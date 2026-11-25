बॉलीवुड की दुनिया में सितारों की चमक के पीछे कई ऐसी प्रेम कहानियां छिपी रही हैं, जिनकी चर्चा आज भी होती है. 80 और 90 के दशक में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी पर्दे पर जितनी पसंद की जाती थी, उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी उतनी ही चर्चाएं थीं. अब फिल्ममेकर लॉरेंस डीसूजा ने दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी हैं. उनके मुताबिक, श्रीदेवी और मिथुन उस दौर में एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और फिल्म के सेट पर भी उनका रिश्ता किसी से छिपा नहीं था.

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साथ ही उन्होंने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को लेकर भी बात की.

शूटिंग के बीच आता था मिथुन दा का फोन

लॉरेंस डीसूजा ने बताया कि फिल्म गैर कानूनी की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के बीच नजदीकियां थीं. दोनों भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से काफी जुड़े हुए थे. फिल्ममेकर के मुताबिक, शूटिंग के बीच कई बार मिथुन दा का फोन श्रीदेवी के पास आता था. फोन की घंटी बजते ही एक्ट्रेस कुछ देर के लिए सेट से चली जाती थीं और करीब 10 मिनट बाद लौटकर अपना शॉट पूरा करती थीं.

लॉरेंस ने बताया कि ऐसा कई बार होता था. श्रीदेवी अपना काम करती रहती थीं, लेकिन बीच-बीच में फोन आने पर कुछ समय के लिए चली जाती थीं. इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती भी कभी पैकअप के वक्त तो कभी शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंच जाते थे. यानी दोनों की नजदीकियां फिल्म के सेट पर मौजूद लोगों से छिपी नहीं थीं.

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मिथुन शादीशुदा थे, फिर भी नहीं छिपा था रिश्ता

लॉरेंस डीसूजा के मुताबिक, उस समय श्रीदेवी और मिथुन का रिश्ता खुलकर सामने था. दोनों ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की थी और सेट पर मौजूद लोगों को भी उनके रिश्ते के बारे में पता था. हालांकि, इस कहानी का एक अहम पहलू यह भी था कि मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त योगिता बाली से शादीशुदा थे.

फिल्ममेकर ने बताया कि उन्होंने कभी योगिता बाली की तरफ से किसी तरह का दखल नहीं देखा. वहीं, श्रीदेवी भी अपने काम को लेकर बेहद प्रोफेशनल थीं. उन्होंने कभी शूटिंग को टालने या अपने निजी रिश्ते की वजह से काम प्रभावित होने नहीं दिया. लॉरेंस के मुताबिक, श्रीदेवी काफी रिजर्व रहती थीं और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाती थीं.

संजय दत्त और माधुरी के रिश्ते पर भी बोले फिल्ममेकर

बातचीत के दौरान लॉरेंस डीसूजा से संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के कथित अफेयर को लेकर भी सवाल किए गए. दोनों सितारों के रिश्ते की चर्चाएं लंबे समय तक फिल्मी गलियारों में रही थीं. हालांकि, लॉरेंस इस सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आए.

उन्होंने फिल्म साजन की शूटिंग का एक किस्सा जरूर साझा किया. उनके मुताबिक, संजय दत्त कई बार सेट पर आते थे और छुपछुप कर माधुरी को देखते थे. वो कई बार उनसे कहकर मॉनिटर पर माधुरी दीक्षित के क्लोजअप शॉट्स देखा करते थे. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या दोनों के बीच अफेयर था, तो उन्होंने साफ जवाब देने के बजाय कहा कि उस समय वह एक साथ दो-दो काम करते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी.

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लॉरेंस डीसूजा के इन खुलासों ने बॉलीवुड के उस दौर की पुरानी प्रेम कहानियों को फिर चर्चा में ला दिया है. श्रीदेवी और मिथुन की नजदीकियों से लेकर संजय-माधुरी की चर्चाओं तक, फिल्मी दुनिया के ये किस्से आज भी लोगों की उत्सुकता बढ़ाते हैं.



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