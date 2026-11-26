बॉलीवुड डीवा श्रद्धा कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ईठा को लेकर सुर्खियों में हैं. श्रद्धा की फिल्म ईठा 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म से पहले श्रद्धा इसके प्रमोशन में जुटी हुई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के लुक से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

और पढ़ें

मराठी मुलगी बनीं श्रद्धा

श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म ईठा के लुक की तस्वीरें शेयर की हैं. नाक में नथ, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाए श्रद्धा खूबसूरत बला लग रही हैं. फैंस उनकी खूबसूरती पर फिदा हो रहे हैं. श्रद्धा के लुक की बात करें, तो ये एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन फेस्टिव या वेडिंग लुक है. इसमें हरे-लाल रंग का क्लासिक मेल है, जो बेहद सुंदर है. साड़ी पर श्रद्धा ने गहरे बॉटल-ग्रीन रंग का ब्लाउज पहना है. इसकी नेकलाइन और बॉर्डर पर सुनहरी बीडेड या जरी की लेस लगी है.

जूलरी की बात करें, तो उन्होंने गले में चोकर पहना है. इसमें कुंदन या पोल्की जैसे पत्थर और मोतियों की लटकन है. यह एंटीक गोल्ड फिनिश में है. श्रद्धा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या है. दूसरी पोस्ट में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र के आई अंबाबाई मंदिर में सिर झुकाते दिख रही हैं.

Advertisement

श्रद्धा लाल मराठी साड़ी पहनकर मंदिर दर्शन को पहुंचीं. लाल साड़ी, नाक में नथ और बालों में गजरा लगाए श्रद्धा बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन किया. श्रद्धा की मुस्कान ने हर किसी का दिल जीता और लोग उनके मुरीद हो गए.

एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आई अंबाबाई, आपके दर्शन के लिए, शुक्रिया. कैप्शन के साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया.

ईठा की बात करें, तो ये लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी हिंदी बायोपिक म्यूजिकल ड्रामा है. श्रद्धा कपूर इसमें महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर बनी हैं. फिल्म में रणदीप हुडा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और सिद्धार्थ जाधव भी हैं. ट्रेलर में विठाबाई का संघर्ष, धोखा और शोहरत की कीमत दिखाई गई है. तैयारी के लिए श्रद्धा ने भारी घुंघरुओं के साथ रिहर्सल की. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आप देखने जा रहे हैं ना?

---- समाप्त ----