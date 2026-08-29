scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में फंसे MP के 7 लोग: अनूपपुर की दो बहनें मिलीं सुरक्षित, 5 की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Nepal Flood News: नेपाल बाढ़ में फंसे MP के 7 लोगों में से अनूपपुर की पलक-पल्लवी सुरक्षित मिलीं, जबकि विदिशा की स्वाति बागरेचा समेत 5 लोगों की तलाश जारी. दिल्ली कंट्रोल रूम से मदद जारी.

Advertisement
X
नेपाल: त्रिशूली के एक आर्मी कैंप में सेना बचाव की तैयारी करते हुए.(Photo:PTI)
नेपाल: त्रिशूली के एक आर्मी कैंप में सेना बचाव की तैयारी करते हुए.(Photo:PTI)

मध्य प्रदेश के एक परिवार ने राहत की सांस ली जब बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल में फंसी दो बहनों का पता चल गया, जबकि राज्य के पांच अन्य परिवार शनिवार को भी अपने प्रियजनों की खबर का बेसब्री और बेचैनी से इंतजार करते रहे. मध्य प्रदेश के कम से कम सात लोग नेपाल में लापता हैं या फंसे हुए हैं, जिनमें अनूपपुर की बहनें पलक और पल्लवी मांझी और रायसेन के भाई विकास और हिमांशु राजपूत शामिल हैं.

लापता लोगों में टोरंटो में रहने वाली इंजीनियर स्वाति बागरेचा भी शामिल हैं, जो ईशा फाउंडेशन की 77 सदस्यों वाली तीर्थयात्रा के दौरान नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लापता हो गईं. इसके कारण विदिशा में उनके परिवार को लगातार चार दिनों तक बिना जवाब वाले फ़ोन कॉल्स का सामना करना पड़ा.

अनूपपुर की पलक और पल्लवी मिलीं सुरक्षित, पोखरा में हैं दोनों बहनें

सम्बंधित ख़बरें

मलबे में 4 घंटे फंसी रहीं 97 वर्षीय महिला का किया गया रेस्क्यू (Photo: AP)
नूडल्स खाई, JCB ने मलबे से निकाला... 97 साल की बुजुर्ग ने मौत को ऐसे दी मात
Bodies Found in Narayani River
नेपाल से बहकर भारत की नदियों में आ रहीं लाशें... झकझोरती हैं ये तस्वीरें
Flood Devastation in Nuwakot
'4 मिनट में सब बह गया...', नेपाल बाढ़ के बाद नवाकोट में अपनों को ढूंढते बेबस लोग
नेपाल में आई तबाही के बाद राहत बचाव कार्य जारी है (Photo- रॉयटर्स)
भारत सरकार से मदद, मीडिया की रिपोर्टिंग... नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने की तारीफ
प्रेमिका ने पुराने आशिक संग मिलकर रची साजिश. (Photo: Screengrab)
पति- पत्नी के बीच आई प्रेमिका, फिर कहानी में आया एक्स-बॉयफ्रेंड

परिवार ने बताया कि अनूपपुर जिले की रहने वाली और ग्वालियर में पढ़ाई व नौकरी करने वाली बहनें पलक और पल्लवी मांझी छुट्टी मनाने के दौरान इस आपदा में फंस गई थीं और दो दिनों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया था.

कोटमा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रत्नाम्बर शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को परिवार को खबर मिली कि दोनों बहनें पोखरा में सुरक्षित हैं और रविवार को उनके घर लौटने की उम्मीद है.

Advertisement

रायसेन, देवास और इंदौर के 4 अन्य लोगों का भी सुराग नहीं

परिवार ने बताया कि पता चलने के बाद उनके पिता ने भी उनसे फोन पर बात की. जहां मांझी परिवार ने उनके सुरक्षित मिलने का जश्न मनाया, वहीं पांच अन्य लापता लोगों के परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने राज्य की इमरजेंसी हेल्पलाइन से संपर्क किया है.

