scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल: बाढ़ में बहकर आए बैंक के सेफ पर डाका, तिजोरी तोड़कर निकाले ₹92 लाख... पुलिस ने 29 लोगों को किया गिरफ्तार

नेपाल के धादिंग जिले में त्रिशूली नदी की बाढ़ में बहकर आए एक बैंक सेफ को तोड़कर रकम निकालने के आरोप में पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 92 लाख 68 हजार रुपये से ज्यादा नकद बरामद हुए हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि रकम कहां से आई और इसमें और कौन शामिल है.

Advertisement
X
नेपाल के धादिंग में बाढ़ में बहकर आए बैंक के सेफ को तोड़कर रकम निकालने के आरोप में 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं (Photo: PTI)
नेपाल के धादिंग में बाढ़ में बहकर आए बैंक के सेफ को तोड़कर रकम निकालने के आरोप में 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं (Photo: PTI)

बाढ़ में बहकर आए बैंक के सेफ को तोड़कर उसमें से रकम निकालने के आरोप में नेपाल पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना धादिंग जिले के त्रिशूली नदी क्षेत्र में हुई, जहां भीषण बाढ़ के दौरान एक बैंक का सेफ पानी में बहकर आ गया था. गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 92 लाख 68 हजार 505 नेपाली रुपये नकद बरामद किए गए हैं. यह पूरी कार्रवाई नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मिलकर की.

सशस्त्र पुलिस के सह-प्रवक्ता शैलेन्द्र थापा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि बाढ़ के तेज बहाव में किसी बैंक का सेफ बॉक्स बह गया था और वह त्रिशूली नदी के किनारे जा फंसा. इसके बाद कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए सेफ को तोड़ने की कोशिश की, ताकि उसमें रखी रकम निकाली जा सके. पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर टीम भेजी गई और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया.

जिला पुलिस कार्यालय धादिंग के प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश दाहाल ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि अभी यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं. साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि बरामद रकम असल में कहां से आई थी और सेफ किस बैंक शाखा का था.

सम्बंधित ख़बरें

Himalayan glacier collapse
नेपाल में फंसे MP के 7 लोग: 2 बहनें मिलीं सुरक्षित, 5 की तलाश
मलबे में 4 घंटे फंसी रहीं 97 वर्षीय महिला का किया गया रेस्क्यू (Photo: AP)
नूडल्स खाई, JCB ने मलबे से निकाला... 97 साल की बुजुर्ग ने मौत को ऐसे दी मात
नेपाल बाढ़ में हरदोई के 2 लड़के लापता... परिवार बेबस
Bodies Found in Narayani River
नेपाल से बहकर भारत की नदियों में आ रहीं लाशें... झकझोरती हैं ये तस्वीरें
Maharashtra Pilgrims
नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के सौ से ज्यादा तीर्थयात्री स्वदेश लौटे, बिहार सरकार ने किया रेस्क्यू
Advertisement


पुलिस का कहना है कि आपदा के समय मिलने वाली संपत्ति या रकम को बिना कानूनी प्रक्रिया के अपने पास रखना या निकालना एक गंभीर अपराध माना जाता है, इसलिए इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.

यह घटना ऐसे समय हुई है जब नेपाल पहले से ही एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास हिमखंड टूटने से बुधवार को अचानक बाढ़ आई थी, जिसने मध्य नेपाल के कई इलाकों को तबाह कर दिया. इस आपदा में घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल तक बह गए. शनिवार तक इस आपदा में मरने वालों की संख्या 626 तक पहुंच गई थी, जबकि 2400 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. करीब 2500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 163 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.

92 लाख नेपाली रुपये, भारतीय मुद्रा में लगभग 58 लाख रुपये के बराबर हैं

 

राहत और बचाव कार्य में 11 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जुटे हुए हैं, जिनमें 5 हजार से अधिक नेपाली सेना के जवान शामिल हैं. मौसम विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से बारिश और तूफान की चेतावनी दी है, जिससे राहत कार्य में रुकावट आने की आशंका जताई जा रही है.

Advertisement

चितवन में नदी से 233 शव बरामद

नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद चितवन जिले में नदी से अब तक 233 शव बरामद किए जा चुके हैं. इनमें से सिर्फ 4 शवों की पहचान हो पाई है, जबकि 229 शव अब भी अज्ञात हैं. तेजी से सड़ रहे शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में संक्रमण और महामारी का खतरा देखते हुए चितवन प्रशासन ने इन शवों को दफनाने का फैसला किया है. 229 अज्ञात शवों का सामूहिक दफन आज से देवघाट में तय स्थान पर शुरू होगा. दफनाने से पहले प्रत्येक शव का DNA सैंपल लिया जाएगा. इसके साथ ही हर शव और मानव अवशेष को एक यूनिक कोड दिया जाएगा, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान की जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल में फंसे MP के 7 लोग: अनूपपुर की दो बहनें मिलीं सुरक्षित, 5 की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी |
    नेपाल: बाढ़ में बहकर आए बैंक के सेफ पर डाका, तिजोरी तोड़कर निकाले ₹92 लाख... पुलिस ने 29 लोगों को किया गिरफ्तार |
    कोहली पर भारी पड़े बुमराह, धोनी को पछाड़ सहवाग निकले आगे! अश्विन ने बताया कौन है भारत का सबसे महान क्रिकेटर |
    How to Use Leftover Coffee: छानने के बाद फेंक देते हैं बची हुई कॉफी, फेंके नहीं घर के इन कामों में आएगी काम, चमकेगा चेहरा |
    वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा, देखें वर्ल्ड न्यूज |
    थाने में बिगड़ी लड़के की तबीयत, अस्पताल में मौत... CCTV में दिखा पूरा घटनाक्रम |
    खराब रिव्यू-कमाई में गिरावट, तब भी टॉक्सिक ने तोड़े रिकॉर्ड्स, यश ने शाहरुख खान को कैसे छोड़ा पीछे? |
    'यूपी में चुनाव से पहले दोबारा होगा SIR', अखिलेश यादव का दावा, बोले-वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें |
    जारी हुआ SBI PO प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट, सितंबर में होगी मेन परीक्षा |
    EPFO Rules: अभी चली गई नौकरी तो 75% PF का पैसा तुरंत, जान लीजिए ये नियम
    Advertisement