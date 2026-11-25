जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति अब निर्णायक चरण में पहुंचती नजर आ रही है. घाटी में होम ग्रोन टेररिस्ट यानी स्थानीय आतंकवादियों की संख्या शून्य होने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए विदेशी आतंकवादियों पर है.

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खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में फिलहाल 65 के आसपास विदेशी आतंकवादी होने का अनुमान हैं. इनमें बड़ी संख्या जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों की है. इन आतंकियों के खिलाफ आने वाले समय में सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस मिलकर बड़ा अभियान चला सकते हैं.

सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने आजतक को बताया कि जम्मू-कश्मीर में मौजूद 65 से अधिक विदेशी आतंकवादियों में कई ऐसे हैं, जो हाल के दिनों में सीमा पार से घुसपैठ कर आए हैं. इन आतंकवादियों का मकसद घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और आतंकवादी नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करना है. सुरक्षा बल इन आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने और उनके मददगार नेटवर्क को खत्म करने में जुटे हैं.

65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय, 55 जैश और लश्कर से जुड़े होने की खबर.

खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय 65 से अधिक विदेशी आतंकवादियों में करीब 55 आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने की खबर हैं. जबकि बाकी करीब 10 आतंकवादी ऐसे समूहों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिन्हें बड़े आतंकी संगठन समर्थन देते हैं या जिनके नाम और पहचान के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है.

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स्थानीय आतंकवादियों का नेटवर्क खत्म होने के बाद पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों की चुनौती अब विदेशी आतंकवादियों के जरिए गतिविधियां जारी रखने की है. सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन आतंकवादियों के स्थानीय संपर्कों, मददगारों और ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) पर भी है. कई सक्रिय सहयोगियों की पहचान की गई है और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है.

10 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर 80 से अधिक टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस (TOB)

विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने और पहाड़ी इलाकों में उनकी मौजूदगी पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. जम्मू-कश्मीर के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 80 से अधिक टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस (TOB) स्थापित किए गए हैं. इनमें से कई बेस 10 हजार फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हैं.इन अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं. इन बेसों का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनाए रखना और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के लिए लगातार दबाव कायम रखना है.

पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों को लंबे समय तक क्षेत्र में तैनात रहना पड़ता है. TOB की व्यवस्था से दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच और मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलती है. यह रणनीति आतंकवादियों के लिए पहाड़ी इलाकों को सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करना कठिन बनाने के लिए तैयार की गई है.

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पहलगाम हमले के बाद बदली रणनीति.

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस की रणनीति पहलगाम आतंकी हमले के बाद तैयार की गई थी. इस रणनीति के तहत जुलाई 2025 में श्रीनगर जिले के फकीर गुजरी इलाके में पहला बेस बनाया गया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के बेस स्थापित किए गए.

पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के साथ-साथ दुर्गम इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर जोर दिया. आतंकवादियों के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए ऐसे इलाकों में लंबे समय तक मौजूद रहना जरूरी माना गया.

TOB रणनीति का मकसद केवल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की निरंतर मौजूदगी बनाए रखना भी है, ताकि आतंकवादी नेटवर्क को सुरक्षित ठिकाने और आवाजाही के अवसर न मिल सकें.

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'ढोक' में छिपते हैं आतंकी, चरवाहों के ठिकानों पर नजर

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, आतंकवादी जम्मू-कश्मीर के जंगलों, पहाड़ी गुफाओं और पारंपरिक अस्थायी मकानों में छिपने की कोशिश करते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और पत्थरों से बने इन मकानों को स्थानीय भाषा में 'ढोक' कहा जाता है. गर्मियों में चरवाहे इनका इस्तेमाल अपने पशुओं के साथ रहने के लिए करते हैं.

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इन ढोक और दुर्गम इलाकों का इस्तेमाल आतंकवादी भी छिपने के लिए कर सकते हैं. ऐसे ठिकानों के कारण सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने में कठिनाई होती है. इसी वजह से पहाड़ी और वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

लोकल भर्ती बंद, विदेशी आतंकवादी अब सबसे बड़ी चुनौती

पिछले दो वर्षों में करीब आधा दर्जन स्थानीय आतंकवादी मारे गए हैं. हाल ही में आतंकी लतीफ के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों के आकलन में घाटी में होम ग्रोन टेररिस्ट की संख्या शून्य हो गई है. स्थानीय स्तर पर नए आतंकवादियों की भर्ती भी बंद होने से आतंकी संगठनों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.

अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की है. इन आतंकवादियों के जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपे होने की आशंका है. ये सामान्य संचार माध्यमों का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है.

सुरक्षा बलों को कई बार मुखबिरों और स्थानीय खुफिया इनपुट के जरिए जानकारी मिलती है. इन सूचनाओं को क्रॉस चेक किया जाता है, लेकिन कई बार इनपुट स्पष्ट नहीं होते और अभियान के दौरान जोखिम बना रहता है.

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सेना, पुलिस और केंद्रीय बलों का बड़ा अभियान

जम्मू-कश्मीर में अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का फोकस स्थानीय भर्ती के नेटवर्क को खत्म करने से विदेशी आतंकवादियों के सफाए की तरफ बढ़ रहा है. 65 से अधिक विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है.सेना, CRPF, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं. दुर्गम इलाकों में स्थापित TOB, खुफिया नेटवर्क और आतंकवादियों के सहयोगियों पर निगरानी इस रणनीति का हिस्सा हैं.

सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के बचे हुए नेटवर्क को खत्म करना, सीमा पार से घुसपैठ के खतरे को कम करना और स्थानीय स्तर पर आतंकवाद की दोबारा भर्ती को रोकना है. होम ग्रोन टेररिस्ट का आंकड़ा शून्य होने के बाद अब विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की अगली बड़ी प्राथमिकता बन गया है.

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