पार्टी और उसके 2027 के लक्ष्यों को उस डिजिटल मुकाबले में भी चर्चा में बनाए रखते हैं, जिस पर आम तौर पर बीजेपी और सपा की प्रतिद्वंद्विता का दबदबा रहता है.

बसपा के लिए, पार्टी प्रमुख मायावती ही मुख्य चेहरा बनी हुई हैं. ये पेज अक्सर उनके कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था की "बेहतर" स्थिति को दिखाते हैं, साथ ही आरक्षण और अन्य मुद्दों पर पोस्ट को बढ़ावा देते हैं ताकि पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक को मज़बूत किया जा सके.

आधिकारिक बसपा इंस्टाग्राम पेज आकाश आनंद को भी काफी अहमियत देता है, जिन्हें पार्टी के भविष्य के चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है, भले ही हाल के समय में वे पार्टी नेतृत्व में आते-जाते रहे हों. उनके भाषणों की क्लिप्स को रील्स में बदला जाता है, जिनमें वे आरक्षण से लेकर इथेनॉल पॉलिसी तक के मुद्दों पर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हैं.

दोनों पेज अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले लोगों की मायावती के बारे में कही गई अच्छी बातें भी शेयर करते हैं. वे ऐसे क्लिप्स का इस्तेमाल सबूत के तौर पर करते हैं ताकि इस नैरेटिव को मज़बूत किया जा सके कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन व्यवस्था को बदल दिया.

सैंपल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 'यूपी कांग्रेस' इंस्टाग्राम अकाउंट करता है, जिसके अकेले लगभग 867,000 फॉलोअर्स हैं. बसपा की तरह ही, कांग्रेस भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर AI-जनरेटेड कंटेंट पर कम निर्भर दिखती है. इसके बजाय, पार्टी अक्सर लोगों के ऐसे बयान पोस्ट करती है जिनमें वे योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत सामना की गई समस्याओं का ज़िक्र करते हैं.

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के भाषणों को भी रील्स में बदलकर बीजेपी सरकार को निशाना बनाया जाता है. इसमें शामिल मुद्दे कई तरह के हैं - जैसे वोट चोरी और बेरोज़गारी के आरोपों से लेकर आरक्षण, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार तक.

ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति AI-आधारित भारी-भरकम कैंपेन कंटेंट के बजाय राजनीतिक भाषणों, जनता की शिकायतों और मुद्दों पर आधारित मैसेजिंग पर ज़्यादा निर्भर करती है.

इन आंकड़ों के साथ एक ज़रूरी बात भी ध्यान में रखनी चाहिए. पेजों की संख्या का मतलब हमेशा दर्शकों की संख्या नहीं होता, और सिर्फ़ फ़ॉलोअर्स की संख्या से राजनीतिक प्रभाव का पता नहीं चलता. लेकिन ये आंकड़े राजनीतिक कंटेंट के उस इकोसिस्टम का दायरा दिखाते हैं जिसमें एक ही नैरेटिव अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर फैल सकता है, उसे रील्स, मीम्स, वीडियो, वेबसाइट और गेम्स के रूप में नए सिरे से पेश किया जा सकता है, और वह बार-बार अलग-अलग तरह के दर्शकों के सामने आ सकता है.

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