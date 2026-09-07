scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में आचार्य बालकृष्ण बरी, CBI कोर्ट ने सभी आरोपों से किया दोषमुक्त

आचार्य बालकृष्ण को 15 साल पुराने फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मामले में देहरादून की विशेष CBI अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. मामला खुर्जा के संस्कृत महाविद्यालय से संबंधित फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के उपयोग से जुड़ा था.

Advertisement
X
पतंजलि योगपीठ के प्रेसिडेंट आचार्य बालकृष्ण पासपोर्ट मामले में आरोपों से बरी हो गए हैं
पतंजलि योगपीठ के प्रेसिडेंट आचार्य बालकृष्ण पासपोर्ट मामले में आरोपों से बरी हो गए हैं

पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को करीब 15 साल पुराने फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. देहरादून की विशेष CBI अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आचार्य बालकृष्ण को मामले में लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया.

मामला भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र इस्तेमाल किए जाने से जुड़ा था. CBI के मुताबिक, बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनवाने के लिए खुर्जा के एक संस्कृत महाविद्यालय से संबंधित कथित फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पेश किए गए थे. इसी आधार पर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

बता दें कि आचार्य बालकृष्ण का ये मामला तकरीबन 15 साल पुराना साल 2011 का है. उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. इस मामले की जांच करते हुए वाराणसी पहुंची सीबीआई की टीम को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने बताया था कि बालकृष्ण की हाईस्कूल और ग्रेजुएशन की डिग्री सही नहीं है. बालकृष्ण जिन डिग्रियों के खुद का होने का दावा कर रहे हैं, वो दरअसल खुर्जा के संस्कृत महाविद्यालय के नाम जारी की गई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Kangana Ranaut-Baba Ramdev exchange love on Raksha Bandhan
कंगना संग विवाद भूले बाबा रामदेव, राखी पर भेजी मिठाई-तोहफे
kangana ranaut baba ramdev
'बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?', रामदेव पर भड़कीं कंगना
Kangana Ranaut
कंगना ने तापसी से लेकर रामदेव तक को दिया करारा जवाब
Baba Ramdev on Kangana ranaut and brij Bhushan singh remark (Photo: PTI)
'ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करता', बृजभूषण-कंगना पर बाबा रामदेव का पलटवार
Brij Bhushan Sharan Singh on baba ramdev
बाबा रामेदव ने दी दोबारा आंदोलन की चेतावनी, बृजभूषण सिंह ने किया कटाक्ष
Advertisement

वाराणसी से मिली जानकारी को लेकर सीबीआई सीधे खुर्जा के राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय में पहुंची तो पाया कि बालकृष्ण की डिग्री में पड़ा हाईस्कूल का रोलनंबर 6118 कमला सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह के नाम है, जबकि डिग्री में पड़ा रोलनंबर 101706 लीला प्रसाद भट्टाराई पुत्र टेक प्रसाद भट्टाराई के नाम है. इसी आधार आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी चुनाव से पहले डिजिटल वॉर, AI और मीम्स के सहारे सियासी दल |
    चखना शॉप में 3.5 लाख की कमाई! शख्स का ये बिजनेस आइडिया हो रहा वायरल |
    आपदा में मिला सोना-चांदी बेचा तो खैर नहीं... नेपाल की लोगों को वार्निंग |
    2 बच्चों-शादीशुदा बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर संग 'टची' हुईं राखी सावंत, बोलीं- मुझे एक मौका दो |
    भारत में ऐतिहासिक लेखन में उत्कृष्टता को पहली बार किया गया सम्मानित: निर्मला सीतारमण |
    यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के पीछे क्या कोई सियासी एंगल? देखें दंगल |
    चीख-पुकार और मच गई अफरा-तफरी... लखनऊ में बारिश के बीच सड़क पर गिरा विशालकाय नीम का पेड़, कार दबी |
    'इज्जत नहीं दोगे तो देश के लिए काम करने से भी डरेगा इंसान!' दिग्गज ने खोल दी PCB की बड़ी पोल? वीडियो आया सामने |
    क्या सिर्फ सूंघकर ही इंसानों में कैंसर का पता लगा सकते हैं कुत्ते? रिसर्च में जानें जवाब |
    सहारनपुर कलेक्ट्रेट की मस्जिद के नीचे 20 फीट गहराई में क्या मिला, ASI खुद उतरी तो लखौरी ईंटों ने बढ़ाया 200 साल पुराना रहस्य
    Advertisement