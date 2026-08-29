How to Use Leftover Coffee: छानने के बाद फेंक देते हैं बची हुई कॉफी, फेंके नहीं घर के इन कामों में आएगी काम, चमकेगा चेहरा

सुबह की शुरुआत एक कप कड़क कॉफी के साथ करना लगभग हर किसी को पसंद होता है. लेकिन कॉफी बनाने या छानने के बाद जो बची हुई कॉफी बच जाती है, उसे हम अक्सर बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करती हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. इस्तेमाल की हुई यह कॉफी असल में एंटीऑक्सीडेंट्स, कैफीन और नेचुरल एक्सफोलिएटिंग गुणों से भरपूर होती है.

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यह न सिर्फ आपकी त्वचा की टैनिंग दूर करके चेहरे को शीशे जैसा चमका सकती है, बल्कि घर के मुश्किल कामों जैसे बर्तनों की सफाई, फ्रिज की बदबू दूर करने और पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में एक कमाल के होममेड प्रोडक्ट की तरह काम करती है. आइए जानते हैं बची हुई कॉफी को दोबारा इस्तेमाल करने के सबसे असरदार तरीके.

बची हुई कॉफी के 5 इस्तेमाल

चेहरे और बॉडी के लिए बनाएं नेचुरल स्क्रब: बची हुई कॉफी ग्राउंड्स में 1 चम्मच नारियल का तेल और 1/2 चम्मच शहद मिलाकर एक थिक पेस्ट बना लें. इसे चेहरे और गर्दन पर 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रगड़ें और पानी से धो लें. यह चेहरे के सारे ब्लैकहेड्स, वाइटहेड्स और डेड स्किन को हटाकर स्किन को रुई सा सॉफ्ट और चमकदार बना देता है.

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कॉफी से बनाएं आइस क्यूब

कॉफी के शौकीन लोगों के घर में 4 से 5 बार कॉफी बनती है. ऐसे में आप बची हुई कॉफी को इकट्ठा करके छननी में साफ पानी से धोल लें. इसके बाद इसे पानी और गुलाबजल मिलाकर फ्रिज में आइस क्यूब बना लें. ये आपकी स्किन को इंस्टैंट ग्लो देगी.

डार्क सर्कल्स और पफी आइज का इलाज: इस्तेमाल की हुई ठंडी कॉफी में कुछ बूंदें बादाम का तेल या एलोवेरा जेल मिलाएं और इसे आंखों के नीचे 10 मिनट के लिए लगाएं. इसमें मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे आंखों के नीचे की सूजन और काले घेरे तेजी से कम होते हैं.

पौधों के लिए बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद : बची हुई कॉफी ग्राउंड्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है. इसे सुखाकर अपने पौधों (विशेषकर गुलाब, मनी प्लांट और टमाटर) की मिट्टी में मिलाएं. यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों की ग्रोथ दोगुनी तेजी से होती है.

फ्रिज और सिंक की दुर्गंध दूर भगाएं: इस्तेमाल की हुई कॉफी को सुखाकर एक छोटी कटोरी में भर लें और फ्रिज के एक कोने में रख दें. यह फ्रिज के अंदर से आने वाली किसी भी तरह की अजीब या सड़ी हुई बदबू को सोख लेती है. इसके अलावा, हाथ से लहसुन-प्याज की तेज महक हटाने के लिए भी इसे हाथों पर रगड़कर धोया जा सकता है.

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जले हुए बर्तनों और सिंक की डीप क्लीनिंग: कड़ाही या पैन में जमी जिद्दी चिकनाई और जले हुए निशानों को छुड़ाने के लिए स्क्रबर पर थोड़ी सी बची हुई कॉफी और डिशवॉश लिक्विड लगाएं. कॉफी का दानेदार टेक्सचर बिना बर्तन को खरोंचे चिकनाई को तुरंत उखाड़ फेंकता है.

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