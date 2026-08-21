सगाई टूटी, 19 साल की मारिया तनाव में थी... जहरीली चीज खाने के बाद मौत, पुलिस कर रही जांच

इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 19 साल की युवती की जहरीली वस्तु खाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, युवती की कुछ समय पहले सगाई हुई थी, लेकिन बाद में मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया था. इसके बाद से वह तनाव में थी. परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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मामला स्वर्ण बाग कॉलोनी का है. यहां रहने वाली 19 वर्षीय मारिया शेख ने घर पर जहरीली चीज खा ली थी. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वे उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही. आखिरकार उपचार के दौरान मारिया ने दम तोड़ दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मारिया की कुछ समय पहले सगाई हुई थी. बाद में किसी वजह से उसके मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया.

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परिजनों के मुताबिक, इसके बाद से मारिया परेशान रहने लगी थी. पुलिस को शुरुआती तौर पर आशंका है कि सगाई टूटने के बाद चल रहे मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने अभी इसे अंतिम वजह नहीं माना है. सगाई क्यों टूटी, मंगेतर के साथ उसके रिश्ते कैसे थे और घटना से पहले क्या हुआ था- इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद एमआईजी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है. साथ ही सगाई टूटने के कारणों समेत मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में सगाई टूटने के बाद युवती के तनाव में होने की बात सामने आई है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी. अगर जांच में कोई दूसरा तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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