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फैक्ट चेक: पाकिस्तान का पुराना वीडियो नेपाल की बाढ़ का बताकर हुआ वायरल

नेपाल की बाढ़ का बताकर वायरल हो रहा पावर प्लांट का वीडियो असल में पाकिस्तान का है. यह वीडियो 2022 में खैबर पख्तूनख्वा में आई बाढ़ के दौरान बनाया गया था.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पानी के तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है.

 

नेपाल में आई भीषण बाढ़ की वजह से 27 अगस्त तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. आशंका है कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं.

इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है. कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं.

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मिसाल के तौर पर एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “Nepal flood –नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं. यह ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुवा और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे. लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं.”

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False claim about Nepal floods

एनडीटीवी, दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर जैसे न्यूज आउटलेट्स ने भी इसे नेपाल का बताकर शेयर कर दिया.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि बाढ़ से नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन जहां तक सवाल इस वीडियो का है, तो ये 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आई बाढ़ का है.

कैसे पता चली सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें पाकिस्तान के 'द फ्राइडे टाइम्स' की 16 फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है. यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानोलिया पावर प्लांट का बताया गया है. पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी. इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई यूट्यूब चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था. इन चैनलों ने भी इसे रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है.

हमें यूट्यूब पर रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला. इसमें साफ देखा सकता है कि ये जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है.

Nepal Flood Video

जर्मनी के न्यूज आउटलेट स्टर्न की 2 सितंबर, 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है. वीडियो का क्रेडिट “@anwrworld” नाम के एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया है.

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हमें इसी यूजरनेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला गया. पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है. इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त, 2022 को पोस्ट किया था.

वीडियो वायरल होने के बाद, इस अकाउंट ने 27 अगस्त, 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दूबेर में आई बाढ़ का है.

आजतक फैक्ट चेक ने इस अकाउंट को चलाने वाले अनवर से भी बात की. खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 में खैबर-पख्तूनख्वा की बाढ़ के दौरान उन्होंने खुद ये वीडियो बनाया था.

नेपाल आपदा में कितने हाइड्रो पावर प्लांट को पहुंचा नुकसान?

इंडिया टुडे की 27 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस आपदा में 12 हाइड्रो पावर प्लांट को नुकसान हुआ है, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है.

साफ है कि पाकिस्तान के एक पुराने वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ का बताकर झूठ फैलाया जा रहा है.
 

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