रायसेन में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम करने वाले भाई विकास और हिमांशु राजपूत का परिवार उनकी जानकारी का इंतजार करते हुए परेशान रहा.

देवास के शाहजहां अंसारी और इंदौर के शिबा प्रसाद मुखर्जी के रिश्तेदारों ने भी दिल्ली कंट्रोल रूम से संपर्क किया है, जिसे नेपाल में लापता या फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की मदद के लिए बनाया गया था.

कनाडा की इंजीनियर स्वाति बागरेचा 4 दिन से लापता

विदिशा में 50 वर्षीय स्वाति बागरेचा का परिवार चार दिनों से बेचैनी और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उनका मोबाइल फोन बजता तो है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता.

टोरंटो में रहने वाली इंजीनियर स्वाति, 8 अगस्त को ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्यों वाले ग्रुप के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दिल्ली से निकली थीं. उनके भाई डॉ. प्रशांत बागरेचा ने बताया कि परिवार ने उनसे आखिरी बार 26 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे बात की थी, जब वह इमिग्रेशन की औपचारिकताओं के लिए नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर पहुंच गई थीं.

Advertisement

उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया, "उनका मोबाइल अभी भी बज रहा है, लेकिन वह हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रही हैं. हम उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं."

परिवार के अनुसार, उनकी 14 साल की बेटी अनुष्का मुंबई में अपनी बड़ी बहन के साथ रुकी हुई थी.

प्रशांत ने बताया कि लोकेशन लॉग से पता चला कि स्वाति का मोबाइल फोन चीनी बॉर्डर के पास कहीं एक्टिव था, लेकिन उसे ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि नंबर टोरंटो में रजिस्टर्ड था. उन्होंने कहा कि परिवार ने नेपाल में कनाडाई और भारतीय दूतावासों से संपर्क किया है और उन्हें खोजने में मदद मांगी है.

परिवार ने बताया कि स्थानीय विधायक मुकेश टंडन के दखल के बाद, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी परिवार से बात की और स्वाति को खोजने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू किए.

26 अगस्त को नेपाल के रसुवा इलाके में भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से अचानक बाढ़ आ गई थी; बाढ़ का पानी बाद में त्रिशूली और गंडक नदी प्रणालियों में बह गया और निचले इलाकों को प्रभावित किया.

जो परिवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बिना जवाब वाली हर कॉल ने डर और इस उम्मीद को और गहरा कर दिया है कि उनके अपने सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल में फंसे MP के 7 लोग: अनूपपुर की दो बहनें मिलीं सुरक्षित, 5 की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी |
    नेपाल: बाढ़ में बहकर आए बैंक के सेफ पर डाका, तिजोरी तोड़कर निकाले ₹92 लाख... पुलिस ने 29 लोगों को किया गिरफ्तार |
    कोहली पर भारी पड़े बुमराह, धोनी को पछाड़ सहवाग निकले आगे! अश्विन ने बताया कौन है भारत का सबसे महान क्रिकेटर |
    How to Use Leftover Coffee: छानने के बाद फेंक देते हैं बची हुई कॉफी, फेंके नहीं घर के इन कामों में आएगी काम, चमकेगा चेहरा |
    वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा, देखें वर्ल्ड न्यूज |
    थाने में बिगड़ी लड़के की तबीयत, अस्पताल में मौत... CCTV में दिखा पूरा घटनाक्रम |
    खराब रिव्यू-कमाई में गिरावट, तब भी टॉक्सिक ने तोड़े रिकॉर्ड्स, यश ने शाहरुख खान को कैसे छोड़ा पीछे? |
    'यूपी में चुनाव से पहले दोबारा होगा SIR', अखिलेश यादव का दावा, बोले-वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें |
    जारी हुआ SBI PO प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट, सितंबर में होगी मेन परीक्षा |
    EPFO Rules: अभी चली गई नौकरी तो 75% PF का पैसा तुरंत, जान लीजिए ये नियम
    Advertisement