एक तारीख पर रिलीज होगी 'KING' नाम से दो फिल्में, शाहरुख खान से भिड़ेंगे नागार्जुन

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने 29 अगस्त को अपने जन्मदिन के खास मौके पर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपनी करियर की 100वीं फिल्म 'King100' की पहली झलक (फर्स्ट झलक) ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी है. इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है, जो 24 दिसंबर 2026 तय की गई है.

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इस ऐलान के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़े क्लैश की नींव पड़ गई है. दरअसल, इसी दिन बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान की मच-अवेटेड फिल्म 'King' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. ऐसे में 2026 के क्रिसमस वीकेंड पर दर्शकों को दो दिग्गज सितारों और दो बड़ी फिल्मों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी.

क्यों खास है यह महामुकाबला?

यह क्लैश इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान की 'King' इस समय हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में हैं. इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के बाद, सुहाना की यह पहली थिएट्रीकल रिलीज होने वाली है.

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नागार्जुन का स्टाइलिश अंदाज

दूसरी तरफ, 'King100' की शूटिंग के दौरान मेकर्स ने इसके बारे में गोपनीयता बनाए रखी थी, लेकिन नागार्जुन के जन्मदिन पर अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा जारी की गई पहली झलक ने फैंस का दिल जीत लिया है. इस क्लिप में नागार्जुन बेहद स्टाइलिश और निडर अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो फिल्म की एक बेहतरीन झलक पेश करता है.

झलक में नागार्जुन का किरदार पैसा, सफलता और अपनी पहचान पर बात करते हुए कहता है, 'इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं- एक जिनके पास पैसा है और दूसरे जिनके पास नहीं है. जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो लोग मुझे लूजर कहते थे. जब मेरे पास पैसा आया, तो उन्होंने मुझे 'किंग' कहा. लेकिन यह पहचान पैसे से भी ज्यादा ताकतवर है. इस पहचान को बनाए रखने के लिए, मुझे भागते रहना होगा.'

बेहतरीन टेक्निकल टीम

आर.ए. कार्तिक द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. नागार्जुन के अलावा फिल्म में और कौन-कौन से बड़े कलाकार नजर आएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है. हालांकि, फिल्म की पर्दे के पीछे की टीम बेहद मजबूत है. सिनेमैटोग्राफी राजा महादेवन संभाल रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन डिजाइनिंग का काम सतीश कुमार N देख रहे हैं.

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अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 24 दिसंबर 2026 को नागार्जुन की 'King100' और शाहरुख खान की 'King' एक साथ सिनेमाघरों में उतरेगी, तो बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारेगा.



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