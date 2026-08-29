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शराब के नशे में 25 साल के बेटे ने 63 वर्षीय मां से किया रेप, पुलिस ने दबोचा

उत्तर प्रदेश के हाथरस में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव में 25 वर्षीय युवक पर अपनी 63 वर्षीय मां से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार रात की है और आरोपी कथित तौर पर शराब के नशे में था. बड़े भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

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बड़े भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा.(Photo: Representational)
बड़े भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 वर्षीय अविवाहित युवक पर अपनी 63 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त आरोपी कथित तौर पर नशे में था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, मामले की शिकायत आरोपी के बड़े भाई ने दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे उनकी मां घर में सो रही थीं. इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर शराब के नशे में घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी मां को काबू में कर उनके साथ दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें: मथुरा में डंपर ने 5 लोगों को मारी टक्कर तो हाथरस में कार पलटी... यूपी में दो बड़े हादसे

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शिकायत के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद सिकंदराराऊ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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बड़े भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

सिकंदराराऊ क्षेत्राधिकारी अमित पाठक ने बताया कि आरोपी के बड़े भाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने पीड़ित महिला को चिकित्सकीय जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है. मेडिकल परीक्षण के जरिए घटना से जुड़े जरूरी तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच प्रक्रिया में सामने आने वाले साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट को भी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा.

अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. जांच के निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद उससे भी मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है.

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