Kal Ka Rashifal 16 November 2026: कल इन राशियों की खुलेगी किस्मत, अचानक मिल सकता है पैसा! जानें 12 राशियों का हाल

मेष

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प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में सभी का समर्थन बना रहेगा. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. कामकाज को गति देंगे. अनुकूलता का संचार बना रहेगा. प्रशासन के कार्य बनेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 7 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

वृष

करियर कारोबार के मामले साधेंगे. सभी सहयोग बनाए रखेंगे. भाग्य से विभिन्न मामले साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. अध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

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शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जनकार्य करें. दान धर्म बढ़ाएं.

मिथुन

परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य सधेंगे. परिस्थितियां दबाव की बनी रह सकती हैं. कामकाज में उतावली न दिखाएं. सजगता से आगे बढ़ते रहें. ठगों और विपक्षियों से सावधान रहें. अप्रत्याशित घटनाएं संभव है. नीति धर्म का पालन करें. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे. खानपान और सेहत देखें. अतिउत्साह और भावुकता में न आएं. चर्चा में विनम्र रहें.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. असहाय की मदद करें.

कर्क

उद्योग संवार पर रहेगा. साझेदारी में पहल बढ़ाएंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. करियर व्यापार में सावधानी बरतेंगे. व्यवसायिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. जिम्मेदारी संभालेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे.

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शुभ अंक: 1, 2 और 7

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संबंधियों से घनिष्ठता बढ़ाएं.

सिंह

कामकाज में सामान्य स्थिति रहेगी. पेशेवर अवसरों को भुनाने का का प्रयास बनाए रहेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवर परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें. लेनदेन में सतर्क रहें.

शुभ अंक: 1 और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नियम रखें.

कन्या

आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. व्यावसायिक लाभ में बेहतर बनेंगे. लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे. व्यापार व्यवसाय अपेक्षित बना रहेगा. मित्रों संग सुखद समय बिताएंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. निरंतरता रखेंगे. महत्वपूर्ण ल़़क्ष्यों पर फोकस रहेगा. मित्रों एवं सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे.

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शुभ अंक: 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञाकारिता बनाए रखें.

तुला

परिवार में समय देंगे. घरेलु मामलों व विवादों में अतिरिक्त हस्तक्षेप से बचें. रिश्तों में सहज बने रहें. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखें. प्रबंधन में प्रभावशाली रहेंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. बहस से बचेंगे. घर में समय दें. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें. दिनचर्या नियमित रखें.

शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. हड़बड़ी व जिद से बचें.

वृश्चिक

कामकाज में लाभकारी परिस्थितियों को भुनाएंगे. व्यावसायिक विस्तार के प्रयास बनाए रखेंगे. पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे. सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियों का सहयोग रहेगा. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विनम्रता से आगे बढ़ेंगे.

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग: मैरून

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

धनु

घर में सुख बढ़ा रहेगा. अपनों के बीच सहकार का वातावरण रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. उत्सव आनंद बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य मे बढ़त बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 7

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन रखें.

मकर

रचनात्मकता पर बल देंगे. कारोबार में सफलता प्रतिशत उूंचा रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से उत्साह से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर बने रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. सुख सौख्य बढ़ेगा. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता में उछाल आएगा. कलात्मकता बढ़त पर रहेगी. घर में सुख बढ़ा रहेगा.

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शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं.

कुंभ

लेनदेन के मामलों पर फोकस बढ़ाने का समय है. चूक की स्थिति में अपेक्षा से कमजोर स्थिति रेगी. कार्ययोजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच से काम लें. रुटीन रखें. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें. निवेश और खर्च पर अंकुश कठिन होगा.

शुभ अंक: 1, 2, 7 और 8

शुभ रंग: एक्वा कलर

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सजगता बढ़ाएं.

मीन

आर्थिक विषयों में अनुकूलन रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा. हितलाभ की बेहतर संभावना बनी रहेगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. शुरुआत अच्छी होगी. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. व्यापार में सक्रियता रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

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शुभ अंक: 1, 2, 3 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: कैलाशपति शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रियता बनाए रहें.



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