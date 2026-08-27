फिल्म दृश्यम से पहले क्राइम पेट्रोल में दिखेंगे अजय देवगन, सुलझाएंगे अपराध की गुत्थियां

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जल्द ही अपना सबसे फेमस शो 'क्राइम पेट्रोल' का नया सीजन 'क्राइम का करंट' लेकर आ रहा है. इस बार शो के होस्ट के रूप में अजय देवगन दर्शकों से सीधे रूबरू होंगे और आधुनिक दौर के अपराधों की सच्चाई को पेश करेंगे. यह नया सीजन 31 अगस्त 2026 से हर सोमवार से गुरुवार 'कौन बनेगा करोड़पति' के तुरंत बाद सोनी एंटरटेनमेंट टीवी और सोनी लिव पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

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अपराध का नया 'करंट'

'क्राइम पेट्रोल – क्राइम का करंट' का मूल मकसद दर्शकों को डराना नहीं, बल्कि आज की तेजी से बदलती जिंदगी में उन्हें सतर्क और सावधान करना है. इस नए सीजन में दिखाई जाने वाली कहानियां पूरी तरह से असली क्राइम केस पर आधारित होंगी.

शो के प्रोमो में अजय देवगन आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं. वे बताते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया कल्चर, तुरंत तारीफ पाने की होड़ (instant validation) और हर पल बदलते इमोशन्स इंसान के दिमाग पर हावी हो रहे हैं.

अजय देवगन का दमदार अंदाज

जारी किए गए प्रोमो में अजय देवगन दर्शकों को एक गहरे विचार के साथ जोड़ते हैं. वे कहते हैं, 'हर जमाने की अपनी एक लहर होती है... जब हमारे इमोशन्स भी इसी तरह स्क्रॉल होने लगे हैं... एक स्वाइप में खुशी, एक स्वाइप में गुस्सा... यहां तक कि इंसान अपना आपा ही खो दे. एक ऐसा अपराध जो नहीं होना चाहिए था. देखते हैं खुलासा... एक चौंकाने वाले और दर्दनाक सच का.'

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उनका यह अंदाज साफ करता है कि इस बार शो सिर्फ अपराध की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि उसके पीछे की दिमागी सोच और समाज के बदलते रवैये पर भी चोट करेगा.

अजय देवगन के अपकमिंग प्रोजेक्ट

टीवी पर वापसी के साथ-साथ अजय देवगन ने अपने फिल्मी करियर को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है. इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर सीरीज के तीसरे और आखिरी चैप्टर 'दृश्यम: द कन्क्लूज़न' का ऑफिशियल टाइटल शेयर किया. यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने आइकोनिक किरदार 'विजय सलगांवकर' के रूप में लौट रहे हैं.

फिल्म के इस आखिरी पार्ट में पुरानी स्टारकास्ट के साथ-साथ कुछ नए और मंझे हुए चेहरे भी दिखाई देंगे. तब्बू एक बार फिर IG मीरा देशमुख के सख्त किरदार में नजर आएंगी, जबकि श्रिया सरन, विजय की पत्नी नंदिनी के रोल में दिखेंगी. रजत कपूर भी अपने रोल में वापसी कर रहे हैं.

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