LPG बुकिंग को लेकर बदला नियम, अब 25 दिन के बाद करें दूसरा सिलेंडर बुक

अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और LPG के ग्राहक हैं, तो और आपके लिए बड़ी राहत खबर है. ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस बुकिंग को लेकर नियम बदल गया है. तेल कंपनियों ने ग्रामीण इलाकों में LPG सिलेंडर रिफिल बुकिंग के अंतराल को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है. होर्मुज संकट से पहले भी रिफिल बुकिंग के लिए 25 दिन के अंतराल का नियम था.

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दरअसल, रिफिल बुकिंग अंतराल को बढ़ाकर 45 दिन करने से कुछ परिवारों को दिक्कतें हो रही थीं. खासकर जिनका बड़ा परिवार है. लेकिन सरकार के इस फैसले से अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग का अंतर (Booking Interval) पूरी तरह एक समान यानी 25 दिन हो गया है.

नियम में बदलाव का मुख्य उद्देश्य

पहले ग्रामीण इलाकों में दो बुकिंग के बीच लंबा अंतर होने के कारण कई बार रसोई गैस की किल्लत पैदा हो जाती थी, जिससे अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता था. इस फैसले का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल और नागरिक सुविधाओं के अंतर को खत्म करना है, ताकि ग्रामीण परिवारों को भी बिना किसी रुकावट के समय पर रसोई ईंधन मिल सके.

फेस्टिव सीजन को देखते हुए बदलाव

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शादी-ब्याह या त्योहारों सीजन के दौरान ग्रामीण परिवारों में ईंधन की खपत बढ़ जाती है. 25 दिनों के बुकिंग नियम लागू होने से उपभोक्ताओं को आपात स्थिति में सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

ऐसे में अगर आपके घर में सिलेंडर की खपत ज्यादा है, तो आप पहला सिलेंडर डिलीवर होने के 25वें दिन ही दूसरे 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग को लेकर बदलाव के नए नियम इंडियन ऑयल (Indane), भारत पेट्रोलियम (Bharatgas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP Gas) में लागू हो गए हैं.

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत जुड़े करोड़ों ग्रामीण परिवारों को भी इस नियम से काफी सहूलियत मिलेगी और वे आसानी से अपने रिफिल शेड्यूल को मैनेज कर सकेंगे. बुकिंग इंटरवल को घटाकर 25 दिन करने से जहां ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुविधा होगी, वहीं वितरकों (Distributors) के लिए भी सप्लाई चेन प्रबंधन अधिक पारदर्शी और सुचारू बन सकेगा.

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