नेपाल की त्रासदी देख भावुक हुए अमिताभ बच्चन, पीड़ितों के लिए छलका दर्द

भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में इस समय जो कुछ हो रहा है, वो सचमुच दिल दुखाने वाली बात है. सैकड़ों लोगों ने अपनी जान एक झटके में गंवा दी. वहीं हजारों संख्या में लोग इस समय गायब हैं. नेपाल से सामने आ रहे दृश्य बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के लिए भी देख पाना मुश्किल हो चुका है.

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नेपाल के लिए दुखी हुए अमिताभ

अमिताभ बच्चन ने बीते दिन रक्षाबंधन के मौके पर अपना ब्लॉग शेयर करते हुए देशवासियों को त्योहार की बधाई दी थी. अपनी कलाई पर बंधी राखियों की एक फोटो के साथ, उन्होंने अपने अंदाज में त्योहार का महत्व लोगों को समझाया. मगर साथ ही उन्होंने नेपाल में आई बाढ़ पर अपने दिल की बात भी रखी.

अमिताभ ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ से हुई तबाही देखना बेहद दुखद और सहन करना मुश्किल है. प्रकृति के इस भयंकर प्रकोप के सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता. प्रकृति की ताकत का सम्मान करना और ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करना ही जरूरी है. एक्टर ने आगे आपदा में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना भी की और कहा कि कुछ चीजें इंसान की क्षमता से कहीं आगे होती हैं.

बॉलीवुड भी जता रहा दुख

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अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड के कई सितारों ने नेपाल में आई बाढ़ के लिए प्रार्थना की है. फरहान अख्तर, संजय दत्त, आलिया भट्ट, जैसे एक्टर्स ने दुख जाहिर किया. इनके अलावा कुछ एक्टर्स ने अपनी ओर से मदद करने की भी कोशिश की. सोनू सूद और मनीषा कोइराला ने राहत और बचाव कार्य में अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया.

अमिताभ बच्चन के प्रोजेक्ट्स

बात करें अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की, तो वो 83 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं. टीवी पर उनका रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन जारी है. इसके अलावा वो साउथ की फिल्म कल्कि 2 की शूटिंग भी कर रहे हैं, जिसमें प्रभास, कमल हासन जैसे सितारे हैं. सुपरस्टार के कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी शूट होकर तैयार हैं, मगर इनकी रिलीज डेट फिलहाल सामने नहीं आई है. उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म वेट्टैयन में देखा गया था, जो साल 2024 में आई थी.

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