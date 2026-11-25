बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह के परिवार में विवाह की रस्में पारंपरिक उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं. आज उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी है. शादी से पहले शिवांगी ने पारंपरिक कुआं पूजन की रस्म निभाई, जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं. इस दौरान पीली साड़ी में शिवांगी बेहद सुंदर नजर आईं. आज वो ऋषिकेश कुमार के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं.

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पीले जोड़े में छाईं शिवांगी, किया कुआं पूजन

शादी से पहले शिवांगी की कुआं पूजन रस्म हुई. कुआं पूजन को जलभरी और जलवा पूजन भी कहते हैं. इस दौरान शिवांगी पारंपरिक कपड़ों में दिखाई दीं. उन्होंने पीली रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर खूबसूरत एम्ब्रायडरी थी.

इसके साथ उन्होंने सिर पर लाल चुनरी डाली हुई थी. गोल्डन चौड़े बॉर्डर वाली चुनरी पर जगह-जगह बूटे भी बने हुए थे. दुल्हन के रूप में शिवांगी के चेहरे पर ब्राइडल ग्लो साफ नजर आ रहा था.

हल्दी और मेंहदी में भी लगी सुंदर

शिवांगी अपनी हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में बेहद सुंदर और रॉयल नजर आईं. उन्होंने अपनी हल्दी के फंक्शन में पारंपरिक पीले रंग की जगह गुलाबी रंग का लहंगा चुना और मेहंदी में शैंपेन रंग का सूट पहना. उनका यह हटकर टेस्ट दुल्हन बनने जा रही लड़कियों के लिए एक बेहतरीन इंस्पिरेशन बन गया है.

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हल्दी और मेहंदी में शिवांगी ने पहनें ये आउटफिट

शादी से पहले चल रही है घुड़दौड़, विजेता को मिलेगी थार

शिवांगी की शादी में हर एक इवेंट लोगों के सिर पर छाया हुआ है. शिवांगी की शादी से पहले अनंत सिंह ने घुड़दौड़ भी रखी है जिसे जीतने वाले व्यक्ति को थार गाड़ी दी जाएगी. इस घुड़दौड़ के लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से 20 से ज्यादा घोड़े लाए गए थे.

शादी में 150 से ज्यादा पकवान, 25 लाख मिठाइयां

शिवांगी की शादी में मेहमानों के 150 से अधिक तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं. इनमें अलग-अलग राज्यों के लोकप्रिय व्यंजनों के साथ बिहार और स्थानीय क्षेत्र के पारंपरिक पकवान भी शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहमानों के लिए 25 लाख से ज्यादा मिठाइयां और करीब 50 लाख रसगुल्ले तैयार किए गए हैं.

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