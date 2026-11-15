'2000 नहीं 800 करोड़ में बनी रामायण', राम गोपाल वर्मा का दावा, पार्ट 2 की कमाई पर की बड़ी भविष्यवाणी

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने जबसे नितेश तिवारी की रामायण देखी है, तबसे वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. साल की शुरुआत में धुरंधर के समय भी वो उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे. तब भी उन्होंने उसे इंडियन सिनेमा में बदलाव लाने वाली फिल्म बताया था, और अब वो यही रामायण के बारे में भी कह रहे हैं. लेकिन इस बार राम गोपाल वर्मा ने नमित मल्होत्रा की फिल्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है.

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रामायण के बजट पर दिया बड़ा बयान

राम गोपाल वर्मा ने X पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें वो रामायण की तारीफ के साथ-साथ इसके बजट को लेकर कुछ दावे कर रहे हैं. उनका कहना है कि पहले पार्ट को 2000 करोड़ में नहीं, बल्कि 800 करोड़ या उससे कम में बनाया गया है. फिल्ममेकर ने लिखा- मुझे पता चला है कि फिल्म के पहले पार्ट को बनाने में असल में 800 करोड़ रुपये से थोड़े कम खर्च हुए हैं. इसमें कई तरह की आपसी फायदे वाली डील, दुनियाभर में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट और सब्सिडी जैसी चीजें भी शामिल हैं. इन सबके बाद फिल्म की लागत और कम हो जाएगी.

'सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि फिल्ममेकिंग का अच्छा अनुभव रखने वाला कोई भी इंसान इस फिल्म को देखकर समझ सकता है कि इसे बनाने में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हुए होंगे. ऐसा सोचना वैसा ही है, जैसे कोई फिल्म के इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद के हिस्से को बनाने का खर्च बराबर मान ले. मैं ऐसी फिल्मों के बारे में जानता हूं, जिनका 50 फीसदी बजट सिर्फ क्लाइमैक्स पर खर्च हुआ है.'

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Even for the best of my films she din’t do this , but my mother has been buying tickets of @malhotra_namit ‘s #Ramayana for the servants , watch men etc in the building complex she lives , and inspite of this kind of euphoria leading it to breaking all box office records and fast emerging as the BIGGEST HIT EVER in INDIAN CINEMATIC HISTORY, stil lot of noise is being made by many jealous that the collections are still not enough because it’s 2000 cr a piece making it 4000 for 2 I got to know that the actual cost of part 1 is a little less than 800 and that includes mutually beneficial deals , global tax benefits , subsidy elements etc etc which all will eventually bring the cost to lesser than that .. And not only me but any reasonably experienced film maker by seeing the film can see the cost can’t be more than that .. Also many are stupid to assume that both parts will cost same ..That’s like thinking the cost before interval and post interval will be same in a film ..I know of films where 50% of the cost was just climax Also much of the cost will include costs of creating the world of Ramayana which becomes future assets for gaming and various other aspects including assets for part 2 , which are all a part of Namit’s visionary future outings .. And this part I frankly think , can’t even be understood by most Bollywood makers , traders and other self proclaimed experts So going by how it’s bull running now , it is obvious that Namit Malhotra is going to cover the entire cost of part 1 or maybe both parts in part 1 itself and then there’s the non theatrical of part 1 and all revenue inflows of part 2 So in other words Namit Malhotra can build his own Pushpak vimaan and start dumping money into innumerable extraordinary ventures which all the biggest production companies from north to south couldn’t do till now and then he can surpass even the biggest of the biggest Hollywood biggies I don’t know what happened to Valmiki Ji or Tulsidas ji after they did their work , but it’s an irrefutable fact that , from now onwards Namit Malhotra will be the biggest mega film maker in history since 1913’s May 3rd release Raja Harishchandra , till whichever the biggest film came before November 5 th 2026 ..If anyone has a doubt just do the math And the fact that the most fantastic action set pieces will be in part 2 starting from the Hanuman acts , Vaanar Sena , Ram Sethu , Lanka dhahanam , Sita in Lanka , Kumbha Karan’s death , Ravan vadh and many many more just to name a few , and going by the extraordinary proven Vision of Namit Malhotra’s combination of strategy , business acumen , creative understanding and visionary outlook, If KGF 2 did around 5 times more than KGF 1 , I am convinced that Ramayana 2 will do 10 times more than Ramayana part 1 ..If you disagree , we will talk in 2028 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 15, 2026

दूसरे पार्ट से बड़ी हैं उम्मीदें

राम गोपाल वर्मा का मानना है कि रामायण का पहला पार्ट ही दोनों फिल्मों की लागत निकाल सकता है. उन्होंने कहा- फिल्म जिस तरह से अभी कमाई कर रही है, उसे देखकर साफ है कि नमित मल्होत्रा पहले पार्ट से ही उसकी पूरी लागत, या शायद दोनों पार्ट की लागत निकाल लेंगे. इसके बाद पहले पार्ट से थिएटर के अलावा होने वाली कमाई और दूसरे पार्ट से आने वाला पूरा पैसा अलग होगा.

'दूसरे शब्दों में कहें तो नमित मल्होत्रा अपना खुद का पुष्पक विमान बना सकते हैं और कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं. ऐसे शानदार काम अब तक नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बड़ी-बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां भी नहीं कर पाई हैं. इसके बाद वह हॉलीवुड के बड़े से बड़े फिल्ममेकर्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं.'

राम गोपाल वर्मा ने नमित मल्होत्रा को हिंदी सिनेमा की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा फिल्ममेकर भी बताया. उन्होंने कहा कि दादासाहेब फाल्के की 1913 में आई मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक कोई भी उनके जैसा बड़ा फिल्ममेकर नहीं हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि जैसे यश की केजीएफ 2 ने अपने पहले पार्ट से पांच गुना ज्यादा कमाई की थी, वैसे ही रामायण का दूसरा पार्ट अपने पहले पार्ट से 10 गुना ज्यादा कमाएगी.

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बात अगर रामायण के बॉक्स ऑफिस की करें, तो फिलहाल फिल्म ने 10 दिनों की कमाई से 1200 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. रविवार कमाई 1300 करोड़ पार भी जा सकती है. रामायण के पास 2000 करोड़ कमाने का अच्छा मौका है क्योंकि इसे अभी और भी देशों में रिलीज होना है.

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